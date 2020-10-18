Модель обладающая пышными формами, утверждает, что она «слишком сексуальна для TikTok»

Фигуристая модель обрушилась на TikTok с критикой, обвинив платформу обмена видео в «дискриминации её тела» после того, как администрация ресурса удалила её видео, сославшись на то, что она «слишком сексуальна».
32-летняя Нейлин Эшли (Neyleen Ashley) из Майами, Флорида, утверждает, что TikTok, известный своими хореографическими и юмористическими видео, старается удалять её видеоролики, невзирая на то, что похожие пародии от других моделей остаются в сети.
«Я огорчаюсь, когда они удаляют мои видео», — объясняет хорошенькая блондинка, которая также регулярно выкладывает пикантные фотографии для своих 2-х млн. подписчиков в Instagram @neyleenashley.
По её словам, ей из-за этого особенно обидно, поскольку за последние несколько месяцев TikTok стал для Нейлин той соцсетью, которая смогла предоставить ей своеобразную психологическую помощь.
По её словам, ей из-за этого особенно обидно, поскольку за последние несколько месяцев TikTok стал для Нейлин той соцсетью, которая смогла предоставить ей своеобразную психологическую помощь.
«Во время коронавируса я влюбилась в TikTok, — говорит она. — Моим первым проектом в социальных сетях было создание забавных видеороликов на Vine (ныне несуществующей платформе обмена короткими видео).»
«Поэтому, когда Vine закрылся, я быстро переместила свои таланты в Instagram. А позже уже TikTok смог стать тем местом, где я и моя комедийная личность смогли высвободиться — пока я не заметила, что они начали дискриминировать меня из-за моего тела.»
Нейлин считает, что именно её широкие изгибы заставили алгоритм цензуры платформы преподнести ей урок.
«Поэтому, когда Vine закрылся, я быстро переместила свои таланты в Instagram. А позже уже TikTok смог стать тем местом, где я и моя комедийная личность смогли высвободиться — пока я не заметила, что они начали дискриминировать меня из-за моего тела.»
Нейлин считает, что именно её широкие изгибы заставили алгоритм цензуры платформы преподнести ей урок.
«Учитывая то, что сейчас летнее время, многие люди в TikTok делают посты в бикини или шортах, — объяснила Нейлин. — Если я публикую такие же видео в бикини или шортах — даже не показывая слишком большого декольте по сравнению с другими девушками — они немедленно удаляют их и подписчиков. Это они объясняют тем, что я не соответствую принципам сообщества.»
Шикарно выглядящая девушка, зарабатывающая до 1000 долларов за публикацию в социальных сетях и называющая то, что она делает, «спортивным шиком», живёт не только лишь одними социальными сетями.
Шикарно выглядящая девушка, зарабатывающая до 1000 долларов за публикацию в социальных сетях и называющая то, что она делает, «спортивным шиком», живёт не только лишь одними социальными сетями.
«Я всё еще учусь в школе медсестёр, — рассказала она. — Правда сейчас из-за пандемии я взяла перерыв.»
«На данный момент я работаю моделью в Instagram и стримером на Twitch.»
Twitch — это принадлежащий Amazon сервис потокового вещания, популярный среди геймеров и фанатов киберспорта.
«На данный момент я работаю моделью в Instagram и стримером на Twitch.»
Twitch — это принадлежащий Amazon сервис потокового вещания, популярный среди геймеров и фанатов киберспорта.
Как известно, привлекательные девушки в Twitch сильно высмеиваются заядлыми геймерами, которые считают их «казуальными» — и Нейлин не исключение.
«Мой канал Twitch — особое место для меня, — говорит она. — Я получаю много ненависти и комментариев по поводу пластики, которые действительно меня задевают, но это скорее связано со спецификой этой территории.»
«Мой канал Twitch — особое место для меня, — говорит она. — Я получаю много ненависти и комментариев по поводу пластики, которые действительно меня задевают, но это скорее связано со спецификой этой территории.»
Однако, невзирая на то, что девушка далеко не новичок и знает, что такое обидные оскорбления в Интернете, замечания, сделанные в адрес Нейлин и её фигуры, по-прежнему глубоко её задевают.
«Да, люди часто меня обижают», — объясняет она.
«Они заставили меня по-настоящему учитывать то, что я ежедневно ем, чтобы оставаться как можно более худой, чтобы не предоставлять им зрелище.»
«Это действительно на мне сказывается.»
«Да, люди часто меня обижают», — объясняет она.
«Они заставили меня по-настоящему учитывать то, что я ежедневно ем, чтобы оставаться как можно более худой, чтобы не предоставлять им зрелище.»
«Это действительно на мне сказывается.»
Тем не менее, у неё есть надёжная группа поддержки в лице её семьи и друзей.
«Им всем нравится то, чем я занимаюсь», — с улыбкой отмечает Нейлин.
И, несмотря на нападки со стороны хейтеров, Нейлин по-прежнему может похвастаться сотнями тысяч преданных последователей, которые готовы подбодрить её в конце тяжёлого дня.
«Я люблю их, и они любят меня…!», — в завершении сказала она.
«Им всем нравится то, чем я занимаюсь», — с улыбкой отмечает Нейлин.
И, несмотря на нападки со стороны хейтеров, Нейлин по-прежнему может похвастаться сотнями тысяч преданных последователей, которые готовы подбодрить её в конце тяжёлого дня.
«Я люблю их, и они любят меня…!», — в завершении сказала она.
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