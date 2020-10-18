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Модель обладающая пышными формами, утверждает, что она «слишком сексуальна для TikTok»

Модель обладающая пышными формами, утверждает, что она «слишком сексуальна для TikTok» (15 фото)

Автор:
18 октября 2020 10:11
Сообщество : Истории
Метки: Пышные формы   модель   тело   тик ток   фигура   фото   
1038
15
Фигуристая модель обрушилась на TikTok с критикой, обвинив платформу обмена видео в «дискриминации её тела» после того, как администрация ресурса удалила её видео, сославшись на то, что она «слишком сексуальна».

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Метки: Пышные формы   модель   тело   тик ток   фигура   фото   
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17  комментариев
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7k
Александр 3 часа назад
Я вообще не понимаю сути быть фанатом всяких моделей, которые выставляют жопы и сиськи в интернетах. Посмотрел фотки и забыл про неё.
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42k
SinigamiRuuk 13 минут назад
Тётя Галя из продуктового научилась в Фотошоп и купила не только леопардовые лосины...
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6k
KOSTELLO 15 минут назад
Просто она перестала помещаться в вертикальные видео
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6k
Пафнутий 37 минут назад
У тик тока аллергия на силикон?
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896
Алексей Заг 58 минут назад
Убрать фотошоп и фильтры и получится обычная жируха.
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4k
Pashuta Час назад
Единственное о чем она переживает - это о том, что ей свое сало надо продать, пока не испортилось.... Обычная продажная шкура. А то загнула - фотомодель в Инстаграмм )))))
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Подзаипали уже эти однояйцевые муклы с их "я работаю моделью в Instagram"
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Модель обладающая пышными формами, утверждает, что она «слишком сексуальна для TikTok»
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84
чокнутый 2 часа назад
эротоманка несчастная..
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6k
kaboza 2 часа назад
школоте подербанить, у меня знакомая с 5м размером не особа рада, спина болит такое щастье таскать..
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167
Oleg 2 часа назад
Напомнило: "Кому и кобыла невеста." И.Ильф,Е.Петров."12 стульев"
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Oleg 2 часа назад
Скорее "знойная женщина, мечта поэта"
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3k
tamin 2 часа назад
Это слишком сексуально? Ну у восьмиклассников возможно
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40k
zloykoyot 3 часа назад
Интересно, а если удалить весь фотошоп и силикон, то что от неё останется?
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1k
Алексей zloykoyot 2 часа назад
Останется пустота.
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4k
Ф Ив 3 часа назад
Она от природы такая или это результат пластики? Изгибы хороши, но в меру, а тут уже явное превышение.
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