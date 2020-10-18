Модель обладающая пышными формами, утверждает, что она «слишком сексуальна для TikTok»

«Учитывая то, что сейчас летнее время, многие люди в TikTok делают посты в бикини или шортах, — объяснила Нейлин. — Если я публикую такие же видео в бикини или шортах — даже не показывая слишком большого декольте по сравнению с другими девушками — они немедленно удаляют их и подписчиков. Это они объясняют тем, что я не соответствую принципам сообщества.»



Шикарно выглядящая девушка, зарабатывающая до 1000 долларов за публикацию в социальных сетях и называющая то, что она делает, «спортивным шиком», живёт не только лишь одними социальными сетями.