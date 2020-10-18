"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод

"Пьянство - вред!" - говорит мужчина, отпаивая колючих молочком и простоквашей. Эх, всем бы алкашам таких ангелов-хранителей!
Многие животные и птицы поневоле на некоторое время становятся пьяницами. Поедая забродившие ягоды они порой даже погибают, переборщив с дозой алкоголя в крови.
Эти ежи продегустировали проспиртованную смородину, которую мужчина выбросил после приготовления настойки. Конечно, угощение свалило колючих с ног. Но им явно повезло. Добрый мужик, обнаружив парочку около бочки, увидел их состояние и вызвался помочь бедолагам.
"Отпаиваю молочком и простоквашей" - сообщает он. Ежам эта процедура, видимо, нравится не очень. Но похмелье - дело такое, тяжелое.
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Да практически любое животное с огромным удовольствием нажирается при первом удобном случае. Ежи едят яблоки только если они забродившие. Дельфины вообще токсикоманят, как и собаки. Лошади наркоманят по желудям и т.п.