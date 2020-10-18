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"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод

"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2020 09:33
Сообщество : Животные
Метки: видео   ежики. алкоголизм   животные   пьяный ежик   смешно   ягоды   
1397
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"Пьянство - вред!" - говорит мужчина, отпаивая колючих молочком и простоквашей. Эх, всем бы алкашам таких ангелов-хранителей!

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Метки: видео   ежики. алкоголизм   животные   пьяный ежик   смешно   ягоды   
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2k
B7243 Час назад
Мы в ответе за тех, кого напоили.
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769
Василий 10 минут назад
Поневоле!
Да практически любое животное с огромным удовольствием нажирается при первом удобном случае. Ежи едят яблоки только если они забродившие. Дельфины вообще токсикоманят, как и собаки. Лошади наркоманят по желудям и т.п.
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509
Maxc Час назад
Все мы немного Ёжики))))
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7k
xexeylhf Час назад
А разве для ёжиков молочные продукты не вредны. Могу ошибаться, но им нельзя молочку. Скорее всего от неё их и пронесло.
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9k
Павел Бреусов xexeylhf Час назад
Для этого и давал, чтобы пронесло и желудок прочистился.
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769
Василий xexeylhf 7 минут назад
У ежей, как и почти у всех млекопитающих, при взрослении теряется способность к синтезу лактазы (фермента, усваивающего лактозу, молочный сахар). При большом желании, можно спокойно кормить животных безлактозным молоком.
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6k
kaboza 2 часа назад
у меня в деревеньке пару коров обожрались подзабродивших яблок падалиц, так они соседу метров 20 забора из рабицы снесли и спать завалились реально в канаву)))
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2k
Кистень kaboza 7 минут назад
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140k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Может от простоквашки их еще больше начинает торащить
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140k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Вот так наверно неандертальцы и допетрили что можно кайфонуть от клюквы. глядя на снегирей обожравшихся ранеток и ежей обдолбавшихся паданкой))
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