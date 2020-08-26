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РПЦ решила обратить папуасов в православие

РПЦ решила обратить папуасов в православие (5 фото)

Автор:
26 августа 2020 15:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вера   миссионеры   папуасы   православие   прихожане   рпц   синод   
1215
5

Возможно, в сроком будущем у РПЦ появятся новые прихожане братья по вере. Православные миссионеры решили развернуть "душеспасительную" деятельность среди экзотичных островитян.

Источник:

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Метки: вера   миссионеры   папуасы   православие   прихожане   рпц   синод   
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19  комментариев
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5k
Bjornsson 3 часа назад
Сожрут их там.....
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Dev Null 54 минуты назад
любая приличная коммерческая организация стремится расширить территорию сбыта, так что...
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2k
ишты Час назад
РПЦ решила обратить папуасов в православие
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5k
zobr Час назад
Как раньше?
Как раньше?
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264
im240 2 часа назад
от гундяя хорошего не жди
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
И чё, никто из немракобесов даже не сострит насчёт "рынков сбыта" или чего-нибудь подобного?
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6k
Dev Null Борис Карабанов 54 минуты назад
видишь, всё сам понимаешь :)
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153
nrkcmucxoonz 2 часа назад
РПЦ решила обратить папуасов в православие
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5k
Вася 2 часа назад
им в синоде чо б не делать, лишь бы ничего не делать, уже не знают что придумать,.. очередная шумовая бонбочка
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21k
aolti Вася 2 часа назад
Не думайте, что в синоде дураки сидят.
С помощью РПЦ можно покупать недвижимость и земельные участки, а так как РПЦ отделено от гос-ва, то, следовательно, в налоговую или Счетную палату официальная информация о таких покупках не поступит.
Через РПЦ как негосударственную, а следовательно, не попадающую под международные санкции структуру можно налаживать экономические связи и зондировать политическую почву, отправлять наемников и особистов под видом миссионеров, и так далее.
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5k
Вася aolti 2 часа назад
ну да, всё верно, но пастве то нужно пургу гнать, про "миссионерство", "скрепы" , а то вода прозрачная станет, рыба ловиться перестанет
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28k
Элек Мек 3 часа назад
РПЦ решила обратить папуасов в православие
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12k
Юрий 3 часа назад
Слава Миклухо-Маклая не дает спокойно почивать батюшке Кириллу?
Слава Миклухо-Маклая не дает спокойно почивать батюшке Кириллу?
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1k
Outcast 3 часа назад
РПЦ решила обратить папуасов в православие
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21k
aolti 3 часа назад
Католичество и протестантизм в Азии и Индокитае имеют пятисотлетнюю историю с момента преодоления Мыса бурь португальцами, которые с помощью своего действительно мощного и оправдавшего надежды религиозного орудия - ордена иезуитов насаждали католицизм в Индии и Азии.
Вот, интересно, с помощью какой особой силы РПЦ намеревается вести прозелитство в совсем не диких и не отсталых странах? Может, с помощью национальной современной русской идеи - коррупции, воровства, ненависти и шовинизма? Принести "русский мир", каковым он показал уже себя на Донбассе на успокоившийся Восточный Тимор? Чтобы вновь вспыхнуло пламя кровавой резни?
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1k
Том Сойер aolti 2 часа назад
РПЦ решила обратить папуасов в православие
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