РПЦ решила обратить папуасов в православие

Возможно, в сроком будущем у РПЦ появятся новые
прихожане братья по вере. Православные миссионеры решили развернуть "душеспасительную" деятельность среди экзотичных островитян.
Отныне православные миссионеры будут проповедовать среди жителей Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Это решение было принято во вторник на заседании Священного Синода Русской православной церкви.
Сингапурская епархия азиатского экзархата РПЦ была создана в 2018 году в ответ на действия Константинополя на Украине, где вопреки желанию канонической церкви была основана параллельная церковная структура.
То есть "миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине", потому как "до этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре", пишет "Интерфакс".
Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий
Обе страны, где теперь РПЦ планирует развивать свою деятельность, до сих пор не были объектом православных миссионеров. Восточный Тимор наряду с Филиппинами считается одной из "католический стран" Азии - согласно переписи, католиками себя считают 98% жителей.
Что касается Папуа-Новой Гвинеи, то христианами себя называют 96% жителей. Четверть папуасов - католики, пятая часть - лютеране. При этом известно, что папуасы "гармонично" сочетают христианство со своими традиционными верованиями.
Ранее в азиатский экзархат РПЦ уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Непочатый край новых прихожан.
С пингвинами не прокатило?😀 pic.twitter.com/tNzM7gIMX4— Igor Fedorovsky (@igorfedorovsky) August 26, 2020
У олигарха KillReal закончились адепты секты среди россиян?— 𝐺𝐴𝑇𝑇𝑂 𝐷𝐴 𝑊𝐼𝑁𝐶𝐼 (@VinciGatto) August 26, 2020
Источник:
- Патриарх Кирилл попросил помощи у состоятельных прихожан
- Церковь, за что с тобой так?
- В храме РПЦ прихожан окропили струей из шланга
- Воронежская епархия не стала делать секрета из причин установки банкоматов в храмах
- В РПЦ пожаловались на сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований
С помощью РПЦ можно покупать недвижимость и земельные участки, а так как РПЦ отделено от гос-ва, то, следовательно, в налоговую или Счетную палату официальная информация о таких покупках не поступит.
Через РПЦ как негосударственную, а следовательно, не попадающую под международные санкции структуру можно налаживать экономические связи и зондировать политическую почву, отправлять наемников и особистов под видом миссионеров, и так далее.
Вот, интересно, с помощью какой особой силы РПЦ намеревается вести прозелитство в совсем не диких и не отсталых странах? Может, с помощью национальной современной русской идеи - коррупции, воровства, ненависти и шовинизма? Принести "русский мир", каковым он показал уже себя на Донбассе на успокоившийся Восточный Тимор? Чтобы вновь вспыхнуло пламя кровавой резни?