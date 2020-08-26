РПЦ решила обратить папуасов в православие

Отныне православные миссионеры будут проповедовать среди жителей Папуа-Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Это решение было принято во вторник на заседании Священного Синода Русской православной церкви.

Сингапурская епархия азиатского экзархата РПЦ была создана в 2018 году в ответ на действия Константинополя на Украине, где вопреки желанию канонической церкви была основана параллельная церковная структура.

То есть "миссия РПЦ среди папуасов станет отголоском событий на Украине", потому как "до этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре", пишет "Интерфакс".