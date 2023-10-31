В РПЦ сообщили о появлении православной секты во главе с уголовником, именующим себя "патриархом-царём-пророком Ильёй"

Сектанты вербуют людей для создания внутри России независимого государства "Триединая Русь".
Волгоградская епархия совместно с Антисектантской службой западного викариатства Москвы сообщила, что на территории региона замечена опасная тоталитарная секта "Русская православная церковь – Царская империя", которая пытается вербовать последователей среди верующих.
Первую пропагандистскую акцию секта провела в Волжском у храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Последователи новоявленной РПЦ расклеили пропагандистские материалы (обличительную проповедь) на дверях и стенах храма. Затем "проповеди" начали замечать на информационных стендах других храмов области.
Отмечается, что лидерами секты являются четырежды судимый Леонид Власов и его правая рука Александр Кормишенко. Первый именует себя "патриархом-царём-пророком Ильёй", второй —"митрополитом" всея Руси и "пророком" Енохом.
Как сообщают в РПЦ, целью секты является создание внутри России независимого государства "Триединая Русь". Духовный лидер (Власов) планирует взять в новоявленном государстве титул "державного патриарха и императора всея Руси".
Насколько известно, силовые структуры пока не подключились к поиску сектантов. В РПЦ советуют прихожанам быть бдительными и не связываться с лжепророками и лжецарями.
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каждый день появляются на свете лжехристы и лжепророки, Сын Божий предупреждал о таком
У нас в Р,Ф. кто-нибудь занимается, отслеживает вот такие новые хреново-непонятные организации... или по факту оприходывают?? (пока народ разуют и потом 10 лет разбирательств!? !??((
И попасть в этот список действительно сложно
Под такой "эгидой" можно (да и делают дофига чего финансово вне государства)...
p.s. Очень жаль, что Конфессии вне налогов... - Там тоже похлеще, чем в думе...))
>>> Россия - мечты сбываются!.. :-)
Причём тут вера и аферизм?...
РПЦ - это инструмент для православных...
А тут Афера (чисто воды)...
Для дебилофф - > монетизация сознания поддатливых ..(