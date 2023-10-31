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В РПЦ сообщили о появлении православной секты во главе с уголовником, именующим себя "патриархом-царём-пророком Ильёй"

В РПЦ сообщили о появлении православной секты во главе с уголовником, именующим себя "патриархом-царём-пророком Ильёй"

Автор:
31 октября 2023 17:31
Обновлено 31 октября 2023 17:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоградская епархия   вербовка людей   лжепророки   православие   рпц   секта   
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Сектанты вербуют людей для создания внутри России независимого государства "Триединая Русь".

Волгоградская епархия совместно с Антисектантской службой западного викариатства Москвы сообщила, что на территории региона замечена опасная тоталитарная секта "Русская православная церковь – Царская империя", которая пытается вербовать последователей среди верующих.


Первую пропагандистскую акцию секта провела в Волжском у храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Последователи новоявленной РПЦ расклеили пропагандистские материалы (обличительную проповедь) на дверях и стенах храма. Затем "проповеди" начали замечать на информационных стендах других храмов области.

Отмечается, что лидерами секты являются четырежды судимый Леонид Власов и его правая рука Александр Кормишенко. Первый именует себя "патриархом-царём-пророком Ильёй", второй —"митрополитом" всея Руси и "пророком" Енохом.


Как сообщают в РПЦ, целью секты является создание внутри России независимого государства "Триединая Русь". Духовный лидер (Власов) планирует взять в новоявленном государстве титул "державного патриарха и императора всея Руси".

Насколько известно, силовые структуры пока не подключились к поиску сектантов. В РПЦ советуют прихожанам быть бдительными и не связываться с лжепророками и лжецарями.

Источник:

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Метки: Волгоградская епархия   вербовка людей   лжепророки   православие   рпц   секта   
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21  комментарий
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14k
Ivan 2 часа назад
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71k
SAndre 20 минут назад
одним больше - одним мньше...
каждый день появляются на свете лжехристы и лжепророки, Сын Божий предупреждал о таком
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15k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Едришкина жизнь... У РПЦ многотысячную паству изъяли, включая Киевскую Лавру. И никто анафему раскольникам не объявил. Так они под Рязанью енохов с императорами ловят.
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1k
c3nsor3d 36 минут назад
Ещё маленький вопрос... >
У нас в Р,Ф. кто-нибудь занимается, отслеживает вот такие новые хреново-непонятные организации... или по факту оприходывают?? (пока народ разуют и потом 10 лет разбирательств!? !??((
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1k
WithU 40 минут назад
Ну и чем они отличаются от обычной рпц во главе с аферистом Гундяевым ? То , что он не сидит до сих пор - это не потому , что он ангел во плоти )) Что там , что тут одна суть : развод на деньги и мошенничество . Просто кому- то это позволено , а кому- то нет , ибо нех конкуренцию создавать
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1k
c3nsor3d 43 минуты назад
Не удивительно... )
Под такой "эгидой" можно (да и делают дофига чего финансово вне государства)...
p.s. Очень жаль, что Конфессии вне налогов... - Там тоже похлеще, чем в думе...))
>>> Россия - мечты сбываются!.. :-)
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1k
adssaf afasffdsga 46 минут назад
Ващпе не удивительно. Юго-запад это рассадник сектантства - там регулярно в мелких прихода священник из себя строит мессию, а после него потом другим это разгребать. Климат что-ли способствует. Не думаю, впрочем, что надолго - если это не из 6 палаты сбежали, то деньгу поднимут и свалят в закат. Не они первые, не они последние.
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4k
Parus59 50 минут назад
это брат царя-пророка-патриарха - генерал Жан-Клод-Ван-Дам-Терминатор.

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4k
workmen77 Час назад
Это не у него ли в секте состоит чета Цыгановых, а то они все время в интервью Дудю ссылались на "триединую Русь"?
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11k
kaboza Час назад
ну а хуле, все в курсе что РЕЛИГИЯ самый верный бизнес-проект
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32k
Teodor 2 часа назад
Не высоковато ли замахнулся этот император? Сидел бы себе тихонько, вербовал слабых духом, да стриг свою церковную десятину - и кому бы до него дело было..? А тут угрозой целостности государства попахивает. Это ему пятый срок ему ломится...
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1k
Darki 2 часа назад
РПЦ почувствовала конкуренцию,и сразу завизжала)))
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