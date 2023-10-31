В РПЦ сообщили о появлении православной секты во главе с уголовником, именующим себя "патриархом-царём-пророком Ильёй"

Отмечается, что лидерами секты являются четырежды судимый Леонид Власов и его правая рука Александр Кормишенко. Первый именует себя "патриархом-царём-пророком Ильёй", второй —"митрополитом" всея Руси и "пророком" Енохом.





Как сообщают в РПЦ, целью секты является создание внутри России независимого государства "Триединая Русь". Духовный лидер (Власов) планирует взять в новоявленном государстве титул "державного патриарха и императора всея Руси".