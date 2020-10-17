Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы

Очень много всего написано и сказано о Карлине, как о стендап-комике, но очень мало — о его работах в кино и сериалах. На сцене Джордж Карлин производит впечатление ворчуна, часто вульгарного, а иногда и человеконенавистного. Его монологи пропитаны острой сатирой и иронией.
А каким он был в кино? Каких персонажей он играл?
Я хотел бы вспомнить самые заметные роли Джорджа Карлина
А каким он был в кино? Каких персонажей он играл?
Я хотел бы вспомнить самые заметные роли Джорджа Карлина
Всем привет!
Говорят, для истинного комика даже смерть – всего лишь повод для шутки.
Однажды Джордж Карлин в разговоре с Джерри Сайнфелдом (The New York Times) о покойном Бо Диддли (американский певец и гитарист, один из родоначальников рок-н-ролла, скончавшийся от сердечного приступа 2 июня 2008 года) пошутил: «Какое-то время я чувствую себя в безопасности. Вероятно, будет перерыв, прежде чем Они придут за следующим... Мне всегда нравилось летать на самолёте сразу после аварии. Это повышает ваши шансы.»
22 июня 2008 года, ровно через 20 дней после этой беседы, Джордж Карлин умирает от сердечной недостаточности в возрасте 71 года.
Говорят, для истинного комика даже смерть – всего лишь повод для шутки.
Однажды Джордж Карлин в разговоре с Джерри Сайнфелдом (The New York Times) о покойном Бо Диддли (американский певец и гитарист, один из родоначальников рок-н-ролла, скончавшийся от сердечного приступа 2 июня 2008 года) пошутил: «Какое-то время я чувствую себя в безопасности. Вероятно, будет перерыв, прежде чем Они придут за следующим... Мне всегда нравилось летать на самолёте сразу после аварии. Это повышает ваши шансы.»
22 июня 2008 года, ровно через 20 дней после этой беседы, Джордж Карлин умирает от сердечной недостаточности в возрасте 71 года.
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Вклад Джорджа Карлина в развитие стендап-комедии огромен. Вместе с великолепным Ричардом Прайором и несколькими другими легендарными стендап-комиками он создал жанр, каким мы его знаем сегодня. Он был не просто пионером мирового стендапа, он был вольнодумцем, который никогда не отступал, и он действительно изменил курс американской, а потом и мировой культуры.
Очень много всего написано и сказано о Карлине, как о стендап-комике, но очень мало — о его работах в кино. На сцене Джордж Карлин производит впечатление ворчуна, часто вульгарного, а иногда и человеконенавистного. Его монологи пропитаны острой сатирой и иронией.
А каким он был в кино? Каких персонажей он играл: таких же острых на язык социопатов, критикующих общество, политику и религию?
Я хотел бы вспомнить самые заметные и малозаметные, но значимые роли Джорджа Карлина в кино. Постараюсь соблюсти хронологический порядок.
Очень много всего написано и сказано о Карлине, как о стендап-комике, но очень мало — о его работах в кино. На сцене Джордж Карлин производит впечатление ворчуна, часто вульгарного, а иногда и человеконенавистного. Его монологи пропитаны острой сатирой и иронией.
А каким он был в кино? Каких персонажей он играл: таких же острых на язык социопатов, критикующих общество, политику и религию?
Я хотел бы вспомнить самые заметные и малозаметные, но значимые роли Джорджа Карлина в кино. Постараюсь соблюсти хронологический порядок.
Логично будет начать с дебюта Карлина на большом экране — с роли Херби Флека из семейной кинокомедии «Шестеро под одной крышей».
«Шестеро под одной крышей» — проходная комедия положений об Эбби Макклюр, вдове средних лет с тремя сыновьями и домработницей, которая выходит замуж за Джейка Айверсона, вдовца средних лет с одной дочерью и без домработницы.
Данный фильм примечателен лишь тем, что в нём принял участие Джордж Карлин — будущая легенда мировой стендап-комедии.
«Шестеро под одной крышей» — проходная комедия положений об Эбби Макклюр, вдове средних лет с тремя сыновьями и домработницей, которая выходит замуж за Джейка Айверсона, вдовца средних лет с одной дочерью и без домработницы.
Данный фильм примечателен лишь тем, что в нём принял участие Джордж Карлин — будущая легенда мировой стендап-комедии.
Этот фильм примечателен не только участием Карлина, но и тем, что «Автомойка» — является острой и весьма провокационной сатирой того времени (две пальмовые ветви Каннского кинофестиваля 1977 года). Сейчас, в наше сумасшедшее время, этот фильм приобретает новый не менее провокационный окрас.
У фильма говорящий слоган — «Эй, это же 70-е годы!»
С первых минут зритель погружается в атмосферу 70-х: калейдоскоп шикарных автомобилей, соул-музыка, яркие персонажи, сумасшедшие дети на скейтбордах, проститутки, телевизионные проповедники и другая атрибутика того времени.
Фильм поставлен с маниакальной энергией!
Не зная и половины актёрского состава, к концу фильма я полюбил почти всех персонажей «Автомойки».
Сценаристом фильма является Джоэл Шумахер («Время убивать», «Призрак оперы», «Умереть молодым», «Телефонная будка», «С меня хватит!»)
В фильме показан всего лишь один день из жизни Лос-Анджелесской автомойки, но в нём очень много действия, интересных историй, комедии и драмы.
У фильма говорящий слоган — «Эй, это же 70-е годы!»
С первых минут зритель погружается в атмосферу 70-х: калейдоскоп шикарных автомобилей, соул-музыка, яркие персонажи, сумасшедшие дети на скейтбордах, проститутки, телевизионные проповедники и другая атрибутика того времени.
Фильм поставлен с маниакальной энергией!
Не зная и половины актёрского состава, к концу фильма я полюбил почти всех персонажей «Автомойки».
Сценаристом фильма является Джоэл Шумахер («Время убивать», «Призрак оперы», «Умереть молодым», «Телефонная будка», «С меня хватит!»)
В фильме показан всего лишь один день из жизни Лос-Анджелесской автомойки, но в нём очень много действия, интересных историй, комедии и драмы.
«Паровозик Томас и его друзья» (сериал 1984 – ...)
Кадр из первого сезона мультсериала «Паровозик Томас и его друзья»
Это просто любопытный факт, о котором я узнал несколько лет назад: Карлин выступал в роли рассказчика (голос за кадром) с первого по четвертый сезоны «Паровозика Томаса и его друзей» в американской версии мультсериала!
Он также читал текст в последующих спин-оффах к оригинальному мультсериалу.
Меня эти безэмоциональные круглые морды с глазами метамфетаминщиков пугают также, как и в детстве.
Примечательно, что в 1984 году у Карлина выходит четвёртый концерт на НВО «Карлин на кампусе» в театре Уодсворт, город Лос-Анджелес. К тому времени он уже был популярен и принимал участие в проекте «Паровозик Томас» больше по велению сердца, нежели за гонорар.
Он также читал текст в последующих спин-оффах к оригинальному мультсериалу.
Меня эти безэмоциональные круглые морды с глазами метамфетаминщиков пугают также, как и в детстве.
Примечательно, что в 1984 году у Карлина выходит четвёртый концерт на НВО «Карлин на кампусе» в театре Уодсворт, город Лос-Анджелес. К тому времени он уже был популярен и принимал участие в проекте «Паровозик Томас» больше по велению сердца, нежели за гонорар.
«Неприличное везение», 1987 год. Режиссёр: Артур Хиллер
Джордж Карлин в роли Фрэнка Мэдраса — бывшего хиппи, пьянчужки и следопыта
«Неприличное везение» — это сочетание комедии и экшена, объявленное продюсерами как «первый женский комедийный боевик».
На некоторых киноафишах к фильму красовалась длинная реклама, гласившая: «ЦРУ следит за ними. КГБ следит за ними. Телефонная компания отслеживает их. Полиция преследует их. Ковбои пасут их. И индейцы охотятся на них. Неужели они купятся на все это?»
К моменту съёмок в «Неприличном везении» Карлин уже был суперзвездой стендап-комедии. В 1987 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде на углу улиц Вайн и Сэлма между бульварами Сансэт и Голливуд.
На некоторых киноафишах к фильму красовалась длинная реклама, гласившая: «ЦРУ следит за ними. КГБ следит за ними. Телефонная компания отслеживает их. Полиция преследует их. Ковбои пасут их. И индейцы охотятся на них. Неужели они купятся на все это?»
К моменту съёмок в «Неприличном везении» Карлин уже был суперзвездой стендап-комедии. В 1987 году он удостоился звезды на Аллее славы в Голливуде на углу улиц Вайн и Сэлма между бульварами Сансэт и Голливуд.
«Невероятные приключения Билла и Теда», 1989 год, режиссёр: Стивен Херек и «Новые приключения Билла и Теда», 1991 год, режиссёр: Питер Хьюит
Джордж Карлин в образе Руфуса
Путешествующий во времени наставник Руфус, который возвращается из будущего, чтобы сказать Биллу и Теду, что они должны объединить Мир своей рок-музыкой, — одна из самых известных ролей Карлина. Да и курсы актёрского мастерства пошли комику на пользу — это заметно в сравнении с его более ранними работами в кино.
Хотя, в «хронологии жизни», которую Карлин написал для своего официального сайта во второй половине 2000-х., сам комик довольно-таки нелестно отозвался о своей игре в продолжении приключений Билла и Теда: «Играю халтурно. Совершенно незапоминающаяся роль».
Карлин принимает участие во всех трёх частях кинокомедии, правда в фильме «Билл и Тед», 2020 года, его персонаж появляется в виде голограммы – это дань памяти великому сатирику.
Небольшой спойлер!!!
Голограмма Руфуса выходит из знакомой всем нам телефонной будки в качестве гида рассказывающего историю Билла и Теда, когда те, попадают в Сан-Димас 2720 года для того, чтобы посетить Великих. Проходя мимо оцифрованного друга, Тед кивает ему и машет рукой на прощание.
Весьма трогательный момент для поклонников трилогии.
Хотя, в «хронологии жизни», которую Карлин написал для своего официального сайта во второй половине 2000-х., сам комик довольно-таки нелестно отозвался о своей игре в продолжении приключений Билла и Теда: «Играю халтурно. Совершенно незапоминающаяся роль».
Карлин принимает участие во всех трёх частях кинокомедии, правда в фильме «Билл и Тед», 2020 года, его персонаж появляется в виде голограммы – это дань памяти великому сатирику.
Небольшой спойлер!!!
Голограмма Руфуса выходит из знакомой всем нам телефонной будки в качестве гида рассказывающего историю Билла и Теда, когда те, попадают в Сан-Димас 2720 года для того, чтобы посетить Великих. Проходя мимо оцифрованного друга, Тед кивает ему и машет рукой на прощание.
Весьма трогательный момент для поклонников трилогии.
В интервью «Usa Today» Киану Ривз вспоминает Карлина как очень скромного, настоящего, трудолюбивого и крутого парня.
Алекс Уинтер добавляет, что ему и Ривзу очень повезло подружиться с Карлином: «Съёмки первого фильма о Билле и Теде проходили в то время, когда Джордж был гигантом», – говорит Уинтер, – «Нет, он был ТИТАНОМ. Так что завязать с ним дружбу было очень круто для молодых парней вроде нас с Киану.»
Алекс Уинтер добавляет, что ему и Ривзу очень повезло подружиться с Карлином: «Съёмки первого фильма о Билле и Теде проходили в то время, когда Джордж был гигантом», – говорит Уинтер, – «Нет, он был ТИТАНОМ. Так что завязать с ним дружбу было очень круто для молодых парней вроде нас с Киану.»
В одном кадре с суперзвёздами Голливуда того времени, да ещё и в слезливой драме — это успех для любого комика! Небольшая, но запоминающаяся роль Джорджа Карлина.
«Повелитель приливов» — обычный мелодраматичный фильм. Кроме замечательной игры Ника Нолти, отметить и нечего.
Питер Стэк из San Francisco Chronicle написал: «Они должны отказаться от формальностей и просто дать Нику Нолти его Оскар прямо сейчас за то, что тот подарил нам один из величайших спектаклей на большом экране в «Повелителе приливов» — чувствительный, эмоциональный и взрывной...»
И я с ним полностью согласен.
«Повелитель приливов» — обычный мелодраматичный фильм. Кроме замечательной игры Ника Нолти, отметить и нечего.
Питер Стэк из San Francisco Chronicle написал: «Они должны отказаться от формальностей и просто дать Нику Нолти его Оскар прямо сейчас за то, что тот подарил нам один из величайших спектаклей на большом экране в «Повелителе приливов» — чувствительный, эмоциональный и взрывной...»
И я с ним полностью согласен.
«Догма», 1999 год. Режиссёр: Кевин Смит
Джордж Карлин в образе Кардинала Глика во время съёмок «Догмы» в Питтсбурге, 1998 год
Ярчайшая роль Карлина в кино — это Кардинал Глик — глава католической церкви Нью-Джерси и пиар-менеджер компании «Католицизм — это круто!», автор ребрендинга Мессии «Дружище Христос», который благословляет своих последователей знаком «О'Кей». Глик считает, что это более реалистичное изображение Иисуса Христа, чем привычный нам образ мученика на кресте.
В этой роли комик делает то, что регулярно делал со сцены; то, за что его любят миллионы фанатов по всему миру — с упоением высмеивает католическое духовенство и религию в целом.
В этой роли комик делает то, что регулярно делал со сцены; то, за что его любят миллионы фанатов по всему миру — с упоением высмеивает католическое духовенство и религию в целом.
Кевин Смит является большим поклонником творчества Карлина и роль Глика писал специально под него.
«Впервые я встретил Джорджа Карлина в мае 1997 года на шоу Конана О'Брайена в Нью-Йорке. Я тогда продвигал свою мелодраму «В погоне за Эми», и когда я узнал, что Карлин будет участвовать в том же шоу, я чуть не обделался от радости.» – пишет на своей странице в FB Кевин Смит, – «Он всегда был для меня героем и образцом для подражания, поэтому я взял с собой сценарий «Догмы» в надежде попросить любопытного Джорджа сыграть кардинала Глика – маркетолога, стоявшего за ребрендингом Христа «Дружище Христос».
Но незадолго до шоу, Бренда, жена Джорджа Карлина, с которой он прожил 36 лет, проиграла битву с раком печени. Как всегда, профессионал Джордж держался молодцом, но по нему всё равно было видно то, что он убит горем. В тот вечер я не приставал к нему со своим сценарием.
Я снова встретился с мэтром через месяц в Лос-Анджелесе, в «Четырёх сезонах». Он уже прочитал «Догму», и мы собирались пообедать, чтобы обсудить, хочет ли он участвовать в проекте. Он сказал, что ему это нравится, но у него есть одна просьба…
Джордж спросил, не может ли кардинал Глик наложить повязку на палец, чтобы скрыть обручальное кольцо Джорджа Карлина. Потому что, сказал он, тот еще не готов снять его.
Я скучаю по его разуму.»
«Впервые я встретил Джорджа Карлина в мае 1997 года на шоу Конана О'Брайена в Нью-Йорке. Я тогда продвигал свою мелодраму «В погоне за Эми», и когда я узнал, что Карлин будет участвовать в том же шоу, я чуть не обделался от радости.» – пишет на своей странице в FB Кевин Смит, – «Он всегда был для меня героем и образцом для подражания, поэтому я взял с собой сценарий «Догмы» в надежде попросить любопытного Джорджа сыграть кардинала Глика – маркетолога, стоявшего за ребрендингом Христа «Дружище Христос».
Но незадолго до шоу, Бренда, жена Джорджа Карлина, с которой он прожил 36 лет, проиграла битву с раком печени. Как всегда, профессионал Джордж держался молодцом, но по нему всё равно было видно то, что он убит горем. В тот вечер я не приставал к нему со своим сценарием.
Я снова встретился с мэтром через месяц в Лос-Анджелесе, в «Четырёх сезонах». Он уже прочитал «Догму», и мы собирались пообедать, чтобы обсудить, хочет ли он участвовать в проекте. Он сказал, что ему это нравится, но у него есть одна просьба…
Джордж спросил, не может ли кардинал Глик наложить повязку на палец, чтобы скрыть обручальное кольцо Джорджа Карлина. Потому что, сказал он, тот еще не готов снять его.
Я скучаю по его разуму.»
Спустя два года после «Догмы» состоялась ещё одна небольшая роль Карлина в новом фильме Смита — «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», 2001 год.
В 2003 Карлин принимает участие в съёмках пародийной кинокомедии «Очень страшное кино 3», режиссёр: Дэвид Цукер.
А в 2004 играет Барта Тринке, отца главного героя, в «Девушке из Джерси», всё у того же Кевина Смита.
Это самая крупная роль из всей фильмографии артиста. Довольно драматический и мощный персонаж.
В 2003 Карлин принимает участие в съёмках пародийной кинокомедии «Очень страшное кино 3», режиссёр: Дэвид Цукер.
А в 2004 играет Барта Тринке, отца главного героя, в «Девушке из Джерси», всё у того же Кевина Смита.
Это самая крупная роль из всей фильмографии артиста. Довольно драматический и мощный персонаж.
Барт Тринке — последняя роль Карлина в большом кино.
В 2005 году он озвучивает старую обезьяну-отшельника по имени Цугор в мультфильме «Тарзан 2», а в 2006 году принимает участие в озвучании сразу двух анимационных проектов «Новые приключения Золушки» и «Тачки».
А дальше множество спин-оффоф про паровозика Томаса (всё тот же голос рассказчика), множество концертов, гастролей, интервью и...
В 2005 году он озвучивает старую обезьяну-отшельника по имени Цугор в мультфильме «Тарзан 2», а в 2006 году принимает участие в озвучании сразу двух анимационных проектов «Новые приключения Золушки» и «Тачки».
А дальше множество спин-оффоф про паровозика Томаса (всё тот же голос рассказчика), множество концертов, гастролей, интервью и...
На этом всё!
Рад, что читаете меня,
Алексей Гарруда, телеграм канал "Гарруда знает!"
Рад, что читаете меня,
Алексей Гарруда, телеграм канал "Гарруда знает!"
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