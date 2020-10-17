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Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы

Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы (13 фото)

Автор:
17 октября 2020 19:30
Сообщество : Кино
Метки: stand up   Актеры и актрисы   Билл и Тед   Джордж Карлин   догма   знаменитости   кевин смит   кино   
522
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Очень много всего написано и сказано о Карлине, как о стендап-комике, но очень мало — о его работах в кино и сериалах. На сцене Джордж Карлин производит впечатление ворчуна, часто вульгарного, а иногда и человеконенавистного. Его монологи пропитаны острой сатирой и иронией.
А каким он был в кино? Каких персонажей он играл?
Я хотел бы вспомнить самые заметные роли Джорджа Карлина
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Метки: stand up   Актеры и актрисы   Билл и Тед   Джордж Карлин   догма   знаменитости   кевин смит   кино   
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6  комментариев
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482
дункан 5 часов назад
Джордж Карлин - наверно первый и, пока, единственный комик, поздний юмор и сатира которого заставляет смеятсья и задумываться над происходящей х"йней.
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46k
alertol 50 минут назад
И да, он не умер, он просто просрочен, как подписка на журнал )))
Ссылка www.youtube.com
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46k
alertol 51 минуту назад
Он как юморист очень необычный. Все знают что "в каждой шутке есть доля шутки" в его шутках чаще всего вообще всё правда... Ему с его пониманием жизни, ему надо было не комиком быть, а президентом...
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1k
Mellivora 2 часа назад
Кто такой?
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2k
Core 3 часа назад
Первое правило дороги
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