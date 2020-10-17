Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы

Кевин Смит является большим поклонником творчества Карлина и роль Глика писал специально под него.



«Впервые я встретил Джорджа Карлина в мае 1997 года на шоу Конана О'Брайена в Нью-Йорке. Я тогда продвигал свою мелодраму «В погоне за Эми», и когда я узнал, что Карлин будет участвовать в том же шоу, я чуть не обделался от радости.» – пишет на своей странице в FB Кевин Смит, – «Он всегда был для меня героем и образцом для подражания, поэтому я взял с собой сценарий «Догмы» в надежде попросить любопытного Джорджа сыграть кардинала Глика – маркетолога, стоявшего за ребрендингом Христа «Дружище Христос».



Но незадолго до шоу, Бренда, жена Джорджа Карлина, с которой он прожил 36 лет, проиграла битву с раком печени. Как всегда, профессионал Джордж держался молодцом, но по нему всё равно было видно то, что он убит горем. В тот вечер я не приставал к нему со своим сценарием.



Я снова встретился с мэтром через месяц в Лос-Анджелесе, в «Четырёх сезонах». Он уже прочитал «Догму», и мы собирались пообедать, чтобы обсудить, хочет ли он участвовать в проекте. Он сказал, что ему это нравится, но у него есть одна просьба…



Джордж спросил, не может ли кардинал Глик наложить повязку на палец, чтобы скрыть обручальное кольцо Джорджа Карлина. Потому что, сказал он, тот еще не готов снять его.



Я скучаю по его разуму.»