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Сообщество Лагуна акул 56 постов • 42 подписчика подписаться
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Одноглазый детёныш акулы найден у берегов Индонезии

Одноглазый детёныш акулы найден у берегов Индонезии (5 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:10
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   альбинос   в мире   мутант   природа   фото   
270
5
Альбинос-мутант извлечён из чрева акулы, запутавшейся в сетях в Малуну, у берегов Индонезии.
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Метки: акула   альбинос   в мире   мутант   природа   фото   
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6  комментариев
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1k
мангуст 2 часа назад
Одноглазый детёныш акулы найден у берегов Индонезии
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1k
Шурман Час назад
Я знал что он существует :)
Я знал что он существует :)
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5k
ValdemarNaftulievich Час назад
Вазовски существует
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11k
Совранский Час назад
Человечеством мировой океан изучен на 2% - мы просто (пока что) только сунули голову в воду и поняли, что она мокрая))))))))))))))))))))))
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Майку вазовски повезло больше
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Едондер пуп ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Да, он хотя бы зелёный))
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