Одноглазый детёныш акулы найден у берегов Индонезии

Альбинос-мутант извлечён из чрева акулы, запутавшейся в сетях в Малуну, у берегов Индонезии.
Оно хоть и выглядит как существо из древнего мифа, но на самом деле является самой настоящей одноглазой акулой.
Причудливый плод был найден внутри более крупной акулы, которая оказалась в ловушке в рыболовных сетях у побережья провинции Малуку, Индонезия.
Причудливый плод был найден внутри более крупной акулы, которая оказалась в ловушке в рыболовных сетях у побережья провинции Малуку, Индонезия.
Когда более крупного хищника разрезали, чтобы удалить ему кишки, потрясённые рыбаки обнаружили крошечного белого циклопа, скрывавшегося внутри.
У этого необычного детёныша был только один большой глаз, расположенный посередине лба, молочно-белое тело и полностью сформированные плавники.
Считается, что более крупная акула была беременна и вынашивала редкий плод, когда попалась в сеть.
У этого необычного детёныша был только один большой глаз, расположенный посередине лба, молочно-белое тело и полностью сформированные плавники.
Считается, что более крупная акула была беременна и вынашивала редкий плод, когда попалась в сеть.
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«Мы нашли внутри трёх младенцев … но один из них выглядел странно — у него был лишь один глаз, — рассказал один из рыбаков. — Его цвет тоже был странным … как молоко.»
Те, кто был на борту, сообщили о своём странном улове в местную морскую службу, после чего сдали свою находку для её дальнейшего изучения.
Рыбак объяснил, что существо было уже мёртвым, когда его нашли.
Те, кто был на борту, сообщили о своём странном улове в местную морскую службу, после чего сдали свою находку для её дальнейшего изучения.
Рыбак объяснил, что существо было уже мёртвым, когда его нашли.
Подобное состояние, которое было у акулёнка, называется циклопия — это редкое врождённое заболевание, характеризующееся неспособностью передней части мозга должным образом разделить орбиты глаза на две полости.
Это происходит в спектре дефектов мозга и лица, известных как голопрозэнцефалия, которые в тяжелых случаях могут приводить к выкидышу или мертворождению.
Другим же заболеванием, которым также страдала маленькая акула, был альбинизм — когда организм вырабатывает небольшое количество пигмента меланина, который отвечает за окрашивание тела.
Сейчас крошечного зверя активно принялись сравнивать с другим «монстром» — Майком Вазовски из анимации «Корпорация монстров».
Это происходит в спектре дефектов мозга и лица, известных как голопрозэнцефалия, которые в тяжелых случаях могут приводить к выкидышу или мертворождению.
Другим же заболеванием, которым также страдала маленькая акула, был альбинизм — когда организм вырабатывает небольшое количество пигмента меланина, который отвечает за окрашивание тела.
Сейчас крошечного зверя активно принялись сравнивать с другим «монстром» — Майком Вазовски из анимации «Корпорация монстров».
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