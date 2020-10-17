Одноглазый детёныш акулы найден у берегов Индонезии

«Мы нашли внутри трёх младенцев … но один из них выглядел странно — у него был лишь один глаз, — рассказал один из рыбаков. — Его цвет тоже был странным … как молоко.»



Те, кто был на борту, сообщили о своём странном улове в местную морскую службу, после чего сдали свою находку для её дальнейшего изучения.



Рыбак объяснил, что существо было уже мёртвым, когда его нашли.