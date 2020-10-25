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В России впервые украли iPhone 12 Pro

В России впервые украли iPhone 12 Pro (3 фото)

Автор:
25 октября 2020 16:22
Сообщество : Криминал
Метки: iPhone 12 Pro   авито   айфон   жулики   кража   москва   
2573
3
Пока одни думают покупать или нет себе сие чудо техники, которое, впрочем, является практически полной копией предыдущей модели, другие уже вовсю добывают новенькие смартфоны преступным путём. Ситуация, произошедшая на днях в столице России, показательна – бдительность терять не стоит, даже если тебе помахали сумкой денег.

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Метки: iPhone 12 Pro   авито   айфон   жулики   кража   москва   
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28  комментариев
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891
Мистер Фикс 2 часа назад
Откровенно, похрен
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7
Электроник 7 минут назад
Каков негодяй, явно не из яблочников!
Настоящие яблокофилы никогда не обманывают друг-друга!
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1k
Alex 20 минут назад
В России впервые украли iPhone 12 Pro
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3k
Пополь Вух Полчаса назад
В России впервые украли iPhone 12 Pro
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13k
Роман Полчаса назад
Какая новость!
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31k
Элек Мек 45 минут назад
В России впервые украли iPhone 12 Pro
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28k
Alex 51 минуту назад
И как теперь с этим жить?
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9k
Денис Трубочкин Час назад
новость из разряда: у педика педик с3,14здил мопедик
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374
Nane First NameLast Денис Трубочкин Полчаса назад
И без доширака стал педик раком
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19k
Сергей Шишкин Час назад
Жду пост: "В России впервые сломался iPhone 12 Pro", больше писать не о чём же?
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555
max 2 часа назад
Я просто в шоке, в продаже уже как две недели, а украли только вчера .
Народ стал исправлятся. Всем добра.
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7k
Михаил max Полчаса назад
Да. Народ явно поумнел. Стал более трезво смотреть на свои финансовые возможности.
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107
.. 2 часа назад
это по официальным данным в первые.
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16k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А что в 5-звездочном отеле нет камер в холле, по которым можно отследить внешность вора, объявить в розыск и посадить как минимум за мошенничество и подделку денег? Там приличный срок выйдет, мне кажется два айфона не стоят такого риска.
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555
max Ватаку Накомоде Час назад
Внимание всем постам, розыскивается мужчина средних лет, особые приметы, кросовки адидас а так же медицинская маска небесного цвета.
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16k
Ватаку Накомоде max 18 минут назад
Ну мне кажется если задаться целью то найдут. Если бы там вместо сумки с фальшивыми деньгами была сумка с патронами или героином - нашли бы в два счёта. А так конечно да, может и забьют, а может и нет, да и отель может подсуетиться и всячески содействовать следствию ради поддержания репутации. Так что на месте вора я бы так рисковать не стал ради каких-то 200 тыс (стоимость двух айфонов), тем более за фальшивые бабки срок могут запросто не кротко лет к сроку накинуть.
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642
Кукулькан max 7 минут назад
В руках два айфона
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30k
Опаньки 2 часа назад
аферист обманул перекупа-спекулянта ....
жизнь
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555
max Опаньки Час назад
Хачатурян и Зельманович договорились встретиться в пятизвёздночном отеле.
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53
евгений 2 часа назад
...и подкинули обратно, потому что он на**й никому не сдался
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Takie dengi u menya est no otdavat ih amerikancam ne budu .
Sankcii vse taki .
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30k
Опаньки MihailoSerbiya 2 часа назад
а пишешь почему санкционными буквами?
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392
qwer Опаньки Час назад
А причем тут латинские буквы?
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11k
Corvus Corax Опаньки Час назад
Мог бы и лампочку в голове включить...
Потому, что Михайло серб, у него клава не русская...
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