В России впервые украли iPhone 12 Pro

Пока одни думают покупать или нет себе сие чудо техники, которое, впрочем, является практически полной копией предыдущей модели, другие уже вовсю добывают новенькие смартфоны преступным путём. Ситуация, произошедшая на днях в столице России, показательна – бдительность терять не стоит, даже если тебе помахали сумкой денег.
Хозяин двух новеньких iPhone 12 Pro решил их продать через Avito. Не успел он опубликовать объявление, как тут же объявился покупатель. Договорились мужчины встретиться в фойе пятизвёздочного отеля Ritz-Carlton.
Как в приличных американских фильмах покупатель продемонстрировал сумку, наполненную деньгами, а продавец телефоны. А дальше начался театр абсурда, покупатель предложил хозяину «яблок» обнулить карточку на парковку его машины, чтобы тот не переплачивал. Тот согласился и даже не обратил внимания, что мужчина вышел из отеля с двумя телефонами, ведь тот оставил в кресле сумку с деньгами. Вот только банкноты оказались фальшивыми , а покупатель, естественно, обратно не вернулся. Впрочем, эта модель не вызвала бурного ажиотажа в день начала продаж. Оно и немудрено...
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