В небе над Китаем появилось три солнца

Утром жители городского уезда Мохэ, расположенного на самом севере Китая на границе с Россией, обнаружили в небе сразу три солнца. Эксперты объяснили удивительное зрелище природным явлением, которое часто называют «солнечные собаки», и отметили, что в Китае оно встречается достаточно редко.
Оптическую иллюзию наблюдали жители поселка Туцянь, который входит в городской уезд Мохэ, принадлежащий округу Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян. Она продлилась около трех часов – примерно с 6:30 до 9:30 утра.
Согласно пожарной бригаде Да-Хинган-Лин, которая поделилась видео удивительного события в соцсетях, это было самое продолжительное явление «солнечных собак» в этом районе за последние годы.
На фотографиях и видеозаписях, предоставленных китайскими метеорологическими службами, по бокам от настоящего солнца, поднимающегося над сонным поселением с 20 000 жителей, видны два ярких пятна, которые называют «фантомными солнцами».
Солнечные псы появляются, когда солнечный свет преломляется, проходя через ледяные кристаллы высоко в перистых облаках. Это явление еще называют «паргелий». Грэм Мэдж, представитель Метеорологического бюро, сказал, что солнечные собаки могут появиться в любой точке мира, и за ними всегда «интересно наблюдать».
«Иногда они могут образовывать разноцветные пятна, похожие на кусочки радуги, или, как в этом случае — несколько солнц», — сказал Мэдж в интервью MailOnline. — «Атмосфера над нашими головами постоянно меняется, и те, кто готов присмотреться, могут увидеть там много интересного».
Такой же эффект может создать необычно яркая луна, но, по данным бюро, такое происходит «крайне редко». Прежде китайский инженер-метеоролог Бянь Юнь говорил изданию MailOnline, что солнечные собаки в Китае тоже являются редкостью.
Источник:
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