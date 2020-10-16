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В небе над Китаем появилось три солнца

В небе над Китаем появилось три солнца (4 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Паргелий   природа   природные явления   солнечные собаки   
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Утром жители городского уезда Мохэ, расположенного на самом севере Китая на границе с Россией, обнаружили в небе сразу три солнца. Эксперты объяснили удивительное зрелище природным явлением, которое часто называют «солнечные собаки», и отметили, что в Китае оно встречается достаточно редко.

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Метки: Паргелий   природа   природные явления   солнечные собаки   
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7  комментариев
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81
чокнутый 2 часа назад
какие на хер псы, какие три солнца? оптическое явление, называется ГАЛО!
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RaiJu 2 часа назад
Вот, что значит пропускать уроки физики и астрономии
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RaiJu 2 часа назад
У нас тоже дебилы многие видят 3 солнца, а то и 4
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RaiJu 2 часа назад
Дикари не видели Гало
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Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Чуть не напугали, что китайцы солнце научились подделывать... Хотя, с них станется...
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31k
kalinser 2 часа назад
Паргелий - один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.(С)
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