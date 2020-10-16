В небе над Китаем появилось три солнца

Оптическую иллюзию наблюдали жители поселка Туцянь, который входит в городской уезд Мохэ, принадлежащий округу Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян. Она продлилась около трех часов – примерно с 6:30 до 9:30 утра.

Согласно пожарной бригаде Да-Хинган-Лин, которая поделилась видео удивительного события в соцсетях, это было самое продолжительное явление «солнечных собак» в этом районе за последние годы.