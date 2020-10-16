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Народные приметы осени: 20 самых верных

Народные приметы осени: 20 самых верных (4 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   осень   приметы   приметы осени   природа   фото   
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Осень сказочное время года. Только в этот период деревья имеют столь красивую разноцветную окраску. Природа готовится к долгому сну. Льют дожди, смывая все, дни постепенно уменьшаются, а птицы спешат в теплые края. Наши предки наблюдали за природными явлениями из года в год и постепенно замечали что, низко весящие шишки на ели это к ранним морозам, а высоко летающие птицы к теплу. Многие и сейчас умеют предсказывать погоду, пользуясь приметами. Вот некоторые из них.

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Метки: забавно   осень   приметы   приметы осени   природа   фото   
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