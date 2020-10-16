Народные приметы осени: 20 самых верных

Если облака редкие то будет ясно и холодно.



Если в это время года появляется иней, то погода будет ясной и солнечной.



Если гром в октябре гремит, то зимой снега почти не будет.



Если в декабре птицы летают высоко, то мороза не будет. Если же птицы летают очень низко, ожидайте мороз сильный.



Если бабье лето ненастно — осень сухая, бабье лето сухое — осень дождливая.



Когда гуси полетели – скоро ждать снега.



Паутина стелется по растениям — ждите суровой зимы.



Если осенью березы желтеют с верхушки, зима будет ранняя, а если снизу – поздняя.



Если деревья долгое время остаются зелеными, то холод пройдет очень быстро и январь будет достаточно мягким.