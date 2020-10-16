Народные приметы осени: 20 самых верных

Осень сказочное время года. Только в этот период деревья имеют столь красивую разноцветную окраску. Природа готовится к долгому сну. Льют дожди, смывая все, дни постепенно уменьшаются, а птицы спешат в теплые края. Наши предки наблюдали за природными явлениями из года в год и постепенно замечали что, низко весящие шишки на ели это к ранним морозам, а высоко летающие птицы к теплу. Многие и сейчас умеют предсказывать погоду, пользуясь приметами. Вот некоторые из них.
Если облака редкие то будет ясно и холодно.
Если в это время года появляется иней, то погода будет ясной и солнечной.
Если гром в октябре гремит, то зимой снега почти не будет.
Если в декабре птицы летают высоко, то мороза не будет. Если же птицы летают очень низко, ожидайте мороз сильный.
Если бабье лето ненастно — осень сухая, бабье лето сухое — осень дождливая.
Когда гуси полетели – скоро ждать снега.
Паутина стелется по растениям — ждите суровой зимы.
Если осенью березы желтеют с верхушки, зима будет ранняя, а если снизу – поздняя.
Если деревья долгое время остаются зелеными, то холод пройдет очень быстро и январь будет достаточно мягким.
Если в это время года появляется иней, то погода будет ясной и солнечной.
Если гром в октябре гремит, то зимой снега почти не будет.
Если в декабре птицы летают высоко, то мороза не будет. Если же птицы летают очень низко, ожидайте мороз сильный.
Если бабье лето ненастно — осень сухая, бабье лето сухое — осень дождливая.
Когда гуси полетели – скоро ждать снега.
Паутина стелется по растениям — ждите суровой зимы.
Если осенью березы желтеют с верхушки, зима будет ранняя, а если снизу – поздняя.
Если деревья долгое время остаются зелеными, то холод пройдет очень быстро и январь будет достаточно мягким.
На Покров натопи хату без дров Каков Покров — такова и зима.
Если рябина от тяжести клонит ветки к земле – то осень будет дождливая.
Если очень долго цветут лютики и клевер, то наступит теплая осень.
Большие муравьиные кучи — к суровой зиме.
Если рябина от тяжести клонит ветки к земле – то осень будет дождливая.
Если очень долго цветут лютики и клевер, то наступит теплая осень.
Большие муравьиные кучи — к суровой зиме.
Обильные шишки внизу на ели — морозы будут ранние, вверху — зима будет короткая.
Если в это время года появляется иней, то погода будет ясной и солнечной.
Если снег выпал ранней осенью – весна тоже наступит ранняя.
Если теплая осень жди долгих и сильных заморозков.
Если на дубе много желудей — к лютой зиме.
Если лето сырое и теплая осень – к долгой зиме.
Если увидите пролетающего лебедя – это к снегу, а пролетающий гусь – к дождю.
Если в это время года появляется иней, то погода будет ясной и солнечной.
Если снег выпал ранней осенью – весна тоже наступит ранняя.
Если теплая осень жди долгих и сильных заморозков.
Если на дубе много желудей — к лютой зиме.
Если лето сырое и теплая осень – к долгой зиме.
Если увидите пролетающего лебедя – это к снегу, а пролетающий гусь – к дождю.
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