В Индии спасли женщину 18 месяцев просидевшую в сортире по вине мужа: видео

В Индийском посёлке Панипат, к северу от Дели мужчина полтора года содержал жену в туалете площадью около квадратного метра, В отхожем месте он изводил благоверную голодом и жаждой. Спасти женщину помогли соседи, которые обратились в полицию устав терпеть это безобразие.
Со слов офицера, которому пожаловались соседи супружеской пары , спасённая была настолько истощена, что не могла самостоятельно передвигаться. Прежде чем увезти пострадавшую в лечебницу, полицейские из сострадания накормили её пшеничными лепёшками.
В числе прочего, источник со ссылкой на местных жителей сообщил, что у пары, чьё семейное счастье закончилось в сортире, имеются трое детей с 11 до 15 лет, нажитых в 17 летнем браке.
Пытаясь оправдаться в содеянном, муж заявил, что упрятал супругу в отхожее место, так как, по его мнению, женщина сошла с ума и он опасался за себя и окружающих, однако документальных свидетельств предоставить не смог. Офицер по защите женщин это заявление во внимание не принял, так как считал, что пострадавшая от заточения в сортире, реагировала на окружающих адекватно и выглядела психически здоровой.
В настоящий момент 35 летний Нареш Кумар арестован. Ведётся следствие.
Источник:
- С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
- Киллер спас бывшего футболиста от жены
- Измена, кастрация и ненависть, или когда отношения дали трещину
- Московский элитный двор засадили марихуаной
- Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
Понравилось24
PS УРЛ поста позабавил: "... 18-let-prosidevshuju ...". УРЛ врать не станет
Высокий риск заворота кишок, если она до этого сильно голодала...