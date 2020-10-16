В Индии спасли женщину 18 месяцев просидевшую в сортире по вине мужа: видео

Пытаясь оправдаться в содеянном, муж заявил, что упрятал супругу в отхожее место, так как, по его мнению, женщина сошла с ума и он опасался за себя и окружающих, однако документальных свидетельств предоставить не смог. Офицер по защите женщин это заявление во внимание не принял, так как считал, что пострадавшая от заточения в сортире, реагировала на окружающих адекватно и выглядела психически здоровой.