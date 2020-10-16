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В Индии спасли женщину 18 месяцев просидевшую в сортире по вине мужа: видео

В Индии спасли женщину 18 месяцев просидевшую в сортире по вине мужа: видео (3 фото)

Автор:
16 октября 2020 03:27
Сообщество : Криминал
Метки: жена   индия   муж   освобождение   полиция   следствие   туалет   
2942
3

В Индийском посёлке Панипат, к северу от Дели мужчина полтора года содержал жену в туалете площадью около квадратного метра, В отхожем месте он изводил благоверную голодом и жаждой. Спасти женщину помогли соседи, которые обратились в полицию устав терпеть это безобразие.

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Метки: жена   индия   муж   освобождение   полиция   следствие   туалет   
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20  комментариев
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2k
Charles Montgomery Burns 2 часа назад
"Спасти женщину помогли соседи, которые обратились в полицию устав терпеть это безобразие." Т.е. если соседи были бы более терпеливые то сдохнуть бы ей в сортире? мдя...
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590
Серый Мех 13 минут назад
С такой фамилией, чего от него ещё ожидать?
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24k
Acu900 15 минут назад
Прямо Болливуд какой-то. Интересно какое именно безобразие соседи перестали терпеть? Наверное муж и ее дети стали ходить к ним в туалет под предлогом что у них туалет нуждается в ремонте, и когда соседи только через 18 месяцев поняли что "ремонт" малость затянулся вот тогда они и решили выяснить что за безобразие...
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2k
NIS Полчаса назад
А че , неплохой сценарий для Болливуда !!
А че , неплохой сценарий для Болливуда !!
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2k
vussia urrus Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
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6k
DumDum 53 минуты назад
По мне, после 18 месяцев в сортире сдвиг в мозгах неизбежен. И то, что женщина произвела впечатление адекватного человека может означать и действенность "терапии"...

PS УРЛ поста позабавил: "... 18-let-prosidevshuju ...". УРЛ врать не станет
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8k
Нихуахуа Час назад
А куда муж с детьми срать ходили? Может к соседям, и им это и надоело?
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5k
z0_0b Час назад
В индии с психикой точно что то не так..
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
На дворе блин 21 век, люди в космос летают.
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24k
Acu900 EvgeniySAN Полчаса назад
21 век, у индусов 2 туалета есть. Один для отхожих дел, другой для содеражания неверных жен. Прогресс на лицо, однако...
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
соседи полтора года терпели это безобразие? походу они прибалты. ну или полицаи так быстро на вызовы приезжают - пока родинки друг у друга найдут, пока потанцуют....
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741
Леонид Батончик с маком Полчаса назад
Россияне. 20 год пошел уже.
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230
Дмитрий Батончик с маком 9 минут назад
С языка снял! Та же непонятка с соседями.
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1k
Эдуардо 3 часа назад
Теперь похоже муж переедет на парашу.
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354
tm Эдуардо 8 минут назад
А кто семью кормить будет?
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156
Игорь Меншиков 3 часа назад
"семейное счастье закончилось в сортире" мдаа не убрать не добавить
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
"полицейские из сострадания накормили её пшеничными лепёшками"...
Высокий риск заворота кишок, если она до этого сильно голодала...
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1k
Алексей Доктор Джонс 2 часа назад
Надо было ей колбасы сырокопчёной дать.
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8k
Нихуахуа Доктор Джонс Час назад
Может "накормили" означает небольшой кусочек. В любом случае, заворота кишок не произошло.
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2k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Охренеть,весело у них там в Индии
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