С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция

Ещё в 2003 году ("Матрица" была снята в 1999) профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул свою гипотезу о том, что наша реальность - это компьютерная симуляция, созданная другими разумными цивилизациями.

Ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг утверждает, что эта гипотеза может оказаться правдой лишь с вероятностью в 50%. Если наша Вселенная является симуляцией, большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за «сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции».

Однако Киппинг отмечает, что человечество пока что не создает симуляции реальности. Поэтому вероятность того, что нас окружает симуляция, равна вероятности того, что мы находимся в физическом мире, сообщает Scientific American.