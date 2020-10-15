С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция

Ученый-астроном пришёл к "гениальному" выводу, что наша реальность с вероятностью в 50% является компьютерной симуляцией. А другие 50% говорят о том, что наша реальность никем не симулирована.
Ещё в 2003 году ("Матрица" была снята в 1999) профессор Оксфордского университета Ник Бостром выдвинул свою гипотезу о том, что наша реальность - это компьютерная симуляция, созданная другими разумными цивилизациями.
Ученый-астроном из Колумбийского университета Дэвид Киппинг утверждает, что эта гипотеза может оказаться правдой лишь с вероятностью в 50%. Если наша Вселенная является симуляцией, большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной из-за «сокращения вычислительных ресурсов каждого уровня симуляции».
Однако Киппинг отмечает, что человечество пока что не создает симуляции реальности. Поэтому вероятность того, что нас окружает симуляция, равна вероятности того, что мы находимся в физическом мире, сообщает Scientific American.
На самом деле многие и правда верят в то, что мы живём в матрице. Наша реальность - всего лишь результат работы нашего мозга. Как и в любой системе, в матрице бывают сбои. Вот вам 20+ наглядных примеров того, что матрице реальности срочно нужен хороший сисадмин.
Источник:
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У вас будет мальчик, но это не точно, вероятность нашего прогноза составляет 50%.