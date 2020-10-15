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С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция

С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: инопланетяне   интересное   матрица   реальность   симуляция   учёный   фото   
2504
2

Ученый-астроном пришёл к "гениальному" выводу, что наша реальность с вероятностью в 50% является компьютерной симуляцией. А другие 50% говорят о том, что наша реальность никем не симулирована.

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Метки: инопланетяне   интересное   матрица   реальность   симуляция   учёный   фото   
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25  комментариев
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6k
GrblFF 2 часа назад
Выйдя из дома, с вероятностью 50%, вы можете встретить динозавра.
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9k
Денис Минуту назад
С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция
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18k
Узбекский космонавт 2 минуты назад
Научные достижения и публикации западной высшей школы всё больше и больше разочаровывают.
У вас будет мальчик, но это не точно, вероятность нашего прогноза составляет 50%.
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13k
Дмитрий 54 минуты назад
Угу, вероятность того, что завтра на Землю прилетят инопланетяне тоже составляет 50%. Либо прилетят, либо не прилетят
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425
Павел Рубанов Дмитрий 43 минуты назад
Учитывая ситуацию с коронавирусом, то скорее всего прилетят. Нам их нарисуют в новостях и заставят поверить часть народа.
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29k
Лесли 🥰 58 минут назад
С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Его жена тоже с вероятностью 50% симулирует оргазм
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1k
Роман Гамзалиев Час назад
Кому тема интересна есть фильм свежий : Эффект Манделы / The Mandela Effect (2019) довольно интересно .
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9k
Artem 2 часа назад
С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
перезагрузка матрицы происходит раз в году. 1-го января на улицах полно агентов смитов с одинаковыми опухшими мордами, красными глазами. и все тянутся в магазы за пивасом и пельменями, чтоб легче перенести перезагрузку
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7k
Тёплый Ламповый 2 часа назад
"13й этаж" тоже вышел 1999г. он гораздо ближе подходит под описание этого "ученого"
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408
Аки Зи Тёплый Ламповый 2 часа назад
Тоже о нем сразу подумала. Вообще он больше Матрицы понравился, задумка интереснее, что ли
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12k
Hairy. Аки Зи Полчаса назад
"Тёмный город" фильм из той же оперы.
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9k
Artem 2 часа назад
Надо его озадачить еще вопросом "Куда все исчезают, когда он закрывает глаза?"
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2k
Стоша 2 часа назад
Есть вариант что наш мир - просто тамагочи в руках ребёнка пришельца, есть вариант что мы Мозг Больцмана. Вот другая мысль - если голос в нашей голове это мы, то к кому мы обращаемся?
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6k
Алеksей 2 часа назад
тот кто это утверждает давно в окно/телевизор/инет то смотрел? понятно, что идеальное не жизнеспособно, но, млять, не с таким перебором то
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9k
Евгений 2 часа назад
42
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Я как бухану в субботу то на все 99% ощущаю реальность как симуляцию))
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25k
Антон 2 часа назад
ну по логике да: наша реальность проецируется только нашим мозгом. Нет мозга - нет мира. И хз, что из этого правда. С точки зрения той же физики элементарных частиц, мы состоим из ничего. Поскольку никто до сих пор не может понять, что образует массу.
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108
СзадиPioneerka 2 часа назад
Вспомнились Люди в чёрном: если, конечно, это не та реальность, где...
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47
Артур Миниахметов 2 часа назад
С вероятностью в 50% этот учёный кретин, и те же 50%, что он гений.
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33k
dima423 Артур Миниахметов 2 часа назад
с вероятностью 100% он блондинка из анекдота)
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993k
Сергей 2 часа назад
С вероятностью в 50% наша реальность - это цифровая симуляция
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5k
SR 2 часа назад
Хорошая трава, забористая...
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