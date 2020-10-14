Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний

Это не заметно для человеческого глаза, но все высотные здания слегка раскачиваются на ветру. И чем выше небоскреб, тем больше становится амплитуда его колебаний при сильном ветре. Чтобы свести к минимуму это раскачивание, инженеры в верхней части зданий устанавливают гигантские противовесы, называемые настроенными амортизаторами массы — tuned mass dampers (TMD)
Этот 728-тонный шарик спасает небоскреб Тайбэй от колебаний при сильных ветрах
В большинстве случаев амортизаторы TMD представляют собой гигантский шар из стали или бетона, вес которого достигает 300 — 800 тонн! Этот шарик подвешивается на пружинах и поршнях в верхней части зданий и беспрепятственно балансирует при изменении угла наклона здания. По сути, его задача состоит в сохранении центра массы небоскреба.
Механизм гашения колебаний небоскребов при сильном ветре
Пример: в ветреный день, вершина небоскреба высотой всего 300 метров может отклоняться на 10 сантиметров в разные стороны. Иногда жильцов таких высоких зданий даже начинает укачивать от этих колебаний — у них развивается морская болезнь. Поэтому настроенные амортизаторы массы TMD, минимизируя амплитуду колебаний, делают движение здания практически незаметным для его жильцов.
В 2004 году самым высоким зданием в мире была 509-метровая башня Тайбэй 101 в Китае. Внутри этого здания установлен гигантский противовес в виде шара, характеристики которого поражают воображение! Его диаметр равен — 5.5 метров, а вес — 728 тонн. Шар способен гасить колебания небоскреба, даже если скорость ветра составляет 240 км/час.
По сути, любой небоскреб можно рассматривать как гигантский камертон. Если по нему сильно ударить, например порывом ветра или землетрясением, то здание начнет вибрировать на заданной частоте. В этом случае противовес TMD начинает двигаться с той же частотой, что и здание, но в противоположном направлении. Этот механизм не убирает вибрацию совсем, но держит ее величину под контролем.
Вот как эти противовесы работают:
Вот как эти противовесы работают:
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Анимация работы динамического гасителя вибрации маятникового типа.
Жёлтый круг в центре тяжёлая масса.
Серая линия в верхней части массивного тела подвеска
Зеленые линии опоры.
Синяя рамка снаружи демпфера объект в котором гасятся вибрации.