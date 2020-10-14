Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний

По сути, любой небоскреб можно рассматривать как гигантский камертон. Если по нему сильно ударить, например порывом ветра или землетрясением, то здание начнет вибрировать на заданной частоте. В этом случае противовес TMD начинает двигаться с той же частотой, что и здание, но в противоположном направлении. Этот механизм не убирает вибрацию совсем, но держит ее величину под контролем.





Вот как эти противовесы работают: