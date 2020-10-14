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Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний

Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 06:57
Метки: видео   как это сделано   факты   фото   
848
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1
Это не заметно для человеческого глаза, но все высотные здания слегка раскачиваются на ветру. И чем выше небоскреб, тем больше становится амплитуда его колебаний при сильном ветре. Чтобы свести к минимуму это раскачивание, инженеры в верхней части зданий устанавливают гигантские противовесы, называемые настроенными амортизаторами массы — tuned mass dampers (TMD)

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Метки: видео   как это сделано   факты   фото   
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8  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
в видео хоть бы ракурс меняли, а то 2 минуты монотонного качания ))
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30k
Nefrion 39 минут назад
Из википедии:
Анимация работы динамического гасителя вибрации маятникового типа.
Жёлтый круг в центре тяжёлая масса.
Серая линия в верхней части массивного тела подвеска
Зеленые линии опоры.
Синяя рамка снаружи демпфера объект в котором гасятся вибрации.
Из википедии: Анимация работы динамического гасителя вибрации маятникового типа. Жёлтый круг в центре тяжёлая масса. Серая линия в верхней части массивного тела подвеска Зеленые линии опоры. Синяя рамка снаружи демпфера объект в котором гасятся вибрации.Посмотреть
Из википедии: Анимация работы динамического гасителя вибрации маятникового типа. Жёлтый круг в центре тяжёлая масса. Серая линия в верхней части массивного тела подвеска Зеленые линии опоры. Синяя рамка снаружи демпфера объект в котором гасятся вибрации.
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7k
Vacony Час назад
меня от видео укачало
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3k
Едондер пуп Час назад
А многие пацаны сейчас помечтали скатить этот шарик с такой высоты? Просто посмотреть, что получится))
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9k
Типа граф 2 часа назад
А где продолжение "Как это работает :"
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Сергей

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