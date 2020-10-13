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В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности

В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 21:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1995 год   Стейнбек   библиотека   деньги   заначка   книга   тайник   тамбов   
2599
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В 1989 году московское издательство "Правда" выпустило шеститомник Джона Стейнбека - известного американского писателя, получившего в 1962-м Нобелевскую премию "за реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением".
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Метки: 1995 год   Стейнбек   библиотека   деньги   заначка   книга   тайник   тамбов   
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21  комментарий
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7k
Александр 2 часа назад
Роман Абрамович настолько богат, что прячет книги в деньгах!
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3k
Profinerus 15 минут назад
Пассат в 97-м они купили не 16500, а за 16 500 000. Я в этом же году купил сони тринитрон за 2,5 ляма.
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0
Victor 43 минуты назад
Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье
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10k
Taximaxi 45 минут назад
У меня знакомый приходя домой пьяным ,кидал с мятые купюры в люстру в прихожей,чтобы жена не нашла. На следующий день не мог вспомнить куда . Жена увидела ,что свет тускнеет ,полезла туда и набрала себе на норковую шубу.
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8k
Нихуахуа 53 минуты назад
В начале 90-го застраховал ребёнка на штуку, сроком на 5 лет. В 94-м закрыл счёт, забрал деньги - 800 р. Хватило только на пузырь дешёвой китайской водки в пластиковой бутылке (по вкусу и по запаху голимый самогон).
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3k
Едондер пуп Нихуахуа 47 минут назад
Ребенку лучше бы лимонад какой-нибудь, а то водка вредная.
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4k
Дмитрий Горчилин 57 минут назад
Походу, книгу первый раз за 20 лет открыли. Так себе популярность..
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5k
B0n Дмитрий Горчилин 45 минут назад
На то и расчёт.
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3k
Едондер пуп Дмитрий Горчилин 45 минут назад
До второго тома никто не дочитывал))
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5k
BirdTalk Дмитрий Горчилин 19 минут назад
Можно было и посмотреть кто ее брал последний раз, точнее этот том. Ну или все тома разом, если их вообще брали.
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4k
Александр Иванов Час назад
У меня такой же шеститомник, пойду гляну, может, и я что там заныкал.
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9k
Schandmaul Час назад
всё фигня, я много лет назад припрятал дома пакетик ароматной травки и с концами. баловаться уже давно перестал, жду когда внуки появятся, но хочу вспомнить уже только ради интереса
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34k
Бабай Schandmaul 39 минут назад
Внуков под статью подведёшь.
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9k
Schandmaul Бабай 37 минут назад
да там не много, у нас не посадют, но всё же...
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29k
Haratemich Schandmaul Полчаса назад
В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности
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9k
Schandmaul Haratemich 17 минут назад
фигассе тебя расколбасило
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66k
Фома Час назад
Мой родственник, из небольшого городка, ещё за пару лет до развала СССР , спрятал деньги от жены, ну и от себя получается ( не трезв был), в начале 90х при ремонте нашли клад, рублей 400-500 там было,за обоями, я присутствовал при этом , бляя какой скандал был, моя крестная так на мужа орала ( он оказывается решил перепрятать свои халтурные накопления, сюрприз хотел потом сделать) и когда перекладывал , был очень пьян и забыл куда все дел . Весь трагизм в том , что нашли буквально через месяц, после реформы денег и ...
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56k
Viktor Час назад
Эт чё! Вот я нашел заначку тёщи (царствие ей небесное) полновесными советскими рублями и монетами. Так тока бумажек было около полторы тыщи, а монет и того хрен знает скока! Я уж говорил об этом и фотку выкладывал!
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9k
alexis Viktor 36 минут назад
В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности
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Комментарий удален
−128
ikniazk 2 часа назад
Я в 90е в книге пистолет носил
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4k
Александр Иванов ikniazk Час назад
А на кобуру не хватило?
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