В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности

В 1989 году московское издательство "Правда" выпустило шеститомник Джона Стейнбека - известного американского писателя, получившего в 1962-м Нобелевскую премию "за реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением".
Во второй том этого собрания сочинений вошли такие произведения:
"Квартал Тортилья-Флэт"
"И проиграли бой"
"О мышах и людях"
"Рыжий пони".
И вот в 2020 году сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки города Тамбова сняли с пыльной полки этот том - и открыв книгу, обнаружили между страниц небольшой денежный клад!
"Квартал Тортилья-Флэт"
"И проиграли бой"
"О мышах и людях"
"Рыжий пони".
И вот в 2020 году сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки города Тамбова сняли с пыльной полки этот том - и открыв книгу, обнаружили между страниц небольшой денежный клад!
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Удивленные библиотекари пишут: "Пересчитав деньги, выяснили, что их 19 тысяч рублей. Сделали предположение, что читатель, взявший книгу, использовал ее как тайник, но потом забыл об этом и сдал в библиотеку".
Все банкноты образца 1995 года. В январе 1998-го прошла деноминация рубля, и эти купюры уже ушли с исторической сцены. Скорее всего, заначку прятали в книгу в 1995-97 году. Конечно, всё это только теоретические предположения...
Но всё же: много это было или мало? Подписчики библиотеки принялись вспоминать:
"Вроде на флакон импортного шампуня хватило бы, нет?"
"в 1997 году мы купили Vw passat b2 за 16500"
"После деноминации 1998-го это стало 19 рублей..."
А вот один из участников Живого Журнала, пишущий под ником rusengineer, рассказывает в своем посте "Как мы жили в 90 годах": "То трудное время подвигло меня, с целью минимизации расходов, вести записи семейной бухгалтерии, - и приводит занимательную табличку с ценами.
Все банкноты образца 1995 года. В январе 1998-го прошла деноминация рубля, и эти купюры уже ушли с исторической сцены. Скорее всего, заначку прятали в книгу в 1995-97 году. Конечно, всё это только теоретические предположения...
Но всё же: много это было или мало? Подписчики библиотеки принялись вспоминать:
"Вроде на флакон импортного шампуня хватило бы, нет?"
"в 1997 году мы купили Vw passat b2 за 16500"
"После деноминации 1998-го это стало 19 рублей..."
А вот один из участников Живого Журнала, пишущий под ником rusengineer, рассказывает в своем посте "Как мы жили в 90 годах": "То трудное время подвигло меня, с целью минимизации расходов, вести записи семейной бухгалтерии, - и приводит занимательную табличку с ценами.
Судя по этой статистике, 19 тысяч рублей были не такой уж и солидной суммой, и купить на них можно было что-то типа кило сливочного масла или вареной колбасы...
А вы прятали когда-нибудь деньги между книжных страниц?
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