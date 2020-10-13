В тамбовской библиотеке нашли чью-то заначку 25-летней давности

Во второй том этого собрания сочинений вошли такие произведения:

"Квартал Тортилья-Флэт"

"И проиграли бой"

"О мышах и людях"

"Рыжий пони".

И вот в 2020 году сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки города Тамбова сняли с пыльной полки этот том - и открыв книгу, обнаружили между страниц небольшой денежный клад!