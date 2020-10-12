Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo

Его имя стало известно в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х. Проникнуть через Железный Занавес его творчеству мешала уж больно откровенная сексуальная составляющая его работ. Но лично меня поразила, в первую очередь, педантичная проработка деталей. Оружие и крылья стрекозы. Мышцы, сухожилия, чешуя монстров, как будто написаны с натуры или, по крайней мере, с фотографии. Ну и, конечно же, обнажённая женская фактура, не давала мне спокойно уснуть. Хотя заметьте - никакого порно!

Зря советские идеологи так сильно заботились о нашей неокрепшей психике. Эти картины, конечно, развивали воображение, но и только.



Сам художник родился в 1941 году в столице Перу, городе Лима. Но в 16 лет перебрался в США, где и покатился по наклонной: связался с бодибилдерами, сам стал одним из них.

Чтобы как-то зарабатывать на кусок хлеба с протеиновым коктейлем, он не пошёл разгружать вагоны на станцию "Нью-Йорк товарная", а стал рисовать обложки и иллюстрации для бульварных книжек-однодневок в стиле фэнтези. Был замечен крупными издательствами и приглашён для работы над более серьёзными проектами. Обложки для серии книг и афиши для фильмов о Конане-варваре - это его рук дело.

Главного героя для фильма - Арни, подбирали и одевали руководствуясь именно фантазиями измученного анаболиками больного мозга Бориса.

:)))