Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo

Как простой перуанский парень превратился из Вальехо в Валеджо.
Работы иллюстратора, достойные персонального Вернисажа.
Работы иллюстратора, достойные персонального Вернисажа.
Boris Vallejo
Его имя стало известно в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х. Проникнуть через Железный Занавес его творчеству мешала уж больно откровенная сексуальная составляющая его работ. Но лично меня поразила, в первую очередь, педантичная проработка деталей. Оружие и крылья стрекозы. Мышцы, сухожилия, чешуя монстров, как будто написаны с натуры или, по крайней мере, с фотографии. Ну и, конечно же, обнажённая женская фактура, не давала мне спокойно уснуть. Хотя заметьте - никакого порно!
Зря советские идеологи так сильно заботились о нашей неокрепшей психике. Эти картины, конечно, развивали воображение, но и только.
Сам художник родился в 1941 году в столице Перу, городе Лима. Но в 16 лет перебрался в США, где и покатился по наклонной: связался с бодибилдерами, сам стал одним из них.
Чтобы как-то зарабатывать на кусок хлеба с протеиновым коктейлем, он не пошёл разгружать вагоны на станцию "Нью-Йорк товарная", а стал рисовать обложки и иллюстрации для бульварных книжек-однодневок в стиле фэнтези. Был замечен крупными издательствами и приглашён для работы над более серьёзными проектами. Обложки для серии книг и афиши для фильмов о Конане-варваре - это его рук дело.
Главного героя для фильма - Арни, подбирали и одевали руководствуясь именно фантазиями измученного анаболиками больного мозга Бориса.
:)))
Зря советские идеологи так сильно заботились о нашей неокрепшей психике. Эти картины, конечно, развивали воображение, но и только.
Сам художник родился в 1941 году в столице Перу, городе Лима. Но в 16 лет перебрался в США, где и покатился по наклонной: связался с бодибилдерами, сам стал одним из них.
Чтобы как-то зарабатывать на кусок хлеба с протеиновым коктейлем, он не пошёл разгружать вагоны на станцию "Нью-Йорк товарная", а стал рисовать обложки и иллюстрации для бульварных книжек-однодневок в стиле фэнтези. Был замечен крупными издательствами и приглашён для работы над более серьёзными проектами. Обложки для серии книг и афиши для фильмов о Конане-варваре - это его рук дело.
Главного героя для фильма - Арни, подбирали и одевали руководствуясь именно фантазиями измученного анаболиками больного мозга Бориса.
:)))
×
Его работы несколько автобиографичны. Многие персонажи мужского пола нарисованы с друзей по качалке. Для большинства же картин - автор позировал себе сам. Женские образы, в основном, срисованы с его жены. Иногда с её подружек. Культуризм не прошёл бесследно и для них.
Его фамилия, Vallejo, на латино-американский манер, произносится как Вальехо. И в южных штатах, где много выходцев из Центральной и Южной Америки, и испанский язык скоро приобретёт статус второго государственного, его, наверное, так бы и звали. Вальехо. Как у себя на Родине. Но судьба и любовь к протеиновым добавкам, забросили его в северный Нью-Йорк.
А там народ не сильно заморачивается чужой культурой. Прочитали, как смогли. Валеджо!
Поэтому, чтоб не возникало обидных разночтений, Маэстро подписывает все свои творения просто - Борис.
Любят пиндосы к словам цепляться.
У нас же, на просторах постсоветской России, вышел глянцевый альбом с его работами, где автор был указан, как Борис Валеджио.
С тех пор, так и повелось.
Ну да ладно. "Что в имени тебе моём?" - вопрошал классик. Человека судят по делам его, а Художника - по картинам!
Предлагаю подборку работ Бориса объединённую женским началом:
А там народ не сильно заморачивается чужой культурой. Прочитали, как смогли. Валеджо!
Поэтому, чтоб не возникало обидных разночтений, Маэстро подписывает все свои творения просто - Борис.
Любят пиндосы к словам цепляться.
У нас же, на просторах постсоветской России, вышел глянцевый альбом с его работами, где автор был указан, как Борис Валеджио.
С тех пор, так и повелось.
Ну да ладно. "Что в имени тебе моём?" - вопрошал классик. Человека судят по делам его, а Художника - по картинам!
Предлагаю подборку работ Бориса объединённую женским началом:
Не часто на полотнах мастера встречается его автопортрет, всё больше исключительно его мускулатура. Вот так он выглядел в далёком 1984-м году.
А вот так он выглядит нынче:
А вот так он выглядит нынче:
Авторский пост
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Метки: Boris Vallejo Борис Валеджио фэнтези яавтор
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Билли, ты не прав тоже, как и автор поста.
У знакомых испаноговорящих, в том числе и из Боливии и с Кубы, звук "Б" и "В" ваще не дифференцированы, звучит как нечто среднее. Знакомого звали то ли Биктор, то ли Виктор.
Совсем другое дело, это двойная LL, во всех диалектах произносится как чёткая удлинённая Й.
Так что, подводя итог, в оригинале фамилия будет звучать как Вайехо, с нечётким "в" вначале