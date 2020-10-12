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Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo

Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo (36 фото)

Автор:
12 октября 2020 14:45
Метки: Boris Vallejo   Борис Валеджио   фэнтези   яавтор   
1822
36
Как простой перуанский парень превратился из Вальехо в Валеджо.
Работы иллюстратора, достойные персонального Вернисажа.
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Метки: Boris Vallejo   Борис Валеджио   фэнтези   яавтор   
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9k
Serg2001 3 часа назад
У нас с Борей одинаковый взгляд на женскую красоту... )
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8k
Антон Семёныч Serg2001 3 часа назад
И у нас. Пушистенькие хорошенькие.
И у нас. Пушистенькие хорошенькие.
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441
Егор 58 минут назад
Была такая книжная серия в девяностых - "Монстры вселенной". Подслеповатый шрифт, дешёвая бумага, зачастую кривые переводы. Но обложки с репродукциями Валледжо-Баййехо были просто шикарны!
Была такая книжная серия в девяностых - "Монстры вселенной". Подслеповатый шрифт, дешёвая бумага, зачастую кривые переводы. Но обложки с репродукциями Валледжо-Баййехо были просто шикарны!
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911
Алексей Егор 11 минут назад
Ага. Эти картинки пихали во все книжки без разбору. Очень редко они подходили по сюжету в качестве иллюстраций.
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6k
Doomer 2 часа назад
Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo
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8k
Антон Семёныч 2 часа назад
Интересно...Ленда Мюррей ему позировала или он сам сфантазировал?
Интересно...Ленда Мюррей ему позировала или он сам сфантазировал?
Интересно...Ленда Мюррей ему позировала или он сам сфантазировал?
Интересно...Ленда Мюррей ему позировала или он сам сфантазировал?
Интересно...Ленда Мюррей ему позировала или он сам сфантазировал?
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Просто на испанском языке, на котором говорит большая часть южной Америки, включая Перу, слово "Valejo" будет звучать как "Балехо", буква V в начале слова в испанском читается как наша Б, а буква О читается как наша Х, именнг поэтому в испаноговорящих странах Митсубиши Паджеро (Pajero) переименовали в Монтеро (Montero), потому что слово Pajero читается и звучит по испански "Пахэро" и означает на испанском "онанист" )))) Ну а весь англоговорящий мир, по своей транскрипции прочитал испанскую фамилию Балехо как Валеджо.
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855
Sam BillyBonzz 3 часа назад
.... Vallejo, на латино-американский манер, произносится как Вальехо....
Билли, ты не прав тоже, как и автор поста.
У знакомых испаноговорящих, в том числе и из Боливии и с Кубы, звук "Б" и "В" ваще не дифференцированы, звучит как нечто среднее. Знакомого звали то ли Биктор, то ли Виктор.
Совсем другое дело, это двойная LL, во всех диалектах произносится как чёткая удлинённая Й.
Так что, подводя итог, в оригинале фамилия будет звучать как Вайехо, с нечётким "в" вначале
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17k
BillyBonzz Sam 3 часа назад
все правильно, звучать будет как смесь букв Б и В, но нашим русским ушам всегда слышится больше буква Б. Испаской слово vamos ( призыв: пойдем!, или давай!) тоже слышится нам как Бамос а не Вамос, хотя произносится тоже со смесью букв Б и В.
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BillyBonzz 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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17k
BillyBonzz Sam 3 часа назад
насчет звучания двойного LL как Й, согласен
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9k
Serg2001 3 часа назад
Хорошие у его жены подружки... )
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13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Он же Сонька золотая ручка
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8k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну вот, сразу видно что чел рисовать умеет, хоть и под денатуратами. Не чета Пиросмани.
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