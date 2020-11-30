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О крупнейшей угольной электростанции планеты

О крупнейшей угольной электростанции планеты (4 фото)

Автор:
30 ноября 2020 09:56
Сообщество : Факты
Метки: Boundary Dam Power Station   Эстеван   канада   угольные электростанции   электростанции Канады   электростанции Северной Америки   
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4

Эта электростанция было построена ещё в 1959 году в Канаде.

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Метки: Boundary Dam Power Station   Эстеван   канада   угольные электростанции   электростанции Канады   электростанции Северной Америки   
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1  комментарий
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Roman 7 минут назад
На газ пусть переоборудуют.
А мы им пару ниток Канадского Потока проведём под это дело.
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