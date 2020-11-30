О крупнейшей угольной электростанции планеты

Эта электростанция было построена ещё в 1959 году в Канаде.
Электростанция Boundary Dam Power Station расположена в городе Эстеван (на границе с США).
Мощность электростанции составляет 813 мегаватт. Boundary Dam Power Station работает на буром угле, который добывают недалеко.
Электростанция оборудована целым комплексом фильтров и очистительных систем, но даже при этом в воздух попадает 10% сгораемого сырья.
Уже несколько раз поднимался вопрос о закрытии электростанции, но всякий раз принималось решение о том, чтобы не закрывать эту станцию. Но скорее всего компания SaskPower, владеющая станцией, всё же закроет её в 2024 году сразу по нескольким причинам. Во-первых, газовые электростанции более дешевы в эксплуатации. Во-вторых, электростанции, работающие на природном газе, наносят меньший вред окружающей среде.
Эта электростанция и так находится на грани рентабельности из-за углеродных налогов, которые обязана уплачивать.
Также рассматривают вероятность преобразования электростанции в универсальный завод по производству серной кислоты (сера является основным попутным материалом), цемента и сухого льда.
Только серной кислоты планируется производить более 5 000 тонн.
Требуется ваше экспертное мнение ;)
Источник:
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А мы им пару ниток Канадского Потока проведём под это дело.