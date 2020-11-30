О крупнейшей угольной электростанции планеты

Электростанция оборудована целым комплексом фильтров и очистительных систем, но даже при этом в воздух попадает 10% сгораемого сырья.





Уже несколько раз поднимался вопрос о закрытии электростанции, но всякий раз принималось решение о том, чтобы не закрывать эту станцию. Но скорее всего компания SaskPower, владеющая станцией, всё же закроет её в 2024 году сразу по нескольким причинам. Во-первых, газовые электростанции более дешевы в эксплуатации. Во-вторых, электростанции, работающие на природном газе, наносят меньший вред окружающей среде.





Эта электростанция и так находится на грани рентабельности из-за углеродных налогов, которые обязана уплачивать.



