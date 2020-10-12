Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры

Каждый снимок является продолжением истории, которую нам, к сожалению, никогда не узнать. А без предыстории снимки кажутся совсем уж странными и непонятными.
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WTF?
ТБ? Не, не слышали...
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