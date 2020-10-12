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Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры

Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры (15 фото)

Автор:
12 октября 2020 09:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: он + она   отношения   парочка   парочки   подборка   прикол   юмор   
1164
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Каждый снимок является продолжением истории, которую нам, к сожалению, никогда не узнать. А без предыстории снимки кажутся совсем уж странными и непонятными.

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Метки: он + она   отношения   парочка   парочки   подборка   прикол   юмор   
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2  комментария
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25k
Игорь 13 минут назад
Подозреваю (судя по обуви на каблуках в руках у МЧ) что у девушки отлетел каблук, а парень отдал ей свои кроссовки.
Подозреваю (судя по обуви на каблуках в руках у МЧ) что у девушки отлетел каблук, а парень отдал ей свои кроссовки.
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11k
робт 14 минут назад
петушок прое*бался с размером и решил что лучше грязные ноги чем стертые в мясо

петушок прое*бался с размером и решил что лучше грязные ноги чем стертые в мясо
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