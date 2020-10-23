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Комфорт можно обеспечить всегда и везде

Комфорт можно обеспечить всегда и везде (18 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: комфорт   подборка   прикол   уют   юмор   
2775
18

И целая подборка уморительных кадров в качестве доказательств. Над шестым снимком моя бабушка смеялась до заикания.

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Метки: комфорт   подборка   прикол   уют   юмор   
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7k
Otium7 3 часа назад
Комфорт можно обеспечить всегда и везде
Комфорт можно обеспечить всегда и везде
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Михалыч Час назад
Комфорт можно обеспечить всегда и везде
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homerchik 3 часа назад
Комфорт можно обеспечить всегда и везде
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8k
krivsan 3 часа назад
Комфорт можно обеспечить всегда и везде
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