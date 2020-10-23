Комфорт можно обеспечить всегда и везде

И целая подборка уморительных кадров в качестве доказательств. Над шестым снимком моя бабушка смеялась до заикания.
2.
Снимок словно с другой планеты... Ни тебе масок, перчаток... просто столик и тюль с лампой в автобусе. Идеально
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