Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками

Конечно, можно сразу нарисовать изображение на тыкве маркером, но, если вы хотите перенести изображение, воспользуйтесь способами ниже.

Напечатайте дизайн в нужном размере, прикрепите его скотчем сначала к копировальной бумаге, а затем к тыкве. Обведите рисунок, выделяя светлые и темные области и все нужные детали, затем снимите рисунок и копировальную бумагу и, как по волшебству, дизайн окажется на тыкве.

Второй способ: опять же, распечатайте дизайн в нужном размере, поместите восковую салфетку поверх рисунка и обведите его, например, мягким карандашом. Затем приклейте салфетку к тыкве и обведите рисунок перманентным маркером — чернила просочатся через салфетку на тыкву. Уберите салфетку, и рисунок готов.