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Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками

Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками (12 фото + 2 видео)

Автор:
09 октября 2020 16:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Лайфхак   своими руками   сделай сам   тыква на хэллоуин   хэллоуин   
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Пользователь PumpkinFreak поделился советами, которые помогут вырезать крутую тыкву даже тем, кто совершенно не занимается творчеством.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лайфхак   своими руками   сделай сам   тыква на хэллоуин   хэллоуин   
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11k
Алекс 37 минут назад
Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 48 минут назад
А нахрена вот это всё???
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15k
Anna 51 минуту назад
Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими рукамиПосмотреть
Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками
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