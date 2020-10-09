Как вырезать крутую тыкву к Хэллоуину своими руками

Пользователь PumpkinFreak поделился советами, которые помогут вырезать крутую тыкву даже тем, кто совершенно не занимается творчеством.
Выделяют три способа сделать хэллоуинскую тыкву. Первый, самый известный — вырезание. В этом случае, чтобы сделать рисунок, тыкву придется резать насквозь. Второй способ — вырезать из тыквы трехмерную скульптуру, почти как из дерева или глины. Последний метод называется «затенение», и именно о нем говорится в этой статье: тыкву не режут, а соскребают с нее кожуру слоями разной толщины, чтобы подсветка потом образовала рисунок.
Прежде всего, забудьте о кухонных ножах. Используйте инструменты для резьбы по дереву или острые стеки-петли для работы с глиной, они позволят вам создать более детальный рисунок. Эти инструменты довольно дешевые, и их легко купить онлайн.
Если вы умеете рисовать, вы можете сначала сделать набросок на бумаге и перенести его на тыкву способом, описанным ниже. Но если вы не обладаете художественным талантом, можно найти заготовку онлайн, например, на сайте www.stoneykins.com, или просто выбрать понравившийся рисунок и обработать его. Учтите, что сильно облегчите себе жизнь, если сразу выберете очень контрастный рисунок.
Конечно, можно сразу нарисовать изображение на тыкве маркером, но, если вы хотите перенести изображение, воспользуйтесь способами ниже.
Напечатайте дизайн в нужном размере, прикрепите его скотчем сначала к копировальной бумаге, а затем к тыкве. Обведите рисунок, выделяя светлые и темные области и все нужные детали, затем снимите рисунок и копировальную бумагу и, как по волшебству, дизайн окажется на тыкве.
Второй способ: опять же, распечатайте дизайн в нужном размере, поместите восковую салфетку поверх рисунка и обведите его, например, мягким карандашом. Затем приклейте салфетку к тыкве и обведите рисунок перманентным маркером — чернила просочатся через салфетку на тыкву. Уберите салфетку, и рисунок готов.
Удалите мякоть из тыквы, при этом обязательно сделайте стенку, где будет располагаться рисунок, тоньше остальных — примерно 2-4 см. Чем тоньше она будет, тем ярче будет светиться ваш рисунок, но имейте в виду, что тыква с очень тонкой стенкой быстрее испортится.
Если вам хочется, чтобы тыква горела ярче, и дизайн действительно выделялся, не используйте свечи: попробуйте фонарики. Опять же, они дешевые и есть везде. Установите фонарик в тыкве так, чтобы он светил на стенку с рисунком.
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Теперь, когда вы перенесли рисунок, настало время вырезать. При этом разрезать тыкву совершенно не понадобится, вместо этого резцами или петлями вы будете понемногу соскребать кожуру — чем светлее должен быть участок, тем больше кожуры нужно удалить. Чтобы сделать более темные участки, либо соскребите с кожуры очень тонкий слой, либо вообще не трогайте ее — нетронутые участки можно даже выделить черным маркером, чтобы добавить больше контраста.
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Работа со светлыми и темными тонами может затянуться: иногда PumpkinFreak тратит на этот этап более 20 часов. Но если запастись терпением, у вас обязательно получится крутой результат.
В создании контрастного рисунка вам пригодятся базовые знания построения света и тени. На YouTube полно видео, которые объясняют эти правила, например, это.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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