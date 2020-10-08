Один пушистый друг - хорошо, а два - еще лучше

У ее аккаунта в соцсети Douyin 3,5 миллиона подписчиков, которым очень нравятся прекрасные отношения между ребенком, собакой и кошкой. Они говорят, что это тройное комбо, и огромное счастье - как для девочки, так и для ее мамы.