Один пушистый друг - хорошо, а два - еще лучше

Видео, на котором маленькая девочка спит, прижимаясь к своим друзьям - золотистому ретриверу Дабао и коту Мотору - покорило сердца миллионов людей в Китае. Оно такое искреннее и трогательное!
Девочке три года, она живет в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, ее мама ведет аккаунт в соцсети Douyin (это китайский аналог TikTok).
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Как вы уже поняли, ребенок постоянно общается со своими друзьями Дабао и Мотором - они и играют, и отдыхают вместе.
Мама девочки публикует видео о жизни своей дочери и ее любимых домашних питомцев с 2018 года.
Эта троица неразлучна. Они рассматривают детские книжки, играют в больницу (с игрушечными пластырями и капельницей) и парикмахерскую (надо же причесать друзей!), просто отдыхают вместе или любуются красивым видом из окна.
"С тех пор, как я родила ребенка, наша собака перестала портить мебель, а кот - царапать стены. Это потрясающе!" - написала мать девочки в одном из своих постов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: домашние животные дружба крепкая дружба между животными мимими ребенок и кот ребенок и собака
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