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Один пушистый друг - хорошо, а два - еще лучше

Один пушистый друг - хорошо, а два - еще лучше (6 фото)

Автор:
08 октября 2020 14:45
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   дружба крепкая   дружба между животными   мимими   ребенок и кот   ребенок и собака   
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Видео, на котором маленькая девочка спит, прижимаясь к своим друзьям - золотистому ретриверу Дабао и коту Мотору - покорило сердца миллионов людей в Китае. Оно такое искреннее и трогательное!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   дружба крепкая   дружба между животными   мимими   ребенок и кот   ребенок и собака   
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