Как выглядит настоящая дружба между кошкой и собакой

Оказывается, выражение "как кошка с собакой" может иметь совершенно другой смысл и выглядеть как абсолютная идиллия. Примеры такие встречаются нередко, и вот один из самых наглядных - "обнимашки" золотистого ретривера Дуо-Дуо и кота по кличке Снежок. Неразлучные друзья живут в Гуанчжоу (Китай).
Хозяин Дуо-Дуо и Снежка завел аккаунт в соцсети Douyin, китайском аналоге TikTok, и публикует там фотографии и видео своих питомцев. Подписчики их обожают!
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У аккаунта уже более 140 тысяч читателей - ну невозможно же не восхититься такими милыми животными?
Дуо-Дуо и Снежок, по словам владельца, выросли вместе и связаны очень прочною нитью. Они лучшие друзья и даже спят в обнимку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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