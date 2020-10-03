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Как выглядит настоящая дружба между кошкой и собакой

Как выглядит настоящая дружба между кошкой и собакой (4 фото)

Автор:
03 октября 2020 11:45
Сообщество : Животные
Метки: дружба животных   дружба крепкая   дружба между животными   кот и пес   мимими   ретривер   собака и кот   
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Оказывается, выражение "как кошка с собакой" может иметь совершенно другой смысл и выглядеть как абсолютная идиллия. Примеры такие встречаются нередко, и вот один из самых наглядных - "обнимашки" золотистого ретривера Дуо-Дуо и кота по кличке Снежок. Неразлучные друзья живут в Гуанчжоу (Китай).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дружба животных   дружба крепкая   дружба между животными   кот и пес   мимими   ретривер   собака и кот   
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25k
Рулон Обоев 2 часа назад
У меня 2 кошки и собака. Они сосуществуют сами по себе, не конфликтуют, но живут своей жизнью.
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52k
Racer777 14 минут назад
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