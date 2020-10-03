Как выглядит настоящая дружба между кошкой и собакой

Оказывается, выражение "как кошка с собакой" может иметь совершенно другой смысл и выглядеть как абсолютная идиллия. Примеры такие встречаются нередко, и вот один из самых наглядных - "обнимашки" золотистого ретривера Дуо-Дуо и кота по кличке Снежок. Неразлучные друзья живут в Гуанчжоу (Китай).

0 Хозяин Дуо-Дуо и Снежка завел аккаунт в соцсети Douyin, китайском аналоге TikTok, и публикует там фотографии и видео своих питомцев. Подписчики их обожают!

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0 Источник: У аккаунта уже более 140 тысяч читателей - ну невозможно же не восхититься такими милыми животными?

0 Источник: Дуо-Дуо и Снежок, по словам владельца, выросли вместе и связаны очень прочною нитью. Они лучшие друзья и даже спят в обнимку.