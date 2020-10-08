Хакеры обнаружили уязвимость в «умном» электронном поясе верности

Теперь перед производителем стоит серьёзная дилемма — по-хорошему, приложение и всю систему дистанционного управления Cell Mate необходимо переписывать с нуля. Однако, если отключить сервис, то люди, которые в этот момент пользовались устройством, не смогут его снять. Если же оставить старую версию параллельно с новой, угроза безопасности пользователей не исчезнет.



Эксперты по безопасности отмечают, что подобные проблемы с безопасностью интимных аксессуаров находятся достаточно часто — поэтому подходить к покупке и использованию подобных устройств стоит с большой осторожностью.