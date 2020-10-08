Хакеры обнаружили уязвимость в «умном» электронном поясе верности

У электронного «пояса верности» для мужчин нашли уязвимость, которая позволяет хакерам намертво заблокировать устройство.
Китайская компания Qiui представила электронный «пояс верности» для мужчин Cell Mate. Устройство надевается на гениталии и блокируется — открыть замок может только другой человек через специальное приложение, физический ключ не предусмотрен.
Но использование аксессуара оказалось опаснее, чем предполагалось — британские эксперты по безопасности из Pen Test Partners обнаружили уязвимость, из-за которой контроль могут перехватить злоумышленники. Обычно хакеры «берут в заложники» файлы в памяти компьютера но здесь на кону может оказаться нечто более ценное.
Секс-игрушка изготовлена из закалённой стали, а никакого физического ключа или переключателя для аварийной разблокировки не предусмотрено — «пленнику» придётся играть по правилам. Спастись можно только грубой силой — либо разрезав дужку (которая плотно обхватывает мошонку) при помощи болтореза или болгарки, либо вызвав перегрузку на управляющей плате устройства, подав на него электрический ток (около трёх вольт, эквивалент двух батареек АА).
Теперь перед производителем стоит серьёзная дилемма — по-хорошему, приложение и всю систему дистанционного управления Cell Mate необходимо переписывать с нуля. Однако, если отключить сервис, то люди, которые в этот момент пользовались устройством, не смогут его снять. Если же оставить старую версию параллельно с новой, угроза безопасности пользователей не исчезнет.
Эксперты по безопасности отмечают, что подобные проблемы с безопасностью интимных аксессуаров находятся достаточно часто — поэтому подходить к покупке и использованию подобных устройств стоит с большой осторожностью.
Эксперты по безопасности отмечают, что подобные проблемы с безопасностью интимных аксессуаров находятся достаточно часто — поэтому подходить к покупке и использованию подобных устройств стоит с большой осторожностью.
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