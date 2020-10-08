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Хакеры обнаружили уязвимость в «умном» электронном поясе верности

Хакеры обнаружили уязвимость в «умном» электронном поясе верности (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   изобретение   пояс верности   уязвимость   фото   хакеры   электронный пояс верности   
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У электронного «пояса верности» для мужчин нашли уязвимость, которая позволяет хакерам намертво заблокировать устройство.

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Метки: видео   изобретение   пояс верности   уязвимость   фото   хакеры   электронный пояс верности   
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6  комментариев
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Срезать к херам...
Вместе с хером...
Если сомневаешься в партнёре - никакой замок уже не поможет.
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10k
Yasen_Perec Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 56 минут назад
Причём тут сомнения в партнёре. Сказано же, что это секс-игрушка.
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2k
Аполлинарий Полчаса назад
Да пусть играют.
Пока не доиграются.
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4k
Серега 45 минут назад
Может БОЛТОрез. не просто так назван? Можно и БОЛТ человека случайно прихватить.
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winergy2012 51 минуту назад
Пояс верности и хакеры.Уму непостижимо.
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