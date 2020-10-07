Экологическая катастрофа на Камчатке?

Или - как на ровном месте посеять панику???????????????????????????
На Камчатке говорят об экологической катастрофе: из-за сильного загрязнения воды погибли тысячи морских животных, их телами усыпан весь берег!
На Камчатке говорят об экологической катастрофе: из-за сильного загрязнения воды погибли тысячи морских животных, их телами усыпан весь берег!
Уже есть пострадавшие и среди людей: серферы рассказали о рвоте, судорогах и диарее! (не иначе - Новьичок!) Если кратко и по русски - блюют и дрищут.
Эта "новость" - во всех СМИ, во всех утюгах и телевизорах страны! И вот уже подключилась Прокуратура, СК и начальник Чукотки (губернатор Камчатки)! Ужос-ужос!
Я тоже позвонил на Камчатку одному моему знакомому, капитану дальнего плавания (ну, все позвонили - и я позвонил!) - а что здесь, собственно, происходит?
Если вкратце и без технических подробностей и своими словами, ответ был примерно такой:
Дорогие дебилы! Жертвы ЕГЭ, пассивные геи и демократические журналисты, кухонные экологи без образования, гламурные кисо и миалолетние дебилы (фото Лаврова)! Такая ситуация на Камчатке случается по 15 раз в году! И после каждого шторма (а он как раз и был и достаточно серьёзный) на берег всегда (всегда!) выбрасывает кучи всякой морской живности - чему жители Камчатки бывают чрезвычайно рады и в массовом порядке набиеают на сбор халявных морепродуктов.
Но в этот раз морепродукты, в большинстве своём, оказались второй свежести и дохлыми - а попросту протухшими. Объяснение этому тоже есть и такая ситуация тоже не редкость. Бывает, что на рыболовном судне ломается холодильная установка и весь протухший улов при этом без затей выбрасывается за борт - никто его на берег не повезёт.
Ну, а тут - случился шторм. И всё это говно просто тупо выбросило на берег. Судя по обилию дохлых морских ежей - траулер был японский или корейский. А северо-корейские лоханки - вообще, как правило, не имеют холодильных установок и тупо и без затей сбрасывают свой протухший улов прямо в тех бухтах, где пережидают шторм. А шторм может длиться и 5 и 10 дней.
Обратите внимание, что ежи эти - без иголок, то есть - давным-давно протухшие.
Эта "новость" - во всех СМИ, во всех утюгах и телевизорах страны! И вот уже подключилась Прокуратура, СК и начальник Чукотки (губернатор Камчатки)! Ужос-ужос!
Я тоже позвонил на Камчатку одному моему знакомому, капитану дальнего плавания (ну, все позвонили - и я позвонил!) - а что здесь, собственно, происходит?
Если вкратце и без технических подробностей и своими словами, ответ был примерно такой:
Дорогие дебилы! Жертвы ЕГЭ, пассивные геи и демократические журналисты, кухонные экологи без образования, гламурные кисо и миалолетние дебилы (фото Лаврова)! Такая ситуация на Камчатке случается по 15 раз в году! И после каждого шторма (а он как раз и был и достаточно серьёзный) на берег всегда (всегда!) выбрасывает кучи всякой морской живности - чему жители Камчатки бывают чрезвычайно рады и в массовом порядке набиеают на сбор халявных морепродуктов.
Но в этот раз морепродукты, в большинстве своём, оказались второй свежести и дохлыми - а попросту протухшими. Объяснение этому тоже есть и такая ситуация тоже не редкость. Бывает, что на рыболовном судне ломается холодильная установка и весь протухший улов при этом без затей выбрасывается за борт - никто его на берег не повезёт.
Ну, а тут - случился шторм. И всё это говно просто тупо выбросило на берег. Судя по обилию дохлых морских ежей - траулер был японский или корейский. А северо-корейские лоханки - вообще, как правило, не имеют холодильных установок и тупо и без затей сбрасывают свой протухший улов прямо в тех бухтах, где пережидают шторм. А шторм может длиться и 5 и 10 дней.
Обратите внимание, что ежи эти - без иголок, то есть - давным-давно протухшие.
То есть - никакой "экологической катастрофы" и не было. А вот сброс тухлого груза с какого-нибудь траулера (и возможно не одного) - вполне себе стандартная ситуация. Причем дохлые морские обитателе наблюдаются только в паре-тройке бухт - в остальных всё чисто. Корреспонденты прокатились по побережью:
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При масштабных экологических катастрофах такого не бывает, чтоб в одной бухте было насрано - а в соседних нет. Но, нет! Кухонные мамкины экологи продолжают нагнетать! Сфотали даже пустые(!) раковины моллюсков, выброшенные штормом - которые, судя по всему, сдохли лет 100 назад.
Ну, и все неполживые и рукопожатные СМИ тут же подхватили "новость". Экологическая катастрофа! Второй Чернобыль! Покайтесь, ибо - грядёт!
Ни в чем не разбирающиеся малолетние дибилы, жертвы ЕГЭ или просто провокаторы.
Ну, и предполагаемые виновники очень быстро нашлись! Прям предсказуемо! Хотя, повторюсь, экспертиза не подтвердила никаких загрязнений - кроме как незначительных по нефтепродуктам, которые на поверхности - на которые придонным жителям, типа моллюсков и морских ежей (которых там больше всего 2 раза сдохших) - по-большому срать!
И кто же ето у нас предполагаемый виновный?
Ну, и предполагаемые виновники очень быстро нашлись! Прям предсказуемо! Хотя, повторюсь, экспертиза не подтвердила никаких загрязнений - кроме как незначительных по нефтепродуктам, которые на поверхности - на которые придонным жителям, типа моллюсков и морских ежей (которых там больше всего 2 раза сдохших) - по-большому срать!
И кто же ето у нас предполагаемый виновный?
Ой! И почему это я не удивлён?
Надо срочно! Срочно их проверить! Что эти российские военные там себе позволяют! Необходимо срочно создать комиссию с привлечением "независимых" экспертов из негосударственных экологических организаций и международных наблюдателей! Чем это там они, российские военные, занимаются?
Если кто-то думает, что это просто ерунда какая-то - напрасно.
Это просто маленький пример, как на пустом месте из фэйков раздувается информационный шум и создается паника. И я бы на месте Прокуратуры занялся не только проверкой информационного инцидента, но и тех граждан и "экологических" НКО, причастных к раздуванию и распространению. Есть вообще-то Ст. 207 УК РФ - распространение фейковой информации. Я, как мега-эксперт в этом вопросе, авторитетно заявляю, что за каждой (за каждой) некоммерческой экологической организацией стоит какой-либо "международный фонд", в обязательном порядке упирающийся своими корнями в USAID и NED.
И именно эти люди, в случае какого грандиозного шухера - гражданских беспорядков, или, не дай бог войны - будут распространять слухи и сеять панику - Москва уже пала! Правительственные здания Петербурга захвачены восставшими! Немецко-фашистский десант высадился на Урале! - и т.д.
Будьте бдительны, не ведитесь на фейки и не поддавайтесь на провокации.
Надо срочно! Срочно их проверить! Что эти российские военные там себе позволяют! Необходимо срочно создать комиссию с привлечением "независимых" экспертов из негосударственных экологических организаций и международных наблюдателей! Чем это там они, российские военные, занимаются?
Если кто-то думает, что это просто ерунда какая-то - напрасно.
Это просто маленький пример, как на пустом месте из фэйков раздувается информационный шум и создается паника. И я бы на месте Прокуратуры занялся не только проверкой информационного инцидента, но и тех граждан и "экологических" НКО, причастных к раздуванию и распространению. Есть вообще-то Ст. 207 УК РФ - распространение фейковой информации. Я, как мега-эксперт в этом вопросе, авторитетно заявляю, что за каждой (за каждой) некоммерческой экологической организацией стоит какой-либо "международный фонд", в обязательном порядке упирающийся своими корнями в USAID и NED.
И именно эти люди, в случае какого грандиозного шухера - гражданских беспорядков, или, не дай бог войны - будут распространять слухи и сеять панику - Москва уже пала! Правительственные здания Петербурга захвачены восставшими! Немецко-фашистский десант высадился на Урале! - и т.д.
Будьте бдительны, не ведитесь на фейки и не поддавайтесь на провокации.
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Метки: Экологическая камчатка катастрофа
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Аварий на Норильском никеле нет, новых свалок в архангельской области нет, аварий в Уренгое и в Ханты Мансийском АО нет, на Камчатке всё в порядке - всё придумали японцы, взрывов на складах боеприпасов нет - СМИ всё врут... Всё хорошо прекрасная маркиза - так кремль сказал. Всё тобой написанное, сохраняется навеки. Перед потомками не стыдно будет при старости?
Сразу возникает вопрос: зачем? Причин две: Отвлечение внимания или подкоп под местную власть. Мне кажется, в ближайшее время станет понятно.
Я уже было подумал, что с Норгом случилось страшное и он начал писать без мата... Нет, проверил, всё в порядке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов») и части 2 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды») по факту загрязнения пляжей на Камчатке. Следствие установило, что загрязнение произошло с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактрыского пляжа, и в трех бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная. СК уточнил, что в морской среде нашли нефтесодержащие компоненты, в том числе фенол это повлияло на цвет воды в океане и привело к гибели морских животных.
Ты нормальный вообще?
Но это было в девяностых. Но петухов, с мастями на аватарках, не люблю до сих пор.