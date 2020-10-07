Экологическая катастрофа на Камчатке?

Уже есть пострадавшие и среди людей: серферы рассказали о рвоте, судорогах и диарее! (не иначе - Новьичок!) Если кратко и по русски - блюют и дрищут.



Эта "новость" - во всех СМИ, во всех утюгах и телевизорах страны! И вот уже подключилась Прокуратура, СК и начальник Чукотки (губернатор Камчатки)! Ужос-ужос!



Я тоже позвонил на Камчатку одному моему знакомому, капитану дальнего плавания (ну, все позвонили - и я позвонил!) - а что здесь, собственно, происходит?



Если вкратце и без технических подробностей и своими словами, ответ был примерно такой:



Дорогие дебилы! Жертвы ЕГЭ, пассивные геи и демократические журналисты, кухонные экологи без образования, гламурные кисо и миалолетние дебилы (фото Лаврова)! Такая ситуация на Камчатке случается по 15 раз в году! И после каждого шторма (а он как раз и был и достаточно серьёзный) на берег всегда (всегда!) выбрасывает кучи всякой морской живности - чему жители Камчатки бывают чрезвычайно рады и в массовом порядке набиеают на сбор халявных морепродуктов.



Но в этот раз морепродукты, в большинстве своём, оказались второй свежести и дохлыми - а попросту протухшими. Объяснение этому тоже есть и такая ситуация тоже не редкость. Бывает, что на рыболовном судне ломается холодильная установка и весь протухший улов при этом без затей выбрасывается за борт - никто его на берег не повезёт.



Ну, а тут - случился шторм. И всё это говно просто тупо выбросило на берег. Судя по обилию дохлых морских ежей - траулер был японский или корейский. А северо-корейские лоханки - вообще, как правило, не имеют холодильных установок и тупо и без затей сбрасывают свой протухший улов прямо в тех бухтах, где пережидают шторм. А шторм может длиться и 5 и 10 дней.



Обратите внимание, что ежи эти - без иголок, то есть - давным-давно протухшие.