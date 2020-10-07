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Экологическая катастрофа на Камчатке?

Экологическая катастрофа на Камчатке? (7 фото)

Автор:
07 октября 2020 21:14
Метки: Экологическая   камчатка   катастрофа   
1199
7
Или - как на ровном месте посеять панику???????????????????????????
На Камчатке говорят об экологической катастрофе: из-за сильного загрязнения воды погибли тысячи морских животных, их телами усыпан весь берег!
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Метки: Экологическая   камчатка   катастрофа   
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48  комментариев
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Ваня, ты премию что ли получил от Пригожина?
Аварий на Норильском никеле нет, новых свалок в архангельской области нет, аварий в Уренгое и в Ханты Мансийском АО нет, на Камчатке всё в порядке - всё придумали японцы, взрывов на складах боеприпасов нет - СМИ всё врут... Всё хорошо прекрасная маркиза - так кремль сказал. Всё тобой написанное, сохраняется навеки. Перед потомками не стыдно будет при старости?
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25k
Teodor 18 минут назад
Фух... Ну, слава богу! Как хорошо, что у Вани есть знакомый капитан дальнего плавания... А пусть он еще знакомому баю-бею в Киргизию позвонит, какому-нить председателю колхоза в Белоруссию, да и в Карабах своему кузену - че там творится нахрен вообще!?
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11k
Максим 19 минут назад
если все боты щас пишут что ничего страшного не случилось,значить там пиз,дец проблема
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856
12 2 часа назад
Вопрос с серферами, от чего ожоги роговицы, от солнца?
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11k
Максим 12 20 минут назад
это госдеповские лучи с космоса были
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27k
lem02 2 часа назад
"...Дорогие дебилы! Жертвы ЕГЭ, пассивные геи и демократические журналисты, кухонные экологи без образования, гламурные кисо и миалолетние дебилы..." всех, несогласных с точкой зрения автора автор уже записал в негодяи. Автор, я на Камчатке жил три года и край знаю. Вы, простите, пи.д.о.ра.с. Вместо того, что бы бить тревогу (природа там очень хрупкая), вы говорите, что паниковать не стоит. Гнида вы.
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25k
Антон 2 часа назад
Если государственные СМИ начинают о чём -то залпом орать - значит, подвезли свежую лапшу на уши. Мне ещё по видео показалось, что как-то странно, кричат про километры трупов, а оказалось, что всюду муссолят один и тот же кусок пляжа с одним осьминогом.
Сразу возникает вопрос: зачем? Причин две: Отвлечение внимания или подкоп под местную власть. Мне кажется, в ближайшее время станет понятно.
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11k
Максим 2 часа назад
фотки с убраного берега дибил показал
а местным жителям померещелось,все это западная пропаганда
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19k
Владимир Максим 36 минут назад
Хавало свое завали, хохлочмо.
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11k
Максим Владимир Полчаса назад
у вас хохлокомпелкс у ваты
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19k
Владимир Максим 22 минуты назад
А ты просто дебил, ага.
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11k
Максим Владимир 15 минут назад
ну не знаю кто из нас дибил,если тебе хохлы мерещатся везде.санитары едут
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19k
Владимир Максим 10 минут назад
Ты мне так про Сирию и не рассказал до сих пор, слился. Обморока кусок. Поэтому тебе пока рано эколога изображать.
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35k
doker 3 часа назад
А это, наверное, просто пресная вода в океан?
А это, наверное, просто пресная вода в океан?
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1k
V2.Smirnov doker 2 часа назад
Вас зелень на берегу от лесов и полей не смущает? Почему тогда смущает зелень в воде от водорослей? Их всегда много в устьях рек.
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6k
Михалыч 3 часа назад
Я вот не пойму, то-ли "Ваня Кемеров" это несколько человек, то-ли ооочень продуктивный один, но с диссоциативном расстройством идентичности.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Михалыч 2 часа назад
У меня справка есть - расстройств нет. Здоров.
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12k
aalexey3 Михалыч 2 часа назад
За 30 серебренников посты шпилит... То провластные, то вроде как против...
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26k
KiploksAKS 3 часа назад
Нельзя же так пугать!
Я уже было подумал, что с Норгом случилось страшное и он начал писать без мата... Нет, проверил, всё в порядке.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста KiploksAKS 2 часа назад
Ну приходится переводить на нежный русский просто русский. Но согласись - в первоисточнике лучше???? Норг это не Ктулху, Нолрг это силища мысли.
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26k
KiploksAKS Иван Кемеров 2 часа назад
...надо бы с пенсии ему на пиво закинуть.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста KiploksAKS 2 часа назад
Не могу, принципы и жадность не позволяют. Пусть Сергей Сергеич подкидывает. Хотя жаль человека - умён.
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60k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
Вань, срочно свяжись со Следственным Комитетом, а то они там какую-то дичь несут и не знают, что капитан дальнего плавания уже всё объяснил:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных отходов») и части 2 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды») по факту загрязнения пляжей на Камчатке. Следствие установило, что загрязнение произошло с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактрыского пляжа, и в трех бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная. СК уточнил, что в морской среде нашли нефтесодержащие компоненты, в том числе фенол это повлияло на цвет воды в океане и привело к гибели морских животных.
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55k
Опиум для народа Gogaren_3Meu 3 часа назад
Надо говорить-хождения.Капитан дальнего хождения.Ведь они не плавают,они ходють.
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19k
Владимир Gogaren_3Meu 2 часа назад
Ага, возбудил.. Кто обвиняемый то?
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60k
Gogaren_3Meu Владимир 2 часа назад
дело возбуждено по факту правонарушения, фигурантов определит следствие
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19k
Владимир Gogaren_3Meu Час назад
Что за хрень ты несешь? Какое нахрен правонарушение? Как дело можно возбудить без фигурантов?
Ты нормальный вообще?
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60k
Gogaren_3Meu Владимир Час назад
изучай Процессуальный Кодекс
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25k
Fat Lynx 3 часа назад
Сомнительно... лично я за то, что вояки напортачили и не признаются.
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55k
Опиум для народа Fat Lynx 3 часа назад
Вы чё,в армии не были?Главное-не признаваться,тогда и не вы"бут.)
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25k
Fat Lynx Опиум для народа 2 часа назад
да сознаваться и на гражданке не комильфо... вы"бут...
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14k
AlexЕЙ 3 часа назад
Пусть поедет Киселёв, искупается, побреется, отведает свежевыловленных моллюсков, может поверим охотно.
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3k
Sanar 3 часа назад
Ванёк всё расследовал лизнув статейку с лайв журнала, так а что же ты Солодову не позвонишь и не поделишься радостной новостью Пинкертон интернетный? Куча людей работают, берут пробы, губер обращается к зарубежным специалистам, а тут уяк и ванёк то всё знает, уникальный тип.
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55k
Опиум для народа Sanar 3 часа назад
Ванёк копипастер бесхребетный и лайкодрочер,них"я он не знает.У него на один и тот же случай может быть два поста с разными мнениями.)))
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55k
Опиум для народа Sanar 2 часа назад
У него за сегодня уже 17 постов,когда ему думать?)
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3k
Sanar Опиум для народа 2 часа назад
Херачит как стахановец)))
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210
A 3 часа назад
автор ты вообще конченый. уже даже СК РФ работает по этой теме, а ты пришел рассказать что ничего не было? Олень...
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55k
Опиум для народа Иван Кемеров 2 часа назад
У каких это нормальных? Где чалился? У мамки в чулане что-ль?)))
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Опиум для народа 2 часа назад
В Кургане. ФКУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области.

Но это было в девяностых. Но петухов, с мастями на аватарках, не люблю до сих пор.
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55k
Опиум для народа Иван Кемеров 2 часа назад
То есть люди,сидевшие за нарушение закона,считаются нормальными?Ну-ну...
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Опиум для народа 2 часа назад
Так там 90 процентов по ошибке, а в Думе 99% по собственному выбору. Туда-бы да с пулемётом и лицензией на отстрел.
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19k
Владимир Иван Кемеров 2 часа назад
Нда, ну ты и днище..
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684
Shekhar Kapur 3 часа назад
Ясно, понятно, легко запомнить )
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