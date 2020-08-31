Вот что бывает, когда экономишь на стрижке

Во время карантина девушка решила сэкономить на собачьей стрижке и подстригла сама своего питомца. Как выяснилось, это было плохой идеей.
Каждый владелец домашних животных хоть раз задумывался над тем, как бы самостоятельно подстричь своего питомца. Посмотрите на печальный опыт Сусаны Соарес из города Блуменау, Бразилия. Девушка давно собиралась отвести своего йоркширского терьера Мано к грумеру, но никак не собралась. Потом грянула пандемия, и Мано оброс уже окончательно.
Соарес взялась за ножницы и подстригла лишь чёлку, чтобы Мано мог ясно видеть. Однако, всё поло не по плану. Девушка от души посмеялась над псом и выложила его фотографии в соцсети.
"Я просто упала на пол от смеха," - рассказывает хозяйка. Девушка не думала, что Мано окажется таким смешным. Как выяснилось, псу даже нравится! Вкусы у него непритязательные: в глаза не лезет — значит, все хорошо.
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