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Вот что бывает, когда экономишь на стрижке

Вот что бывает, когда экономишь на стрижке (4 фото)

Автор:
31 августа 2020 15:15
Сообщество : Животные
Метки: грумер   животные   интересное   йоркширский терьер   собаки   стрижка   фото   
3282
4

Во время карантина девушка решила сэкономить на собачьей стрижке и подстригла сама своего питомца. Как выяснилось, это было плохой идеей.

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Метки: грумер   животные   интересное   йоркширский терьер   собаки   стрижка   фото   
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5  комментариев
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9k
Денис Трубочкин 3 часа назад
ну дак она его первый раз стригла. Рука-то не набита, так что извинительно.
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1k
ALEX 51 минуту назад
Нормальный пацанский причесон.


Нормальный пацанский причесон.
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40k
Дмитрий Час назад
Так себе сенсация. Х@йня, короче, ксюх.
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10k
Элитный тигр 4 часа назад
Одна ТП собаку не может содержать, другая всю эту хрень сюда тащит. Как же нам теперь с этой информацией жить???
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1k
fraxinus 4 часа назад
Плюс - девушка хорошая.
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