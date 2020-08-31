Вот что бывает, когда экономишь на стрижке

Каждый владелец домашних животных хоть раз задумывался над тем, как бы самостоятельно подстричь своего питомца. Посмотрите на печальный опыт Сусаны Соарес из города Блуменау, Бразилия. Девушка давно собиралась отвести своего йоркширского терьера Мано к грумеру, но никак не собралась. Потом грянула пандемия, и Мано оброс уже окончательно.