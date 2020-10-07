Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире

Эта 17-летняя девушка, имеющая рост 208 сантиметров, является обладательницей самых длинных ног в мире.
Кроме того, молодая особа, имеющая такие столь необычные антропометрические данные, очень сильно хочет в будущем стать моделью.
Стоит отметить, что Мэйси Каррин (Maci Currin) поняла, что может претендовать на Книгу рекордов Гиннесса, только после того, как ей предложили сделать на заказ леггинсы.
Стоит отметить, что Мэйси Каррин (Maci Currin) поняла, что может претендовать на Книгу рекордов Гиннесса, только после того, как ей предложили сделать на заказ леггинсы.
Её левая нога совсем чуть-чуть длиннее правой — 134 см, благодаря чему девушка пододвигает звезду российского баскетбола Екатерину Лисину, ноги которой имеют длину 132 см, с первой строчки пьедестала.
«У таких длинных ног определённо есть отрицательные стороны, поскольку из-за этого постоянно бьёшься головой, проходя через двери, неудобно садиться в машины, а также сложно найти на себя подходящую одежду», — говорит Мэйси Каррин.
«У таких длинных ног определённо есть отрицательные стороны, поскольку из-за этого постоянно бьёшься головой, проходя через двери, неудобно садиться в машины, а также сложно найти на себя подходящую одежду», — говорит Мэйси Каррин.
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«Не скрывайте этого, примите это», — призывает девушка других обладательниц высокого роста не стесняться своих пропорций.
Мэйси, которая сама из Остина, штат Техас, США, намного выше своей мамы Триш (Trish), рост которой составляет 170 см, правда рост её отца Кэмерона (Cameron) нельзя назвать маленьким — 195 см, у брат же девушки, имя которого Джейкоб (Jacob), рост 190 см.
Мэйси, которая сама из Остина, штат Техас, США, намного выше своей мамы Триш (Trish), рост которой составляет 170 см, правда рост её отца Кэмерона (Cameron) нельзя назвать маленьким — 195 см, у брат же девушки, имя которого Джейкоб (Jacob), рост 190 см.
При рождении рост Мэйси составлял 48 см, и это был вполне себе нормальный рост для младенца, однако уже в 9-летнем возрасте её рост был равен 170 см.
Теперь американке надо подрасти всего на несколько сантиметров, чтобы стать самой высокой из ныне живущих женщин на Земле. На данный момент пальма первенства принадлежит 33-летней Сунь Фан (Sun Fang) из Китая, рост которой 221 см.
Теперь американке надо подрасти всего на несколько сантиметров, чтобы стать самой высокой из ныне живущих женщин на Земле. На данный момент пальма первенства принадлежит 33-летней Сунь Фан (Sun Fang) из Китая, рост которой 221 см.
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