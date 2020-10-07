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Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире

Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире (5 фото)

Автор:
07 октября 2020 08:32
Сообщество : Истории
Метки: Мэйси Каррин   в мире   длина   длиные ноги   люди   ноги   размер   фото   
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5
Эта 17-летняя девушка, имеющая рост 208 сантиметров, является обладательницей самых длинных ног в мире.
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Метки: Мэйси Каррин   в мире   длина   длиные ноги   люди   ноги   размер   фото   
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6  комментариев
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37k
Александр Полчаса назад
Зачем длинные ноги если ты страшнее ядерной войны...
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8k
Rihovich 13 минут назад
Смотрю я на длинноножку, и вот прям так и хочется накормить!
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291
Никита Полчаса назад
Е.бааать кузнечик.
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25k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире
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71k
Броненосец Потелкам 59 минут назад
Сами такое чудо епите
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