Мэйси Каррин обладательница самых длинных ног в мире

При рождении рост Мэйси составлял 48 см, и это был вполне себе нормальный рост для младенца, однако уже в 9-летнем возрасте её рост был равен 170 см.



Теперь американке надо подрасти всего на несколько сантиметров, чтобы стать самой высокой из ныне живущих женщин на Земле. На данный момент пальма первенства принадлежит 33-летней Сунь Фан (Sun Fang) из Китая, рост которой 221 см.