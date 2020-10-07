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Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему

Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему (8 фото + 6 видео)

Автор:
07 октября 2020 05:54
Метки: Шерлок Хомс   актеры   интересное   рейтинг   
950
8
6
На Netflix состоялась премьера сериала «Энола Холмс», в котором роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса на себя примерил британский актер Генри Кавилл. Мы решили вспомнить самых талантливых актеров, воплотивших образ Холмса на экране, и расставить их в порядке от худшего к лучшему.

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Метки: Шерлок Хомс   актеры   интересное   рейтинг   
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224k
NAZARETH 2 часа назад
Никто и не сомневался
Никто и не сомневался
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1k
Aleksandr Varich Полчаса назад
За великолепную актерскую игру Королева Великобритании Елизавета II наградила российского актера Василия Ливанова Орденом Британской империи.

Лично для меня в детстве (конец 80х- начало 90х ) фильмы про Шерлока с Ливановым были наравне с фильмами со Шварцем или Вандамом.
За великолепную актерскую игру Королева Великобритании Елизавета II наградила российского актера Василия Ливанова Орденом Британской империи. Лично для меня в детстве (конец 80х- начало 90х ) фильмы про Шерлока с Ливановым были наравне с фильмами со Шварцем или Вандамом.
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4k
Александр 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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187
чокнутый 54 минуты назад
да сколько можно то? и вообще идиотизм сравнивать фильм по роману и по мотивам!
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10k
Dobryi_KOT Час назад
Ещё был фильм 1979 года, там больше пели и танцевали. Один раз его видел, больше не показывали, ну и хорошо.
Ещё был фильм 1979 года, там больше пели и танцевали. Один раз его видел, больше не показывали, ну и хорошо.
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19k
hebpat Час назад
Так думают и сами британцы, королева наградила Ливанова - Превосходнейшим орденом Британской империи
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Как говорится, классика и жалкие подделки

Пока Шерлок Холмс один - Василий Ливанов
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Василий Ливанов - Один на все времена Шерлок!
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