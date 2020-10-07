Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему

Хотя сама картина сильно устарела, стоит отметить выдающуюся работу Кристофера Пламмера, сумевшего в красках передать все оттенки сложного характера Шерлока Холмса. К тому же его тандем с Джоном Мэйсоном в роли Ватсона — отличное кастинговое решение, ведь на химии между актерами, можно сказать, держится весь фильм.