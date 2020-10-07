Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему

На Netflix состоялась премьера сериала «Энола Холмс», в котором роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса на себя примерил британский актер Генри Кавилл. Мы решили вспомнить самых талантливых актеров, воплотивших образ Холмса на экране, и расставить их в порядке от худшего к лучшему.
Энола Холмс (2020) Генри Кавилл
Стоит начать с того, что у Генри Кавилла роль была не первого плана, все-таки «Энола Холмс» — фильм о сестре Шерлока Холмса, а не о самом сыщике.
Шерлок в исполнении Генри получился социально неловким и слегка заносчивым, слава лучшего детектива Великобритании не вскружила ему голову. Как отметила младшая сестра детектива в сериале, Холмс брался только за дела, которые были интересны ему, ставя на первый план не столько интересы людей, сколько персональную выгоду.
Несмотря на то что персонаж получился более-менее оригинальным (поскольку создатели внесли свои коррективы в новую версию великого сыщика), его сложно ассоциировать с привычным литературным образом. А самому актеру больше подходят роли Супермена или Ведьмака, чем образ детектива из прошлого века.
Элементарно (2012) Джонни Ли Миллер
Актер Джонни Ли Миллер на протяжении 7 сезонов воплощал современную версию Шерлока Холмса в сериале «Элементарно». Само шоу, к сожалению, осталось в тени британского «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и не было оценено по достоинству.
В «Элементарно» события сериала переносят зрителя в Нью-Йорк наших дней, роль Ватсона играет актриса Люси Лью, а Холмс представлен в виде гениального сыщика, который медленно, но верно борется с наркозависимостью. Парочка берется за самые запутанные и увлекательные дела, а расследования протекают настолько увлекательно, что фанатов сериала невозможно оттащить от экрана.
Если вам интересен свежий взгляд на старую историю, возможно, сериал «Элементарно» — это то, что вы искали.
Шерлок Холмс (2009) Роберт Дауни Младший
В хулиганской версии фильмов Гая Ричи персонаж Шерлока Холмса был, пожалуй, самым отдаленным от литературного первоисточника. Но такой нетрадиционный подход к экранизации сделал фильм о сыщике максимально дерзким, оригинальным и, конечно же, стильным.
Роберт Дауни-младший идеально подошел образу эгоистичного и харизматичного Шерлока Холмса, постоянно бросающего вызов самому себе. Вместе с другом Ватсоном (которого сыграл Джуд Лоу) Холмс подписывался на самые опасные приключения забавы ради, превращая город в парк смертельных аттракционов.
К сожалению, режиссер Гай Ричи остановился всего на двух фильмах, хотя его «Шерлок Холмс» безумно полюбился зрителю и мог бы легко превратиться во франшизу.
Убийство по приказу (1979) Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер построил блестящую карьеру в кино и часто играл персонажей классической английской литературы, в том числе Шерлока Холмса. В фильме «Убийство по приказу» 1979 года режиссер Боб Кларк переосмысляет историю расследования убийств, совершенных известным маньяком Джеком Потрошителем.
Хотя сама картина сильно устарела, стоит отметить выдающуюся работу Кристофера Пламмера, сумевшего в красках передать все оттенки сложного характера Шерлока Холмса. К тому же его тандем с Джоном Мэйсоном в роли Ватсона — отличное кастинговое решение, ведь на химии между актерами, можно сказать, держится весь фильм.
Без единой улики (1988) Майкл Кейн
Еще один легендарный британский актер, исполнивший роль Холмса, но в этот раз образ очень далеко ушел от классического. Майкл Кейн сыграл актера-пьянчугу, притворяющегося Шерлоком Холмсом, чтобы помочь своему другу доктору Ватсону (которого, к слову, сыграл Бен Кингсли).
Персонаж Кейна — лживый прохвост, едва ли способный распутать даже самое элементарное дельце, можно сказать, совершенная противоположность классическому Холмсу. В жанре пародии это пока что единственное воплощение Холмса, достойное всех существующих наград.
К тому же фильм «Без единой улики» интересно переигрывает любимую всеми историю о знаменитых сыщиках, превращая серьезный детектив в легкую комедию.
Шерлок (2010) Бенедикт Камбербэтч
Давайте будем честными: Бенедикт Камбербэтч, можно сказать, вернул Шерлока Холмса в поп-культуру, заставив толпы фанатов ждать новый сезон сериала «Шерлок» сильнее Рождества и заодно раз за разом перечитывать литературный первоисточник.
Массовая истерия, разразившаяся после сериала BBC, сделала Камбербэтча звездой первой величины, а все потому, что молодой британский актер благодаря своему таланту и харизме смог сделать нового Шерлока Холмса абсолютно уникальным, при этом сохранив все главные качества литературного героя.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1979) Василий Ливанов
В классическом воплощении персонажа Шерлока Холмса на экране едва ли кто может составить конкуренцию советскому актеру Василию Ливанову, причем это могут подтвердить и зарубежные источники.
Горячо любимые «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» приглянулись и британскому зрителю, да настолько, что актер даже был награжден почетным членством Ордена Британской империи.
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Метки: Шерлок Хомс актеры интересное рейтинг
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Лично для меня в детстве (конец 80х- начало 90х ) фильмы про Шерлока с Ливановым были наравне с фильмами со Шварцем или Вандамом.
Пока Шерлок Холмс один - Василий Ливанов