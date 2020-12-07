Анхель - самый высокий водопад в мире

Самым высоким в мире водопадом является Анхель, находящийся в Венесуэле. Общая высота водопада Анхель 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров. Вода падает с вершины горы Ауянтепуи.
Национальный парк Канайма, где находится водопад, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот как описывает водопад Анхель современный путешественник Александр Кленов: "Загадкой остается, откуда водопад питается. Наверху нет ни озера, ни речки, ничего. Только странная растительность, невиданные животные, туман и тишина… Место зачарованное".
Самый высокий в мире водопад был назван в честь американского лётчика Джеймса Эйнджела, который в 30-е годы прошлого века открыл водопад для мировой общественности. Впервые Эйнджел в поисках залежей руды (по другим данным - алмазов) пролетел над водопадом в 1933 году, а в 1937 году он вернулся к водопаду и попытался приземлиться на его вершине, но самолёт увяз в грязи и был повреждён, поэтому Эйнджел, его жена и ещё двое их спутников вынуждены были возвращаться домой пешком (этот путь занял 11 дней). Самолёт Эйнджела был извлечён с вершины водопада спустя 33 года при помощи вертолёта.
По-испански фамилия летчика (Angel) читается как "Анхель" - отсюда название водопада.
В 2009 году президент Венесуэлы Уго Чавес предложил для водопада исконное название - Керепакупаи-меру ("Водопад глубочайшего места"), так водопад называли коренные жители - индейцы из народа пемон. Уго Чавес мотивировал переименование водопада тем, что местные индейцы знали о водопаде тысячи лет до того, как его открыл американский лётчик.
Гора Ауянтепуи:
Добраться до водопада не так-то просто - Анхель расположен в дикой местности Венесуэлы. Поездка на водопад включает в себя перелет на самолете из города Каракас или Кьюдад Боливар до Канаймы, переправу по воде и питание. По желанию туристов в стоимость поездки может быть включен воздушный полет над водопадом. В облачные дни Анхель может быть не виден. Поэтому лучше посещать водопад с декабря по март, когда существует больше шансов увидеть его с высоты, правда в это время воды в водопаде меньше. Вся поездка от города и обратно занимает примерно 24 часа. Для организованной поездки целой группы людей можно арендовать частный самолет.
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