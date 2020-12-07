Анхель - самый высокий водопад в мире

Национальный парк Канайма, где находится водопад, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот как описывает водопад Анхель современный путешественник Александр Кленов: "Загадкой остается, откуда водопад питается. Наверху нет ни озера, ни речки, ничего. Только странная растительность, невиданные животные, туман и тишина… Место зачарованное".





Самый высокий в мире водопад был назван в честь американского лётчика Джеймса Эйнджела, который в 30-е годы прошлого века открыл водопад для мировой общественности. Впервые Эйнджел в поисках залежей руды (по другим данным - алмазов) пролетел над водопадом в 1933 году, а в 1937 году он вернулся к водопаду и попытался приземлиться на его вершине, но самолёт увяз в грязи и был повреждён, поэтому Эйнджел, его жена и ещё двое их спутников вынуждены были возвращаться домой пешком (этот путь занял 11 дней). Самолёт Эйнджела был извлечён с вершины водопада спустя 33 года при помощи вертолёта.