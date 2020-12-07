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Анхель - самый высокий водопад в мире

Анхель - самый высокий водопад в мире (16 фото)

Автор:
07 декабря 2020 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Анхель   в мире   водопад   водопад Анхель   красота   природа   фото   
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Самым высоким в мире водопадом является Анхель, находящийся в Венесуэле. Общая высота водопада Анхель 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров. Вода падает с вершины горы Ауянтепуи.

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Метки: Анхель   в мире   водопад   водопад Анхель   красота   природа   фото   
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