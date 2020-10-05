15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики»

2. Вин Дизель, отвечавший за голос Грута, записал свои реплики сразу на нескольких языках, в том числе на русском и китайском. Все для того, чтобы его не нужно было дублировать в других странах.

3. В один из съемочных дней Крис Пратт украл со съемочной площадки костюм своего героя. По словам актера, студия его «кормила завтраками», а ему костюм был нужен, чтобы навестить в одной из больниц детей, которым он обещал Старлорда.

4. Режиссер Джеймс Ганн утверждает, что ему так понравился Крис Пратт на прослушиваниях, что он подписал бы его даже в случае, если бы актер не смог похудеть и был с пузом. Пратт же для роли сбросил 27 килограмм.