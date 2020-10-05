15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики»

Комикс-блокбастер «Стражи Галактики» попал на большие экраны в 2014 году. Фильм в прокате сделал отличную кассу, хотя на старте производства многие аналитики считали, что студию Дисней ждет провал с этой лентой.
Главные роли сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Ли Пейс, Майкл Рукер, Карен Гиллан и Гленн Клоуз. Поставил картину режиссер Джеймс Ганн, ответственный за фильмы «Муви 43» и «Супер».
Интересные факты:
1. Дэйв Батиста утверждает, что расплакался, когда узнал, что получил роль Дракса-Разрушителя. Актер рассказывал, что очень хотел сняться в каком-нибудь большом комиксе и был уверен, что ему откажут.
2. Вин Дизель, отвечавший за голос Грута, записал свои реплики сразу на нескольких языках, в том числе на русском и китайском. Все для того, чтобы его не нужно было дублировать в других странах.
3. В один из съемочных дней Крис Пратт украл со съемочной площадки костюм своего героя. По словам актера, студия его «кормила завтраками», а ему костюм был нужен, чтобы навестить в одной из больниц детей, которым он обещал Старлорда.
4. Режиссер Джеймс Ганн утверждает, что ему так понравился Крис Пратт на прослушиваниях, что он подписал бы его даже в случае, если бы актер не смог похудеть и был с пузом. Пратт же для роли сбросил 27 килограмм.
5. Вин Дизель, чей герой в фильме говорит лишь одну фразу, утверждает, что эту фразу с различными интонациями повторял для записи более тысячи раз.
6. Актриса Зои Салдана чуть не сломала ребра Крису Пратту во время съемок их поединка. Дело в том, что на тренировках они одевали защитное снаряжение, а при съемках эпизода для фильма Пратт от него отказался и не сказал об этом Салдане, решив, что она будет себя сдерживать.
В итоге он получил сильный удар ногой по ребрам, после которого долго не мог подняться и ему потребовалась помощь врачей. Синяк от удара не прошел до самого конца съемок фильма.
7. Крис Пратт рассказывал, что за ориентир для своего Старлорда взял Хана Соло из «Звездных войн» и Марти МакФлая из «Назад в будущее».
8. Джеймс Ганн в интервью рассказывал, что не хотел прослушивать Криса Пратта. Он считал, что у актера совершенно не та харизма, которая нужна фильму. Убедил его посмотреть актера его ассистент.
9. Крис Пратт говорит, что больше всего на съемках был поражен стойкостью Дэйва Батисты, на которого по пять часов наносили грим. И эти пять часов Батиста не сидел в кресле, а стоял. Постепенно гримеры наловчились и сумели сократить время с пяти часов до двух-трех. Удаляли грим больше часа.
10. Зои Салдане предлагали грим частично заменить на CGI на этапе пост-продакшена. При таком подходе ей приходилось бы находиться в кресле гримеров менее часа. Но актриса отказалась и выбрала полноценный грим. В кресле она находилась от двух до трех часов.
11. После выхода фильма в прокат с площадок вроде Amazon и eBay мгновенно исчезли все старые кассетные плееры, цена на которые сразу же после премьеры поднялась в несколько раз.
12. Крис Пратт утверждает, что студия не настаивала на том, чтобы он привел себя в настолько отличную форму. По словам актера, хватило бы и в два раза более скромного результата. Но он всегда восторгался анатомией комикс-героев, так что решил, что должен соответствовать.
13. Джеймс Ганн рассказывал, что Енот был главной причиной, по которой он хотел снять кино. И ему долго пришлось воевать со студией, настаивая на как можно большем «очеловечивании» енота.
14. Первоначально персонаж Майкла Рукера Йонду должен был погибнуть в финале картины.
15. Джеймс Ганн признавался, что всегда завидовал режиссеру Джорджу Лукасу, который спустя годы мог спокойно отредактировать свои «Звездные войны», заменив часть эпизодов и поменяв спецэффекты. Он бы тоже нечто подобное хотел сделать со «Стражами Галактики».
Производственный бюджет фильма 170 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате 772 миллиона долларов.
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