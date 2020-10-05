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15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики»

15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики» (7 фото)

Автор:
05 октября 2020 20:34
Метки: актеры   история фильма   кино   
1791
7

Комикс-блокбастер «Стражи Галактики» попал на большие экраны в 2014 году. Фильм в прокате сделал отличную кассу, хотя на старте производства многие аналитики считали, что студию Дисней ждет провал с этой лентой.

Главные роли сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Ли Пейс, Майкл Рукер, Карен Гиллан и Гленн Клоуз. Поставил картину режиссер Джеймс Ганн, ответственный за фильмы «Муви 43» и «Супер».

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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152
Alex 4 часа назад
15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики»
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5k
evenSeven Час назад
Я есть Грут!
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3k
McGui 2 часа назад
Крис - молодец, серьёзно поработал над собой )
Крис - молодец, серьёзно поработал над собой )
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187k
Северное сияние 3 часа назад
15 интересных фактов о фильме «Стражи Галактики»
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21k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Всегда удивлялся, что в главных ролях актёры, которые "играют" в мультиках ))) Нельзя назвать вещи своими именами? С таким успехом всех актёров переозвучки, можно назвать главными героями всех мультиков, которые перевели по всему миру для показа.
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25k
parallax 4 часа назад
Хороший фильм и концовка добрая.
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