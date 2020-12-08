Пьяный сержант в форме подполковника подрался с сотрудниками ГИБДД, заступившись за нетрезвого водителя

Подписчики паблика «ЧП. Златоуст» поделились видео конфликта прохожих с сотрудниками ГИБДД возле магазина "Парус". Началось всё с того, что работники ДПС остановили пьяного водителя и начали составлять протокол. Мимо проходила подвыпившая компания молодых людей. Один из них в форме подполковника заступиться за нарушителя и вступил с полицейским в словесную перепалку. Молодой человек ударил правоохранителя по голову и тут же получил сдачи. Полицейские повалили его на земли и начали пинать. После драки все были задержаны.

