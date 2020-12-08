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Пьяный сержант в форме подполковника подрался с сотрудниками ГИБДД, заступившись за нетрезвого водителя

Пьяный сержант в форме подполковника подрался с сотрудниками ГИБДД, заступившись за нетрезвого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 16:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Южный Урал   гибдд   дпс   драка   интересное   россия   фото   
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На Южном Урале проходящий мимо пьяный сержант полиции в форме подполковника решил вступиться за пьяного водителя, на которого сотрудники ГИБДД составляли протокол. Сначала мужчины просто ругались, а потом завязалась драка. На записи мужчины в форме ДПС вдвоём пинали сержанта, который зачем-то нацепил форму подполковника.

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Метки: Южный Урал   гибдд   дпс   драка   интересное   россия   фото   
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15  комментариев
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37k
Нанук Паналык 47 минут назад
Казаков с нагайками не хватает для полного пердимонокля!
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17k
Сергей Костюнин Минуту назад
Пьяный сержант в форме подполковника подрался с сотрудниками ГИБДД, заступившись за нетрезвого водителя
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145
DoctorBetruger 14 минут назад
Эпичная битва!
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Александр Иванов 17 минут назад
Всегда говорил, что люди в полицаи не пойдут. Только отбросы.
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51
виталий Полчаса назад
Ля плачу
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... Полчаса назад
что ни день, то новость хлеще предыдущей, особенно про мусоров
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3k
lexa Полчаса назад
4х2 -не честно!
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Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
Откуда форма? В карты у пьяного подполкана выиграл.
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190
EM 37 минут назад
Что-то не доброе на Южном Урале творится. То котелками греются, то менты ментов бьют.)
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44k
Albert GER EM 6 минут назад
Суровый Челябинск рядом. )
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1k
Alex 43 минуты назад
"Пьяный сержант в форме подполковника подрался с сотрудниками ГИБДД."Казалось бы дурдом,и вроде как абсурд...Но потом я вроде проснулся.(После не засыпал)
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евгений 47 минут назад
Дожили, менты ментов запинывают)))
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