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Как воровали из камер хранения

Как воровали из камер хранения (1 фото)

Автор:
05 октября 2020 11:36
Метки: СССР   жулики   камеры хранения   
2034
1

В середине 90-х в одном относительно крупном, но провинциальном городе на большом ж/д вокзале повадился один жулик обворовывать автоматические камеры хранения. Да так ловко орудовал, что люди уходили буквально на 5 минут в сортир - а возвратившись, не находили свои чемоданы.

Источник:

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Метки: СССР   жулики   камеры хранения   
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−2
Вадим Берёзкин 2 часа назад
Ах ты ж хитрая жопа!
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28k
Юр21 3 минуты назад
Психологи блин...
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1k
Владимир Час назад
Верю...
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
Вот ведь хитрая жопа ))
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
15 копеечная монета? В середине 90-х? Ну, ну...
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28k
Alex 2 часа назад
Гениально!
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44k
Albert GER 2 часа назад
если это те ячейки(как на фото), шо я знаю:

там кодировка механическая.
механизм оплаты электромагнитный.
другими словами - там стоит втягивающее как на стартере в машине.
и пару реле. там фм волнам тупо взятся неоткуда.
они простые как кастрюли.
в 90ом немного подрабатывал ремонтом таких ячеек.
ну как подрабатывал... мне кум чай и сигареты давал за это.
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2k
kappaneed Albert GER 2 часа назад
Сидел что-ли?)) "Кум", чай и сигареты форма оплаты))
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3k
Sanar kappaneed 2 часа назад
Ещё и от "хозяина" "ништяков" прилетало, в итоге по УДО откинулся
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44k
Albert GER kappaneed 2 часа назад
так получилось.
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44k
Albert GER Sanar 2 часа назад
шо ржошьто))
именно так и вышло.
по удо и в Гермашку.
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60k
Gogaren_3Meu kappaneed Час назад
А кроме тюремных понятий ничего на ум не приходит?
Кум - это крёстный отец по отношению к родителям крестника. А оплата продуктами была обычным делом в условиях тотального дефицита в начале 90-х, я частенько с таксистами сигаретами расплачивался.
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