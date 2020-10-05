Как воровали из камер хранения

Местные менты из ЛОВД головы сломали, но не могли задержать его. И "наружку" выставляли и скрытые камеры ставить пытались (но какая техника тогда была у провинциальных ментов в привокзальном отделе - можно себе представить).



Но, самым главным был вопрос о том, как ему удавалось так ловко вскрывать кодовый замок.



Кто-то предположил, что замок камеры хранения на определенных FM радиоволнах издает щелчок при совпадении номера на "крутилке". Их, кто не помнит, там было четыре штуки - вот как на фото. Насколько это было правдой - не скажу, но знаю, что попытки задерживать для проверки всех, кто подходил за вещами с наушниками и модными тогда кассетными плеерами с радио - ни к чему не привели.



А когда воришку поймали (точно не помню, но по-моему, погорел он, столкнувшись с внезапно вернувшимся хозяином очередного, только что "отработанного" чемодана), выяснилось, что способ вскрытия был не столько техническим, сколько психологическим.



Напомню принцип работы камеры хранения: ... вы подходили к ячейке ..... "крутилками" на внутренней стороне дверцы набирали 4-х значный код ..... ставили чемодан в ячейку.... бросали в монетоприемник монетку в 15 копеек и захлопывали дверцу. Потом - для открытия - нужно было только набрать такой же код на лицевой стороне дверцы и забросить вторую монетку.



Так вот, этот "товарищ" выбирал две свободные ячейки рядом и в одну из них забрасывал монетку и РУКОЙ придавливал запор автоматического замка - замок срабатывал на закрытие. Теперь представляем себе человека, который положив в эту ячейку чемодан, и набрав свой код на внутренней стороне двери, забрасывал свою монетку (замок срабатывал на открытие). Человек пытался захлопнуть дверцу и она, естественно, не закрывалась. Станете ли вы, на его месте, рисковать, повторяя попытку с неисправной ячейкой, которая может потом заклиниться и не "отдать" вещи в тот момент, когда вы будете торопиться на поезд?



Наверняка - нет!



И большинство людей - тоже. Люди перекладывали свои вещи в соседнюю (необработанную вором) ячейку и закрыв её в строгом соответствии с технологией - уходили восвояси.



Вору оставалось только подойти и, считав код с внутренней стороны первой "неисправной" ячейки, набрать её на второй "исправной", т.к. этот код был, как правило, памятной датой или набором цифр (свой год рождения, номер отцовской машины или год смерти тёщи и т.п.) и практически все использовали его повторно, НЕ СБРАСЫВАЯ ЕГО, НА "НЕИСПРАВНОЙ" ДВЕРЦЕ.



Так что, всё можно было сделать и без соучастия сотрудников вокзала.