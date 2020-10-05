Всегда проверяй, что в стакане, прежде чем пить!

В одном из кафе Петербурга парень заказал какао и хорошо, что у него есть привычка открывать стакан прежде чем пить.
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Метки: бургер кинг гадость короткопост тараканы фастфуд фото
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А тут мясное блюдо целое.
Нооооо, это вполне, может быть и правдой.
единственное исключение - макдак, но там франшизных точек очень мало и цена франшизы больше самолета.
- Сэр, ну что вы такое говорите? Мухи совершенно не умеют плавать.