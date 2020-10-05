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Всегда проверяй, что в стакане, прежде чем пить!

Всегда проверяй, что в стакане, прежде чем пить! (2 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: бургер кинг   гадость   короткопост   тараканы   фастфуд   фото   
4659
2
В одном из кафе Петербурга парень заказал какао и хорошо, что у него есть привычка открывать стакан прежде чем пить.

Источник:

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Метки: бургер кинг   гадость   короткопост   тараканы   фастфуд   фото   
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24  комментария
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33k
dima423 2 часа назад
привереда...ему даже лапки специально от тушки отделили... а ему не нравится
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8k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Каждая травинка, - в лесу витаминка!
А тут мясное блюдо целое.
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44k
Albert GER 23 минуты назад
так то и трусы надо проверять, прежде чем одеть...
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14k
Александр 23 минуты назад
Ну я хз, верить или нет. Судя по стакану, это Бургер бомж, то есть интернациональная сеть- за такие шутки(зажали мякоть тушки, оставили только лапки) их будут дрючить ояебу как. Так что, это может чувак, типа открыл и типа случайно увидел, специально для поста на пикабу. Ну так совпало, короче, ага.

Нооооо, это вполне, может быть и правдой.
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6k
Акакий Александр 7 минут назад
бургер бомж франшизный, у нас из зарубежных сетей только точки которые принадлежат напрямую владельцам а не франшизобрателям, отвечают уровню качества.
единственное исключение - макдак, но там франшизных точек очень мало и цена франшизы больше самолета.
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17k
kamanch Полчаса назад
Фиг с ним, с петербуржцем. ЧТО С ТАРАКАНОМ??? КТО-НИБУДЬ, ЧТО ИЗВЕСТНО О ЕГО СУДЬБЕ???
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992
Бампер Полчаса назад
Так это ж комбо кофе+лапки в подарок
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48
Lucifer2000 47 минут назад
О господи, трагедия. С моей привычкой сутреца отхлебнуть из чайника холодной водицы нередко попадается утоноуший там накануне таракан целиком. И ничего... Выплюнул его, и делов-то
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9k
Енот Полиграфович 49 минут назад
Вообще то...в первоисточнике,"одно кафе Петербурга"- "бургеркинг" (пикабу если что))),(даже на стаканчике видно))), тем более вы в нерезиновой не были, где не только в "кинге" но уже и в "маке" полно чуркобесов(понятие чистоплотность, аккуратность отсутствует) работает, по классике жанра- ленивые, тупые, "моя твоя не понимай"- неубранные столы, и выполнение своих обязанностей -одолжение клиентам кафе)))...а тут...какие то лапки)))).
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12k
Broser 56 минут назад
А кто-то же оторвал лапы таракану ...
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4k
Борис 58 минут назад
это витамины!)
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48
taxcop Час назад
Пост не о чём. Нет завязки истории, подковерных интриг, экшена и хэппи энда. Пост из серии «смотрите, я проснулся...»
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15k
Андрей Н. Час назад
- Официант! В моем супе плавает муха!
- Сэр, ну что вы такое говорите? Мухи совершенно не умеют плавать.
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7k
Потапыч Час назад
Это кофе с протеином
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2k
KL11 2 часа назад
ОМГ!!!
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11k
робт 2 часа назад
такой мажор, а знает как лапки таракана выглядят
и чей-то они вдруг на поверхности лежат, а не на дне ...
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25k
Fat Lynx робт Час назад
на дне их было бы не видно
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7k
Dabus робт Час назад
Потому что таракан залез в стопку крышек и обломал лапы когда вылезал оттуда. Их прилепило к крышке лёгкой статикой. А потом крышку не глядя взяли из стопки, закрыли ею стакан (возможно слегка похлопав по ней) и лапы с крышки натрусились в прямо в стакан. А т.к. лапы лёгкие то они просто лежат сверху на пене.
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11k
робт Dabus 48 минут назад
не факт, таракан не станет лезть туда откуда нельзя вылезти целиком, а вот поднасрать конкурентам в период ограничений, самое то
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7k
Dabus робт 40 минут назад
Таракан лезет туда куда может пролезть, но залезть и вылезти это две разные истории. Большая часть ловушек в которые ловят животных базируется именно на этой логике.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Это кофе по Тайски.....с лапками таракана. Там к нему еще должен быть десерт, скорпион на палочке
Это кофе по Тайски.....с лапками таракана. Там к нему еще должен быть десерт, скорпион на палочке
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28k
Alex 2 часа назад
Мажор. Поел бы заодно )
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