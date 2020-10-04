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Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов 

Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов  (2 фото)

Автор:
04 октября 2020 20:29
Метки: Реальный срок   УК РФ ст.245   жестокое обращение с животными   животные   
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Тугулымский районный суд Свердловской области приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима местного жителя, который забил кочергой насмерть двух котов своей престарелой матери в ее присутствии, сообщает в среду прокуратура региона.

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Метки: Реальный срок   УК РФ ст.245   жестокое обращение с животными   животные   
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7  комментариев
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Надеюсь гад сядет и будет не последний, кто реально сядет за истязания животных.
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7k
Otium7 10 минут назад
Ссылка coub.com
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28k
Alex Час назад
Падла, я бы яйца ему еще оторвал
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43k
noName 2 часа назад
Надеюсь кукарекать научится
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745
Сергей 2 часа назад
за 2х можно было и 5-ку отсыпать
и главное показать всем, по ТВ и в инете, что больше безнаказанно творить зло не получится
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8k
котегRUS 2 часа назад
вот урод..(((
На святое руку поднял...

вот урод..((( На святое руку поднял...
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
биомусор... можно было сразу в печь!
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