Жителя Урала приговорили к 3,5 года колонии за убийство двух котов 

"Тугулымский районный суд Свердловской области, учитывая рецидив в его действиях, за совершение данного преступления назначил Алексею Кромзину наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.



Мужчина признан виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель".

По версии следствия, 16 января 2020 года Кромзин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избил металлической кочергой двух котов по кличке Яша и Мармыш. В результате животные скончались. В суде Кромзин заявил, что убил котов, так как они мешали ему.