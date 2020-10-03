"Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе"

Вот и к нам пришла осень. Но ещё так хочется лета, тепла, солнца. И чтобы продлить немного эти тёплые ощущения давайте посмотрим на то, как отдыхали в своё время самые красивые актрисы советского кино
Вот, к примеру Марианна Вертинская на отдыхе в Сочи (а если быть точнее - в Хосте)
Вот, к примеру Марианна Вертинская на отдыхе в Сочи (а если быть точнее - в Хосте)
Год - где-то 1967-1968. То есть Марианне здесь около двадцати пяти. Она к этому времени уже довольно известная актриса.
А на следующем снимке мы видим совсем молоденькую Маргариту Терехову
А на следующем снимке мы видим совсем молоденькую Маргариту Терехову
Это фотография Андрея Князева конца пятидесятых годов. И интересен этот снимок тем, что сделан он не на летнем отдыхе, а как раз наоборот, на зимнем. Ведь если верить подписи к нему - на улице мороз в минус двадцать семь градусов. И здесь Маргарита Борисовна ещё не известная актриса, а капитан юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу.
А вот фото другой известной актрисы в период, когда её ещё никто не знал
А вот фото другой известной актрисы в период, когда её ещё никто не знал
Людмила Гурченко на отдыхе в Евпатории. 1954 год. Людмиле Марковне всего девятнадцать. До "Карнавальной ночи", после которой о ней будет знать вся страна, ещё два года.
Следующий снимок ещё более старый - 1931 год.
Следующий снимок ещё более старый - 1931 год.
Сделан он на пляже в Гаграх. И видите вы на нём Любовь Орлову, отдыхающую на пляже в перерыве от съёмок фильма "Весёлые ребята"
Идём дальше. Вот фотография из конца сороковых
Идём дальше. Вот фотография из конца сороковых
На нём вы можете видеть выпускницу ГИТИСа Людмилу Касаткину
Следующее фото не совсем по теме статьи. Ведь оно сделано не во время отдыха, а как раз наборот. Ведь съёмки - это для актрис самая работа
Следующее фото не совсем по теме статьи. Ведь оно сделано не во время отдыха, а как раз наборот. Ведь съёмки - это для актрис самая работа
Но пройти мимо такого замечательного кадра я не смог - юная Лена Цыплакова во время работы над фильмом "Школьный вальс". Снимок сделан в 1977 году на московском городском пляже у Речного вокзала
Но не все найденные снимки удалось идентифицировать. Вот, к примеру о следующем я ничего не могу сказать, кроме того, что на нём мы видим очаровательную Ольгу Кабо
Но не все найденные снимки удалось идентифицировать. Вот, к примеру о следующем я ничего не могу сказать, кроме того, что на нём мы видим очаровательную Ольгу Кабо
Наталью Селезнёву узнают все сразу. Как и купальник, в котором она позирует. Но фото явно сделано гораздо позже съёмок "Операции "Ы"
Продолжим череду неопознанных снимков ещё одной фотографией с другой гайдаевской актрисой - Светланой Светличной
Продолжим череду неопознанных снимков ещё одной фотографией с другой гайдаевской актрисой - Светланой Светличной
Ну, а закончить эту подборку наверное будет логично фотографией самой знаменитой гайдаевской актрисы - Натальи Варлей
Но в отличии от предыдущих он легко идентифицируется. Это фото сделано Олегом Мерцединым в 1966 году, и на нём мы видим, как Наталья Владимировна отдыхает на одном из крымских пляжей во время работы над фильмом "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Ну а чтобы молодую актрису никто не обидел, наставники наблюдают за ней во все глаза
Ну а чтобы молодую актрису никто не обидел, наставники наблюдают за ней во все глаза
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