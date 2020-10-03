FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в... Эпичная распаковка матраса Эпичная распаковка матраса На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение На Эльмана Пашаева было совершено дурно пахнущее нападение Вороне как-то Бог послал кусок печенья Вороне как-то Бог послал кусок печенья Просто прикольные и смешные картинки Просто прикольные и смешные картинки Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Хохотальня Хохотальня Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась... Смешные картинки Смешные картинки Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики 5 разных и оригинальных взглядов на космос из фантастики Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Очередна подборка: "За секуду до..." Очередна подборка: "За секуду до..." 12 странных вещей, которые нашли люди в неожиданных местах 12 странных вещей, которые нашли люди в неожиданных местах Мужчина в&nbsp;лифчике ранил женщину,выбросил в&nbsp;окно кошку и&nbsp;велосипед, а затем самоубился: видео Мужчина в лифчике ранил женщину,выбросил в окно кошку...
Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе

Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе (11 фото)

Автор:
03 октября 2020 17:43
Метки: кино   красавицы   купальник   отдых   
683
11
Вот и к нам пришла осень. Но ещё так хочется лета, тепла, солнца. И чтобы продлить немного эти тёплые ощущения давайте посмотрим на то, как отдыхали в своё время самые красивые актрисы советского кино
Вот, к примеру Марианна Вертинская на отдыхе в Сочи (а если быть точнее - в Хосте)

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: кино   красавицы   купальник   отдых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе"
"Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Anna 48 минут назад
Комментарий к фото
она - на заднем плане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста Anna 11 минут назад
Комментарий к фото
Злая ты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза Дисквалифицированная Мария Шарапова смутила фанатов свежими пляжными фотками Дисквалифицированная Мария Шарапова смутила фанатов свежими пляжными фотками Подборка самых знаменитых бикини в истории кино Подборка самых знаменитых бикини в истории кино В этом году они останутся сухими: нетривиальные купальники В этом году они останутся сухими: нетривиальные купальники Во что залипнуть на выходных: 10 отличных кинофраншиз Во что залипнуть на выходных: 10 отличных кинофраншиз
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1565420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Она заслужила, а ваши мамы нет
1
207
Она заслужила, а ваши мамы нет
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
1
127
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
﻿
Набирающие популярность
10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью
1
5
10 вещей, которые вы, возможно, делаете каждый день и которые вредят вашему здоровью
Съемки "Аватара-2" завершены
0
14
Съемки "Аватара-2" завершены
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#интересное#люди#позитив#путешествия#авария#дтп#авто авария
#юмор#прикол#россия#картинки#в мире#природа#разное#автомобили#настроение#армения
#факты#животные#СССР#подборка#москва#птицы#сша#война#gif#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться