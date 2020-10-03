"Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе"

Это фотография Андрея Князева конца пятидесятых годов. И интересен этот снимок тем, что сделан он не на летнем отдыхе, а как раз наоборот, на зимнем. Ведь если верить подписи к нему - на улице мороз в минус двадцать семь градусов. И здесь Маргарита Борисовна ещё не известная актриса, а капитан юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу.



А вот фото другой известной актрисы в период, когда её ещё никто не знал