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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (116 фото + 2 видео)

Автор:
03 октября 2020 10:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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17  комментариев
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814
Lana Krasnovska Час назад
Я уже и не знаю - кому жаловаться и как вообще решать проблему? Я живу недалеко от НАТОвской базы, что не так уж и далеко от российской границы. Так у нас постоянно так стреляют, что иногда не слышно собеседников, взрывают так, что аж окна и стены трясутся, летают буквально над домами и с форсажем... Этому конца и края нет. Моральным удовлетворением служат лишь приятные новости о выпуске новых российских систем вооружения и просто наращивании выпуска уже известных. Этим милитаристам необходимо предельно жёстко противостоять, поскольку сами они, похоже, так и не уймутся.
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35k
doker 3 минуты назад
Порадуемся...
Порадуемся...
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34
yvfimmvs 17 минут назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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5k
evenSeven 17 минут назад
Новым самолетом от Ильюшина порадовали. Спасибо.
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100
eeynmqnzb Полчаса назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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766
Шапкин Полчаса назад
Центр детского плавания «Виктория» открылся в Хабаровске. Уникальный проект для грудничков реализован благодаря муниципально-частному партнерству. В проект инвестор вложил более 10 миллионов рублей собственных средств. Общая площадь здания более 627 квадратных метров.
© Fishki.net

Частный инвестор вложил 10 лямов, а государство отслюнявило на строительство в Чечне "Центра культуры" в 315 раз больше. Слабак-инвестор.
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53k
7guest Полчаса назад
Вот интересно, а депипут от Едра разрезал ленточку на открытие моста?
Вот интересно, а депипут от Едра разрезал ленточку на открытие моста?
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286
mijjtsxf Полчаса назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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