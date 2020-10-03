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Здание 1898 года постройки в Троицком за свою историю видело все. Были времена, здесь проводили серьезные хирургические операции. Сегодня суеты не меньше. Сами колют дрова, топят печь в местном медпункте, приносят воду для умывальника. На участке у фельдшера около сотни детей. Все должно быть стерильно, насколько позволяет уровень благоустройства.



Галина Дегтярева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Троицкое: Процедуры все — внутривенные вливания, анализы все мы берем на месте. Это все мы сами теперь делаем.



В этом году мучениям должны положить конец. В селе появился новый фельдшерский пункт.



Галина Дегтярева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Троицкое: Это кабинет фельдшера. Здесь будем вести прием. Там будет перегородочка, там будет прием женщин.



Отдельные прививочный кабинет, хозблок и санузел. Здание с элементами доступной среды стало сельской достопримечательностью.



Лидия Мартынова, житель с. Троицкое: Вот буквально мы ездили мимо, поставили здесь оклад. И все, и здание моментом выросло, быстро. И я посмотрела там все, все соответствует. Все будет — и вода, и отопление. Это же самое главное.



Так же быстро новый ФАП появился в селе Таловка. Здесь общее количество жителей едва доходит до сотни. Но условия их приема тоже давно требуют изменений.



Марина Налетова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с.Таловка: Сейчас вот ждем мы, должны новое оборудование привезти. Кардиограф будет, все будет на месте у меня.



Новые помещения позволяют размещать мобильные бригады врачей. А это по сельским меркам уже целая поликлиника. Таких в этом году в Прибайкальском районе появилось сразу пять по национальному проекту «Здравоохранение».



Алдар Чойропов, заведующий Ильинской участковой больницей: Мы сейчас ожидаем поставку медоборудования сюда, потому получим лицензию. К новому году, наверное, откроют.



— А пока люди где обслуживаются?



— Пока обслуживаются на старом ФАПе.



В ближайшее время ФАПы получат лицензии и откроются для пациентов. К концу года количество новых пунктов вырастет до 33. На их строительство и обустройство потратили более 230 миллионов рублей.