2.
В Вологде началось строительство крупнейшего в городе ледового дворца
Кроме ледового дворца на этом месте появится физкультурно-оздоровительный центр открытого типа. Это стадион с футбольным полем, которое зимой трансформируется в ледовую коробку. Здесь будут размещены беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, площадка для воркаута и сектор уличных тренажеров.
25 мая этого года был подписан контракт с подрядной организацией, работы начались 5 июня и идут без нарушений сроков. Сейчас завершаются работы по нулевому циклу, ведется монтаж монолитных железобетонных конструкций и обратная засыпка котлована. В конце октября — начале ноября планируется начать монтаж металлоконструкций.
3.
В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции получили очередную партию из 83 автомобилей
Техника поступила в распоряжение ведомства в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Автомобили «Шкода Октавия» характеризуются повышенной проходимостью, поэтому их можно использовать в условиях бездорожья. В том числе, при погоне за нарушителями.
100 км/час «Октавиа» выжимает за 7,3 секунды при максимальной скорости 230км/ч. Мотоциклы БМВ способны развить эту скорость за 3,6 секунды.
Все транспортные средства оснащены необходимой для продуктивной работы техникой.
4.
В Санкт-Петербурге открыто дорожное движение по новой дороге Среднерогатской улицы
Магистральная улица проходит от Дунайского проспекта до проезда вдоль железной дороги протяженностью 1,45 километра. На участке четыре полосы движения.
5.
В Калининградской области открылся новый детский сад
6.
В Ямало-Ненецкий автономный округ доставлен новый пассажирский катер проекта КС-162
Катер рассчитан на 44 пассажира, а в конструкции учтен суровый ямальский климат. Во внутренних помещениях стоит система отопления, в салоне есть места для маломобильных путешественников.
Без дополнительной заправки может пройти до шести сотен километров, скорость при полном водоизмещении — 45 км/час. Сообщается, что катер пройдет даже по мелководью, а пассажиры смогут подниматься на борт с берега без пирса.
7.
Новый этап локализации производства Haval в России
Haval — первый китайский автопроизводитель, подписавший специальный инвестиционный контракт. Компания взяла серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции составят 42,4 млрд рублей.
Этапом локализации Haval в России станет запуск завода по производству двигателей. Компания завершила его проектирование, строительство планируется закончить к концу 2022 года. Завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Производственный комплекс будет расположен на территории действующего завода Haval в Тульской области и займет площадь более 10 000 м2. Кроме того, новое производство двигателей обеспечит более 300 рабочих мест.
8.
В Бурятии открыт центр патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Центр «Авангард» призван стать ресурсом создания новых форм эффективного выстраивания общественно-государственного партнерства, направленного на поддержку формирования системы ценностей у молодых граждан Республики Бурятия.
Военно-патриотический центр «Авангард» — это уникальное общественное объединение. Учебная методика военно-патриотического воспитания включает в себя элементы физического воспитания, военную подготовку, основанную на опыте боевых действий, и патриотическое воспитание. Всё это указывает на полноценный подход к вопросам воспитания подрастающего поколения и его подготовки к служению своему народу.
9.
В Томской области открылся рыбоводный комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород
Новая линия с системой замкнутого водоснабжения включает в себя 64 бассейна общим объемом 150 метров кубических и садковую линию общей площадью 324 метра квадратных. Для индустриального рыбоводства и любительского рыболовства здесь используется водоем в 20 гектаров. Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн товарной рыбы в год и до 5,3 миллиона молоди.
Общая стоимость инвестиционного проекта — 15 миллионов рублей, из которых 10 миллионов составляет стоимость оборудования. Проект поддержан из областного бюджета на сумму в 5 миллионов рублей.
11.
«Троицкое зерно» запустило элеватор в Белгородской области
Предприятие расположено на территории опережающего социально-экономического развития «Губкин».
Общая стоимость проекта составляет 300 млн рублей, из которых 240 млн рублей — беспроцентный заем в Фонде развития моногородов РФ.
Мощность элеватора — единовременное хранение 40 тыс. тонн. Техническая база элеватора позволит вести прием и отгрузку порядка 1 тыс. тонн зерна в сутки.
12.
В Татарстане завершено строительство МФЦ со школой и детсадом
Общая площадь здания составляет 616,7 квадратных метров. Согласно проекту, многофункциональный центр включает в себя начальную школу на 14 мест, детский сад — на 15. Здание оборудовано двумя учебными классами, учительской, вестибюлем с гардеробом, санузлами. Для воспитанников детсада имеется групповая ячейка с игровой, спальней, буфетом и туалетом. Также в здании расположена столовая и цех для приготовления пищи.
В здании расположился и клуб — универсальное помещение, которое можно использовать в качестве спортивного и актового зала для населения, а также библиотека с читальным залом. На улице перед зданием расположена игровая площадка для детей.
13.
«Ростех» передал ФТС России первый мобильный досмотровый комплекс нового поколения
Тестирование нового ИДК пройдет в порту Санкт-Петербурга, а затем в одном из автомобильных пунктов пропуска.
При создании новой линейки мобильных ИДК на базе «КАМАЗа» учтен двухлетний опыт использования органами таможенного контроля комплексов «Росэлектроники» предыдущего поколения. Машина стала легче, а уровень локализации изделия достиг 80%.
14.
В Татарстане построили роботизированный молочный комплекс
Высокотехнологичный комплекс вблизи деревни Чулпыч рассчитан на 2,4 тыс. дойных коров. Строительство объекта агропромышленного комплекса состоялось в два этапа. Проект включает коровник на 548 скотомест, телятник на 262 места, здание для молодняка на 370 мест, молочный блок, здание раздоя и сухостойных коров на 428 места, площадку для хранения сена и соломы, склад комбикормов, водонапорную башню, санпропускник и другие помещения.
15.
В Вологодской области реконструирован шлюз № 2 Северо-Двинской шлюзованной системы
16.
СЗ «Красное Сормово» сдал сухогрузное судно «Пола Миропия» проекта RSD59
Таким образом, на текущий момент нижегородская верфь полностью завершила строительство и поставку ГТЛК третьей серии из одиннадцати сухогрузных теплоходов проекта RSD59.
Напомним, двухсторонний контракт на строительство данной серии был подписан в марте прошлого года между заводом «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией». Ранее предприятие также построило две серии сухогрузов RSD59 из пяти и четырех судов в серии.
Технические характеристики проекта RSD59
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Основные характеристики:
длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.
Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack).
Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».
Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.
17.
В Красноярске открыли новый пешеходный мост через Николаевский проспект
18.
В Вологодской области открыто новое лесоперерабатывающее производство
19.
В Новосибирской области открыт новый распределительный центр
20.
В Нижегородской области открылось новое пассажирское здание ГЖД
Пассажирское здание на остановочном пункте возвели за полтора месяца. В помещении находятся касса, зал ожидания для пассажиров, комната досмотра и комната отдыха. Все оборудовано с учетом удобства передвижения маломобильных пассажиров.
22.
В Мурманской области открыт новый вахтовый городок для вахтовых рабочих Ковдорского ГОКа
Как сообщили на предприятии, первоочередная задача — вывести комбинат на максимальный уровень производства — 26 миллионов кубометров вскрыши в год и увеличить добычу с основного карьера до 19,5 млн. тонн руды.
23.
Кубанские станки для Сибирских заводов
24.
В Красноярском крае открылся новый комплекс всесезонных трамплинов
В честь исторического события красноярские «летающие лыжники» выполнили первые показательные прыжки, используя новые спортобъекты.
Трамплины соответствуют всем современным требованиям — перед строительством проводились консультации с российскими и зарубежными специалистами. Эксплуатировать новый трамплинный комплекс можно и зимой, и летом. В теплое время года вместо снега для тренировок и соревнований используется искусственное скользящее покрытие.
25.
26.
В Ярославской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В здании два бассейна — длиной 25 и 10 метров, зал для сухого плавания и тренажёрный. В спорткомплексе будут проводить уроки физкультуры для школьников, тренировки для групп из детских садов, аквааэробика для беременных и пожилых, а также спортивно-оздоровительные занятия, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями здоровья Кроме того, предусмотрены сеансы свободного посещения малого и большого бассейнов и услуги тренажерного зала.
27.
В Московской области открыто 2 новых детских сада на 240 мест
В ближайшее время будет открыт еще один большой детский сад на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное».
В открывшихся детсадах создали также новые рабочие места для жителей Ленинского округа. В каждом корпусе есть полностью оснащенный пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. В зданиях детских садов создали безбарьерную среду.
28.
Все семьи, въезжающие в новые квартиры жилого комплекса, на территории которого построен детский сад, получат места автоматически.
29.
В Тверской области открыт новый детский сад на 110 мест
В регионе ведется строительство 10 дошкольных учреждений, работы на шести объектах планируют завершить в 2020 году. Открытие новых детских садов в 2020-2021 годах позволит создать около 1000 новых мест.
30.
В Санкт-Петербурге открыт новый детский сад на 110 мест
31.
В Татарстане открылся новый детский сад на 260 мест
32.
В Тюмени открыт новый детский сад
Детский сад возведен в рамках нацпроекта «Демография». В этом году в городе запланировано ввести в строй семь дошкольных учреждений, четыре из них уже открылись.
33.
Новый дом культуры открыли в селе Моисеевка Заларинского района (Иркутская область). На его строительство было потрачено 26 млн 960 тысяч рублей. Общая площадь объекта — 286 кв.м.
34.
В Татарстане распахнул свои двери новый многофункциональный культурный центр д. Нижняя Баланда.
35.
Общий ипотечный портфель в России впервые превысил 9 трлн рублей
Всего за восемь месяцев текущего года в России выдано 901,6 тыс. кредитов на сумму 2,2 трлн рублей, что выше аналогичных показателей 2019 года на 15% и 27% соответственно.
Данные Банка России даже оптимистичнее, чем предварительная оценка ДОМ.РФ, опубликованная ранее в сентябре. Рынок ипотечного кредитования растет во многом за счет увеличения выдачи кредитов на новостройки. Объем кредитования в этом секторе в августе установил очередной рекорд — 51,1 тыс. кредитов на 158,6 млрд рублей, что вдвое больше в денежном выражении, чем в августе прошлого года. Главный фактор роста первичного рынка — программа субсидирования ипотечных ставок до уровня не более 6,5%, запущенная в апреле. По подсчетам ДОМ.РФ, в августе на нее пришлось около 90% всех кредитов, выданных на покупку жилья в новостройках.
36.
На автозаводе «Урал» начато производство нового тяжёлого грузовика
Прототип этого тяжёлого четырёхосного автомобиля показывали ещё в 2017 году, а теперь модель «прописалась» на главном конвейере предприятия. Машины с колёсной формулой 8×8 выпускались «Уралом» и прежде, но таких тяжёлых грузовиков завод ещё не делал.
Полная масса «Урала-9593» составляет 44 тонны, а грузоподъёмность — до 30 тонн. Шасси рассчитано на установку специальных тяжёлых надстроек для работы в сложных условиях, прежде всего, на предприятиях добывающей промышленности.
37.
«Роснефть» приступила к освоению трудноизвлекаемых запасов Преображенского горизонта
38.
Ил-114-300 приступил к аэродромным отработкам при подготовке к первому полету
Проведена проверка топливной системы и впервые для данного типа самолета проведена гонка двигателей на малом газу, в ходе которой проверялась работа силовой установки в реальных условиях. Новый Ил-114-300 оснащен новым турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01, разработчик и производитель — Объединенная двигателестроительная корпорация.
На самолете завершен монтаж всех систем и оборудования. В ближайшее время по плану подготовки к первому полету будет завершен весь комплекс аэродромных отработок, а также программа рулежек и пробежек самолета по полосе.
39.
Запущено первое в России производство мембранных элементов для выделения гелия из природного газа
В частности, с помощью этих мембран «Газпром» будет выделять гелий в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении — ресурсной базе газопровода «Сила Сибири» — для дальнейшей поставки на Амурский газоперерабатывающий завод.
В дальнейшем компания планирует локализовать на своей площадке в Дубне производство воздухоразделительных мембран, которые на текущий момент российские нефтегазодобывающие предприятия вынуждены закупать за рубежом.
На предприятии будет создано около 200 рабочих мест. Общий бюджет проекта на сегодня превысил 740 млн рублей, из них 500 млн рублей — сумма займа от ФРП.
40.
Подписан приемный акт дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600
«Виктор Черномырдин» — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тыс. тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 см со скоростью 2 узла на переднем и заднем ходу. Ледокол отличает высокая маневренность, он оснащен системой пневмообмыва корпуса против образования снежно-ледовой корки. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки.
Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Способен перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике: на судне размещаются до 90 человек помимо основного экипажа, есть специальные помещения и лаборатории для размещения научного оборудования. Ледокол может выполнять функции пожарного судна.
Дизельный ледокол мощностью 25 МВт проекта 22600 «Виктор Черномырдин» был заложен ООО «Балтийский завод — судостроение» 10 октября 2012 года, спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 30 декабря 2016 года.
41.
На СЗ «Красное Сормово» состоялся спуск на воду сухогруза «Альфа Атлант» проекта RSD59
Судно «Альфа Атлант» имеет новый цвет корпуса, отличающийся от предыдущих судов данного проекта сормовской постройки. Серия из девяти сухогрузов будет окрашена в красный, цвет «кобальт» (темно-синий) и белый.
Технические характеристики проекта RSD59
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.
Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Основные характеристики: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack).
Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».
Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.
43.
СНСЗ спустил на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов»
«Георгий Курбатов» — корабль противоминной обороны проекта 12700. Корпус возведен по новейшей технологии и ему не страшна коррозия, к тому же он еще и немагнитен. Длина тральщика — 91 метр, ширина — десять метров. Водоизмещение — 890 тонн. Экипаж — 44 человека.
Тральщик «Георгий Курбатов» обещают передать Военно-морскому флоту России в 2021 году.
44.
В России началось производство нового KIA Mohave
Дизайн передней части нового Mohave отличает широкая решетка радиатора, корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.
Новый KIA Mohave имеет конструкцию с несущей рамой, систему полного привода с электронным управлением и возможностью выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточную коробку с понижающей передачей, электронно-управляемую блокировку дифференциала.
Напомним, в настоящее время рамный полноприводный внедорожник KIA Mohave предлагается на российском рынке по цене от 3,1 млн рублей. Автомобиль доступен в России с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 л мощностью 250 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
45.
В Красноярском крае открыт новый детский центр на 125 человек
Он стал структурным подразделением муниципального детского сада № 23 «Улыбка».
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 125 мест для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Здесь уже оборудованы 5 групп, медицинский кабинет, игровые комнаты, музыкальный и спортивный зал. В дальнейшем в детском саду планируется открыть группу кратковременного пребывания для малышей.
На приобретение здания Центра «Радуга», расположенного по ул. Береговая, 21, направлено порядка 50 млн рублей из краевого бюджета.
46.
В Приморском крае открыт детский сад на 120 мест
Новый детский сад в Надеждинском районе рассчитан на 120 мест. В сентябре текущего года учреждение приняло уже 90 воспитанников.
47.
В Адыгее разработали и собрали электромобиль
Двухместный электромобиль с дизайном под старый Смарт разработали в рамках авторского новаторского проекта «Экологический электротранспорт», собрали его на заводе в поселке Энем.
Руководитель республики уточнил, что электромобиль создан группой сотрудников-энтузиастов под руководством Алексея Торопова — изобретателя СССР и РФ, руководителя регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
48.
Команда России по быстрым шахматам выиграла турнир стран Шанхайской организации сотрудничества
Российская команда одержала убедительную победу, выиграв восемь матчей и один завершив вничью.
Россияне обеспечили победу за тур до финиша, показав высокие личные результаты: Евгений Томашевский — 6,5 очков из 9; Андрей Есипенко и Михаил Кобалия — по 7 очков. Технические результаты:
Россия — 17 матчевых очков из 18 возможных
Индия — 14 очков
Узбекистан — 13 очков
Китай-2 — 12 очков
Беларусь — 10 очков.
49.
В Орловской области отремонтировали 13 километров дороги Р-119 Орел-Тамбов
В ходе ремонтных работ, длившихся пять месяцев, выполнено фрезерование старого покрытия, устроена новая дорожная одежда с армирующей прослойкой из геосетки, укреплены обочины, организован водоотвод с проезжей части, отремонтированы 23 примыкания.
Для организации и безопасности дорожного движения, а также ориентации водителей и пассажиров реализован комплекс мероприятий: на проезжую часть нанесена горизонтальная разметка, установлено семь новых дорожных знаков и около 200 дополнительных сигнальных столбиков. Кроме того, отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки и шесть автобусных остановок.
50.
Транспортный обход г. Фатеж Курской области приведен в нормативное состояние
Для повышения транспортно-эксплуатационных свойств участка дороги отремонтировано существующее покрытие с фрезеровкой и укладкой новых слоев, приведены к нормативу обочины и откосы земляного полотна, 16 примыканий, организован водоотвод с проезжей части. Обновлено дорожное покрытие на одном путепроводе и двух мостах, расположенных на трассе, отремонтирована транспортная развязка.
51.
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел на заводские ходовые испытания
В акватории Японского моря будет проведен комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета.
Планируется, что до конца текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав ТОФ.
52.
В Мордовии открыта вторая очередь тепличного комплекса по выращиванию цветов
В строительство было вложено 560 млн рублей, 249 млн рублей — средства фонда «Развитие моногородов». Создано 40 новых рабочих мест. Поставщиком оборудования для теплиц является голландская компания Dalsem.
В настоящее время компания «Мир цветов» является крупнейшим производителем роз в России, и входит в десятку крупнейших предприятий цветоводства в Европе. Компания занимает 15% российского рынка свежесрезанных роз (42 миллиона роз в год), которые продаются в половине регионов страны, а также в Беларуси.
53.
Сборная России победила на Международном турнире физиков
Турнир физиков — это состязание, включающее в себя решение задач из различных разделов физики. Главная особенность формата в том, что задачи известны почти за год до самого турнира, а их решение заключается в полноценном физическом исследовании: начиная с получения экспериментальных данных и заканчивая построением физической модели процесса. То, насколько хорошо решена задача, и определяется в ходе «боев». Некоторые из решений задач могут быть опубликованы по результатам соревнования.
В турнире приняли участие студенты: Иван Полоник, Дмитрий Спинов, Герман Карнуп, Артем Сухов, Иван Колесников и Елена Зворыгина. Артем Сухов получил самый высокий балл на финальном докладе, а Иван Полоник оказался самым результативным игроком турнира, получив за все соревнование максимальное количество баллов в команде.
В подготовке команды участвовали Клим Сладков и Лев Мельниковский, которые были тренерами команды, преподаватель английского языка Елена Базанова. Также в решении задач и подготовке экспериментов помогали Александр Светличный, Алексей Черкасов, Марк Бочков, Анастасия Червинская, Сергей Меляков, Сергей Глебов, Роман Солецкий, Станислав Виноградов, Георгий Фёдоров и Александру Березутский.
54.
Вокзал на станции Белинская в Пензенской области открыт после реконструкции
В ходе реконструкции полностью обновлен облик вокзала, повышена его функциональность, обновлены инженерные сети. На вокзале установлена система кондиционирования, внедрено светодиодное освещение. В зале ожидания для посетителей установлены современные сидения с USB-разъемами для зарядки гаджетов, обустроены комнаты отдыха, детский уголок, обновлены музейные экспозиции.
55.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Пензе было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Пензенской области, администрацией города Каменки и ОАО «РЖД» о сотрудничестве в реализации проекта комплексного ремонта железнодорожного вокзала на станции Белинская. Реконструкция вокзала длилась полгода. Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили свыше 58 млн рублей.
56.
Компания «Т Плюс» запустила новую крупную автоматическую котельную для теплоснабжения Оренбурга
Общая стоимость выполненных работ превысила 300 млн рублей: помимо котельной были построены новые сети водоснабжения, канализации и связи, резервуар аварийного запаса дизельного топлива, тепловыводы, а также новая тепловая сеть диаметром 250 мм и протяженностью 2300 метров, насосная станция в котельной «Гидропресс».
Это первый крупный инвестиционный проект компании Т Плюс в рамках перехода города к ценовой зоне теплоснабжения. Он входит в актуализированную схему теплоснабжения Оренбурга до 2033 года и в утвержденную Минстроем области инвестиционную программу филиала.
57.
ПОЗИС модернизирует производство холодильной техники
ПОЗИС успешно осваивает лучшие мировые технологии и активно внедряет собственные разработки бытовой и медицинской холодильной техники в рамках инвестиционного проекта стоимостью 2 млрд рублей. Старт проекту был дан в сентябре 2018 года на открытии центра специального машиностроения ПОЗИС.
С начала 2020 года ПОЗИС внедрил в производство линии продольной и поперечной резки металла, линию заливки дверей, а также ввел в эксплуатацию листогибочный центр.
Сейчас завод готовится к запуску новой инновационной автоматической линии заливки шкафов холодильных приборов.
58.
На СЗ «Лотос» заложены 2 земснаряда проекта 93.159
59.
60.
«КАМАЗ» начал строительство в Казахстане завода по производству чугунного литья
Новый завод «KamLitKZ» площадью 28 000 кв.м. пополнит ряды предприятий индустриальной зоны Костаная в рамках совместных проектов с ПАО «КАМАЗ». После выхода на проектную мощность здесь будут выпускать более 40 тысяч тонн чугунного литья в год. Среди изделий — блоки цилиндров, головки блоков для двигателей и другие компоненты. Продукция будет поставляться «КАМАЗу». Сумма инвестиций в проект составляет более 200 миллионов долларов.
Строительство самого современного в своём роде завода — часть большой работы по реинжинирингу и развитию нового модельного ряда КАМАЗ. Это ещё один шаг в рамках взятого компанией курса на выпуск машин поколения К5. Задача, возложенная, в том числе, и на будущий костанайский завод, производство линейки новейших российских автомобилей, которые будут успешно конкурировать и по потребительским свойствам превосходить флагманские зарубежные грузовики.
61.
В поселке Белозерном Ростовской области заработала новая пожарная часть.
Эта уже 42-я часть, которую возвели с 2011 года на основе быстровозводимых модульных металлоконструкций.
Отмечается, что часть будет обслуживать 12 населенных пунктов, в которых проживают около шести тысяч человек. Для сотрудников предусмотрены два автомобиля на базе «Урала» и машина управления и связи.
62.
В Иркутской области в п. Маркова Иркутского района состоялось торжественное открытие Пожарной части № 158 ОГБУ «Пожарно-спасательной службы Иркутской области».
63.
В Республике Крым, в селе Оползневое городского округа Ялта, торжественно открыта 33 пожарно-спасательная часть площадью 2 тыс. кв. метров.
К обеспечению безопасности южной части полуострова готовы почти 70 человек личного состава. Планируется, что пожарная часть будет обслуживать ближайшие населенные пункты и территорию горно-лесной местности городского округа Ялта.
64.
В селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части № 43.
Новое здание пожарно-спасательной части включает в себя пожарное депо на два машиновыезда, здесь есть отапливаемые боксы, диспетчерская, учебный класс, вспомогательные помещения для обслуживания техники и хранения оборудования, уютные комнаты отдыха и приема пищи.
65.
У пожарного отряда № 57 города Губкина Белгородской области появилось новое здание.
Бойцы отряда пожарной части № 57 ведут круглосуточную охрану объектов Лебединского ГОКа, а также близлежащих населённых пунктов. Ранее их подразделение базировалось на промплощадке комбината, здание было не таким просторным, а депо могло вместить лишь три боевые машины.
Переезд в новое депо предоставил массу преимуществ: улучшились не только бытовые условия, но и техническое оснащение. Закупили новые компрессоры для закачки кислорода в дыхательные аппараты, насосные станции. Появилась возможность на месте ремонтировать технику. Но самое главное — удобное расположение части. Теперь ещё больше объектов Лебединского ГОКа — в оперативной доступности пожарных.
66.
Новое пожарное депо открылось в Медвежьегорске в р. Карелия.
67.
В Челябинской области заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики
Прогнозные запасы объектов оцениваются в 60 млн тонн руды, в которых содержится 80 тонн золота и 250 тонн серебра. С выходом на проектную мощность предприятие будет производить 4-5 тонн золота ежегодно. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию фабрики запланированы на 1 мая 2022 года.
68.
В Ирбейском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» возвели сразу три модульных фельдшерско-акушерских пункта: в деревнях Коростелево, Елисеевка и Усть-Каначуль.
69.
В Ульяновской области в селе Петровское построен новый ФАП.
70.
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся 22 сентября в селе Старое Шугурово Лениногорского района (р. Татарстан).
Общая численность населения составляет 973 человека, из них 175 детей.
71.
В Ульяновской области в селе Труслейка Инзенского района построен новый ФАП.
Имитацию классической конструкции входной группы в жилое помещение создаст электрическая тепловая завеса. Она позволит отсекать потоки холодного воздуха при входе и сохранять тепло внутри здания. В новом помещении появились и водяные трубы. Оборудованы сразу несколько санузлов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
72.
Сразу пять новых пунктов оказания медпомощи получил Прибайкальский район (р. Бурятия).
Галина Дегтярева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Троицкое: Процедуры все — внутривенные вливания, анализы все мы берем на месте. Это все мы сами теперь делаем.
В этом году мучениям должны положить конец. В селе появился новый фельдшерский пункт.
Галина Дегтярева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с. Троицкое: Это кабинет фельдшера. Здесь будем вести прием. Там будет перегородочка, там будет прием женщин.
Отдельные прививочный кабинет, хозблок и санузел. Здание с элементами доступной среды стало сельской достопримечательностью.
Лидия Мартынова, житель с. Троицкое: Вот буквально мы ездили мимо, поставили здесь оклад. И все, и здание моментом выросло, быстро. И я посмотрела там все, все соответствует. Все будет — и вода, и отопление. Это же самое главное.
Так же быстро новый ФАП появился в селе Таловка. Здесь общее количество жителей едва доходит до сотни. Но условия их приема тоже давно требуют изменений.
Марина Налетова, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом с.Таловка: Сейчас вот ждем мы, должны новое оборудование привезти. Кардиограф будет, все будет на месте у меня.
Новые помещения позволяют размещать мобильные бригады врачей. А это по сельским меркам уже целая поликлиника. Таких в этом году в Прибайкальском районе появилось сразу пять по национальному проекту «Здравоохранение».
Алдар Чойропов, заведующий Ильинской участковой больницей: Мы сейчас ожидаем поставку медоборудования сюда, потому получим лицензию. К новому году, наверное, откроют.
— А пока люди где обслуживаются?
— Пока обслуживаются на старом ФАПе.
В ближайшее время ФАПы получат лицензии и откроются для пациентов. К концу года количество новых пунктов вырастет до 33. На их строительство и обустройство потратили более 230 миллионов рублей.
73.
ЗИРАКС вышел в лидеры по поставкам российских противогололедных реагентов в США
В зимний период противогололёдные материалы (ПГМ) Зиракс, в состав которых входит хлористый кальций, широко используются в Северной Америке для борьбы с зимней скользкостью и предупреждения образования гололеда в диапазонах температур от 0 до -31С. Они позволяют эффективно бороться с гололёдом на автомобильных дорогах, проездах, тротуарах и в местах публичного доступа. Их применяют в режиме предупреждения образования зимней скользкости и удаления снежно- ледяных образований.
Производство Зиракс находится в Волгограде, компанию уже несколько десятилетий хорошо знают не только на российском, но и на глобальном рынке.
74.
В Брянской области открыт цех полного цикла по выпуску медицинских масок
Это совместный проект Минпромторга России и ФГУП «Московский эндокринный завод». Производство медицинских масок будет осуществляться в трехсменном режиме. Планируется создать дополнительно порядка 590 рабочих мест.
Завод может производить до 4 млн высококачественных медицинских масок ежедневно при возникновении соответствующей потребности.
75.
Центр детского плавания «Виктория» открылся в Хабаровском крае
В проект инвестор вложил более 10 миллионов рублей собственных средств. Общая площадь здания более 627 квадратных метров.
76.
В Тверской области запустили новое предприятие по производству продуктов питания
На новом производстве действуют: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив мёда. Кстати, тару для сладостей будет изготавливать Тверской стекольный завод. В декабре текущего года компания «Си-Продукт» планирует ввести в эксплуатацию склад по хранению продукции.
77.
28 сентября в Мурманской области состоялось открытие нового железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной.
Открытие этого объекта означает, что движение по единственной железнодорожной ветке, связывающей Мурманск с другими регионами России, восстановлено в полном объеме.
78.
Два новых пограничных корабля прибыли в Петропавловск-Камчатский
Их предназначение — патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрана государственной границы, борьба с терроризмом и противодействие незаконной добыче водных биоресурсов.
79.
81.
В Подмосковье начато производство систем для кардиоваскулярной диагностики
Первые аппараты поступят в клиники РФ уже осенью 2020 года
Оборудование кардиологического профиля стало уже третьим, после систем общей визуализации и женского здоровья, функциональным направлением УЗ-аппаратов GE, локализуемых на производственной площадке МТЛ.
82.
Паром «Александр Деев» проекта CNF11CPD 00300 отправился с АСЗ на достройку во Владивосток
В сопровождении речных буксиров стальной гигант взял курс на сдаточную базу завода в Приморье. Накануне судно получило «добро» на переход по Амуру от представителей Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства; уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, были оформлены также страховые свидетельства на буксировку и перегон судна.
Длина каждого из паромов — 131 метров, ширина — 22 метра. Дедвейт судна составляет около 7250 тонн. Строящееся судно усиленного ледового класса — Arc5 — предназначено для работы в сложных ледовых условиях, строится на температуру — 40 градусов по Цельсию. Форштевень судна и усиленный нос способны колоть лед толщиной до 1,5 м при скорости до 5 узлов.
83.
ПАО «ССК» заложила два земснаряда проекта № 4395
Проект земснаряда выполнен Ростовским центральным проектно — конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ «Стапель»).
84.
Длина, м — 54,00
Ширина, м — 10,50
Высота борта, м — 3,65
Осадка с полными запасами в рабочем положении, м — 1,30
Экипаж, чел. — 28
Производительность — 700 м3
85.
ПАО «ССК» спустила на воду земснаряд проекта № 4395
86.
Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Петербурге
В этом году Международную математическую олимпиаду впервые принимал Санкт-Петербург. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран. Площадкой для проведения олимпиады стал Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. Кроме соревновательной части, для команд провели лекции, онлайн экскурсии по Санкт-Петербургу и другие мероприятия.
Церемония награждения пройдет в онлайн-формате 28 сентября.
Алексей Львов и Данила Демин завоевали золотые медали, Максим Туревский, Иван Гайдай-Турлов, Антон Садовничий и Данил Сибгатуллин принесли сборной России серебрянные награды.
Абсолютным чемпионом мира стал китайский участник Ли.
87.
Ход строительство нового комплекса «Солнечный» в МДЦ «Артек»
Проект развития «Артека», утвержденный в 1970 году Бюро ЦК ВЛКСМ, является одной из наиболее известных работ архитектора Анатолия Полянского. Реализация этого проекта была приостановлена в силу сложных природных условий, не позволявших за счет строительных технологий того времени обеспечить безопасность строений. Впоследствии вопрос был закрыт вследствие распада СССР. После воссоединения Крыма с Россией активная работа была возобновлена.
90.
В Викуловском районе Тюменской области открыт новый телятник на 150 голов
Здесь будут содержать молодняк от 6 до 12 месяцев для пополнения стада взамен выбывших животных. Новый телятник рассчитан на 150 голов, содержать их будут на глубокой подстилке.
Как отметила главный специалист управления сельского хозяйства администрации Викуловского района Тамара Смирнова, дополнительное помещение улучшит условия содержания молодняка, что положительно отразится на производственных показателях хозяйства и животноводческой отрасли района в целом.
91.
В Чечни открыли центр культуры и искусства
Центр построен в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013 — 2020 годы». Строительство здания обошлось в 3158 млн рублей. В нем предусмотрено 450 посадочных мест, библиотека, помещения для кружковых занятий и кинопроекционная.
92.
В Воронеже торжественно открыли первую в городе модельную библиотеку Библиотека № 25 имени В.М. Пескова, стаж работы которой уже 65 лет, модернизирована в рамках мероприятий нацпроекта «Культура».
93.
Открылся обновленный Дом культуры Родинского района Алтайского края
Строители усилили несущие конструкции, заменили перекрытия, инженерные коммуникации, установили новую кровлю, оконные и дверные блоки, заменили фасадную систему здания. Также специалисты установили необходимую по современным требованиям систему дымоудаления и пожарную сигнализацию. Значительные изменения произошли в зрительном зале. «При строительстве применялись новые технологии и новые материалы, которые завозили и из других регионов, в том числе из Москвы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции были небольшие сложности с поставками материалов, но все преодолели и уложились в срок», — рассказал подрядчик, директор строительной компании «Комфорт» Евгений Педченко.
94.
Отремонтированный районный дом культуры распахнул свои двери в станице Новопокровской Краснодарского края
95.
На Дону капитально отремонтировали еще один сельский Дом культуры
Здание Волошинского сельского Дома культуры было построено в 1961 году, с этого времени место стало культурным центром для хуторян.
В рамках капитального ремонта был полностью обновлён фасад, оштукатурены и покрашены стены, сделаны отмостки и пандус, заменены ступени, полы, потолки, старые окна и двери.
96.
Открыт культурно-выставочный центр в Вязьме Смоленской области
97.
Дом культуры в селе Кейзес Седельниковского района Омской области отремонтирован
В этом году стартовал второй этап работ — ремонт фасада. Работы велись в течение двух месяцев, в итоге здание отремонтировали с внешней стороны и придали ему современный вид. Теперь Кейзесский ДК является не только центром культурной жизни сельского поселения, в котором проживают 1,3 тысячи человек, но и его визуальной доминантой.
98.
В селе Березичский стеклозавод Козельского района Калужской области состоялось открытие многофункционального культурного центра
В этом же здании расположены администрация сельского поселения и библиотека. На базе библиотеки также действуют клубы по интересам — дети занимаются лепкой, квилингом и оригами.
Для жителей села открыты новые возможности проведения досуга, творческой самореализации, приобщения к культурным ценностям и народным традициям.
99.
В микрорайоне Ямальский в Тюмени открыли новый детский сад на 350 мест.
100.
В Приморье открыт новый комплекс зданий для отделения Госохотнадзора по охране популяции тигров
Комплекс состоит из двухэтажного административного здания, где расположен пункт мониторинга перемещения антибраконьерных оперативных групп. Здесь также есть гараж для легкового служебного транспорта и навес для большегрузной техники.
Комплекс построен по современным технологиям из экологичного материала — клееного бруса.
Напомним, центр «Амурский тигр» ведет работу по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра начиная с 2014 года. Увеличение численности этих редких животных является одним из основных направлений регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология». Количество тигров должно ежегодно увеличиваться на одну и более особей.
102.
В Хабаровске открылось новое здание краевого центра психолого-педагогической и социальной помощи
В центре работают 37 педагогических работников — учителя, мастера производственного обучения, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. 17 из них имеют высшую и первую квалификационные категории. Бессменный руководитель учреждения — заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Хабаровска Александр Петрынин.
103.
В Брянске открыто новое здание Володарского районного суда
Его начали строить в декабре 2018 года. Спустя почти два года выросло современное сооружение, отвечающее всем требованиям, в том числе и по части доступности для людей с ограниченными возможностями. В нем есть отдельная зона для граждан, а также служебная часть и конвойные помещения.
104.
В Ростове-на-Дону открылось новое студенческое общежитие ДГТУ
108.
В Удмуртию поступила новая партия автомобилей скорой помощи
Машины укомплектованы современным оборудованием для оказания квалифицированной экстренной медицинской помощи: дефибриллятором и электрокардиографом производства «Аксион», аппаратом искусственной вентиляции легких, комплексом подачи медицинских газов, кислородным ингалятором, дефибриллятором-монитором, инфузоматом, глюкометром, аспиратором и бактерицидным облучателем.
109.
Еще 8 территорий Прикамья получили новые автобусы для муниципальных перевозок
Напомним, региональное правительство закупило автобусы для улучшения транспортной доступности внутри муниципалитетов в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия краевой столицы. По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, это часть приоритетного проекта по обновлению общественного транспорта и еще один шаг в обновлении и развитии транспортной системы региона.
По три автобуса малого класса на базе "Газель NEXT" получили те территории, где есть муниципальные транспортные предприятия. Это Октябрьский, Ильинский, Чусовской, Нытвенский, Очерский, Оханский, Верещагинский, Большесосновский, Гайнский городские округа, Кунгурский, Куединский, Частинский, Еловский районы и Кунгур.
Общая стоимость 42 транспортных средств составила 93,6 млн руб. Новые автобусы дизельные и рассчитаны на 22 места (включая 14 сидячих и 1 для маломобильных граждан), оборудованы аппарелями для заезда инвалидной коляски. Все они оклеены в фирменном стиле Пермского края, на каждом – название муниципалитета, внутри которого они будут курсировать.
110.
Торжественное вручение новых служебных автомобилей сотрудникам управления Госавтоинспекции состоялось на Адмиралтейской площади Воронежа
112.
Автопарк брянской полиции пополнили 68 новых машин
114.
Новый многофункциональный медцентр торжественно открыт в Пскове
Областная клиническая инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
В Пскове построен современный стационар на 200 коек, в Великих Луках - на 100. Будет оказываться медицинская помощь по профилям инфекционных болезней взрослому и детскому населению. В старой инфекционной больнице было только 88 коек, а Великих Луках инфекционное отделение было представлено 17 койками.
115.
В Красночетайском районе после капитального ремонта состоялось торжественное открытие Детской школы искусств
В нашем районе это единственная школа искусств. Свою историю учреждение ведет с 1 ноября 1962 года под именем Детская музыкальная школа. В 1996 году школа переименована в Детскую школу искусств. За годы становления Красночетайская детская школа искусств не имела своего собственного здания, она ютилась в крохотных помещениях. В этом году все в корне изменилось, детскому школу искусств было передано здание бывшего детского сада, находящегося в центре села, которое требовало ремонта. Капитальный ремонт учреждения начался в мае месяце текущего года. На комплексный ремонт направлено более 20 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов. Ответственность за ремонт на свои плечи возложила подрядная организация ООО «Премиум Строй 21». В ходе капитального ремонта внешний и внутренний облик здания преобразился до неузнаваемости. Теперь перед нами - яркое и обновленное здание, настоящий дворец искусств. С ярким фасадом, новой кровлей, замененными окнами, коммуникациями, современными и светлыми учебными помещениями… Проделана огромная работа для того, чтобы красночетайские дети занимались творчеством в комфортных условиях и достойно представляли наш район на конкурсах разного уровня.
На церемонии открытия Детской школы искусств после капитального ремонта приняли участие заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова, депутат Госсовета Чувашии Владимир Иванов, глава администрации Красночетайского района Иван Михопаров, наш земляк, народный художник Чувашской Республики Анатолий Данилов.
От имени Главы Чувашии с открытием обновленной школы искусств собравшихся поздравила заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова. В своем выступлении она отметила, что капитальный ремонт Детской школы искусств был проведен в рамках исполнения Послания Президента России, а также реализации национального проекта «Культура».
116.
В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Гериатрический центр в Калининском районе — это уникальный медико-реабилитационный центр для пожилых петербуржцев и самый крупный социальный объект, открывшийся в этом году. Он находится в ведении частного медицинского центра «Наша Забота», который входит в государственный реестр поставщиков социальных услуг.
На месте пансиона раньше были заброшенные казармы, но благодаря инвесторам удалось за два года провести реконструкцию зданий и переоборудовать их в медико-реабилитационный центр на 100 проживающих. Площадь пансиона составляет более трех тысяч квадратных метров, он оснащен всем необходимым оборудованием и благоустроенной территорией рядом.
117.
В Астраханской области открыли детский сад с ясельной группой
118.
119.
Три спутника связи «Гонец-М» впервые выведены в космос на ракете «Союз-2.1б»
В частности, запущены три спутника «Гонец-М». Эти аппараты являются основой платформы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М», которая обеспечивает передачу данных и предоставление услуг подвижной связи абонентам в глобальном масштабе.
Нужно отметить, что впервые спутники «Гонец-М» запущены с помощью носителя «Союз-2.1б». До этого они выводились на орбиту на конверсионной ракете «Рокот».
Аппараты «Гонец-М», которые изготовлены в АО «ИСС», штатно отделились от разгонного блока и приняты на управление Роскосмосом. После выполнения установленных полетных операций они будут введены в систему связи.
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Частный инвестор вложил 10 лямов, а государство отслюнявило на строительство в Чечне "Центра культуры" в 315 раз больше. Слабак-инвестор.