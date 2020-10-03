Кого нет на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде?

Структура памятника



Силуэт памятника ассоциируется с двумя важными символами российской и новгородской истории: атрибутом царской власти — шапкой Мономаха — и вечевым колоколом. Деление монумента на три уровня подчеркивает знаменитую формулу официальной доктрины того времени: «Православие, самодержавие, народность».



В верхней части – ангел, олицетворяющий православие, благословляет коленопреклоненную женщину — Россию. Второй уровень состоит из шести групп. Каждая представляет один из этапов развития российской государственности: от Рюрика (на южной стороне) до Петра I (на северной). Лента горельефа, идущая по кругу внизу, вмещает в себя всю историю России.



129 фигур, утвержденных Александром II, объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители.



Интересно, что на памятнике нет фигуры Ивана Грозного – одного из наиболее известных представителей династии Рюриковичей. Было решено, что помещать его изображение в Новгороде неэтично, ведь царь «прославился» в том числе и жестоким погромом этого города. Зато на памятнике есть фигура Марфы-посадницы, отстаивавшей древние новгородские вольности и за это высланной Иваном III из города. В число великих литературных деятелей в последний момент, по настоянию Микешина, был включен Николай Гоголь, а вот украинского поэта Тараса Шевченко Александр II из списка вычеркнул.



Памятник 1000-летию российской государственности долгое время служил предметом всевозможных дискуссий. Большая часть общественности благосклонно приняла необычный памятник. Другие, как, например, Герцен, его активно критиковали. Но снести не решились даже большевики.



«Тысячелетие России» в годы войны и в послевоенное время



В годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации, памятник разобрали немцы. К разрушенному Новгородскому кремлю они подвели узкоколейку: демонтированные фигуры и рельефы памятника планировалось отправить в Германию. Вошедшие в кремль советские солдаты обнаружили полузасыпанные снегом фрагменты...



И уже 7 ноября 1944 года после реставрации монумент был открыт вновь.