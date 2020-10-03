Кого нет на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде?

Практически не прекращается в России война с памятниками (да что в России - в США тоже воюют и прямо сейчас). В разные времена и разные годы это были разные персоны, которых сносили, потом ставили, а потом опять сносили. Лично я сторонник того, что любое историческое лицо, попавшее в историю страны может быть отмечено в виде памятника. Персона была - памятник это показывает.
А потом уже к ним будут подходить разные группы людей и им будут рассказывать разные версии истории и отношений у этим людям, т.к. единой утвержденной истории не будет никогда.
А вот знали ли вы, что на памятнике установленном в Новгороде еще в 1861 году на тему «Тысячелетие России» нет одного из очень ярких исторических персонажей России. Вы его точно знаете.
Угадали кого?
Идея установки памятника 1000-летию российской государственности принадлежала Александру II и была поддержана Комитетом министров. В 1859 году провели конкурс, на который было представлено 52 работы. Победителем стал никому еще не известный выпускник Императорской Академии художеств Михаил Микешин, ему помогал скульптор Иван Шредер.
На создание памятника ушло почти полтора года. Закладка монумента состоялась 28 мая 1861 года на площади между Софийским собором и присутственными местами.
А вот знали ли вы, что на памятнике установленном в Новгороде еще в 1861 году на тему «Тысячелетие России» нет одного из очень ярких исторических персонажей России. Вы его точно знаете.
Угадали кого?
Идея установки памятника 1000-летию российской государственности принадлежала Александру II и была поддержана Комитетом министров. В 1859 году провели конкурс, на который было представлено 52 работы. Победителем стал никому еще не известный выпускник Императорской Академии художеств Михаил Микешин, ему помогал скульптор Иван Шредер.
На создание памятника ушло почти полтора года. Закладка монумента состоялась 28 мая 1861 года на площади между Софийским собором и присутственными местами.
Структура памятника
Силуэт памятника ассоциируется с двумя важными символами российской и новгородской истории: атрибутом царской власти — шапкой Мономаха — и вечевым колоколом. Деление монумента на три уровня подчеркивает знаменитую формулу официальной доктрины того времени: «Православие, самодержавие, народность».
В верхней части – ангел, олицетворяющий православие, благословляет коленопреклоненную женщину — Россию. Второй уровень состоит из шести групп. Каждая представляет один из этапов развития российской государственности: от Рюрика (на южной стороне) до Петра I (на северной). Лента горельефа, идущая по кругу внизу, вмещает в себя всю историю России.
129 фигур, утвержденных Александром II, объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители.
Интересно, что на памятнике нет фигуры Ивана Грозного – одного из наиболее известных представителей династии Рюриковичей. Было решено, что помещать его изображение в Новгороде неэтично, ведь царь «прославился» в том числе и жестоким погромом этого города. Зато на памятнике есть фигура Марфы-посадницы, отстаивавшей древние новгородские вольности и за это высланной Иваном III из города. В число великих литературных деятелей в последний момент, по настоянию Микешина, был включен Николай Гоголь, а вот украинского поэта Тараса Шевченко Александр II из списка вычеркнул.
Памятник 1000-летию российской государственности долгое время служил предметом всевозможных дискуссий. Большая часть общественности благосклонно приняла необычный памятник. Другие, как, например, Герцен, его активно критиковали. Но снести не решились даже большевики.
«Тысячелетие России» в годы войны и в послевоенное время
В годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации, памятник разобрали немцы. К разрушенному Новгородскому кремлю они подвели узкоколейку: демонтированные фигуры и рельефы памятника планировалось отправить в Германию. Вошедшие в кремль советские солдаты обнаружили полузасыпанные снегом фрагменты...
И уже 7 ноября 1944 года после реставрации монумент был открыт вновь.
Силуэт памятника ассоциируется с двумя важными символами российской и новгородской истории: атрибутом царской власти — шапкой Мономаха — и вечевым колоколом. Деление монумента на три уровня подчеркивает знаменитую формулу официальной доктрины того времени: «Православие, самодержавие, народность».
В верхней части – ангел, олицетворяющий православие, благословляет коленопреклоненную женщину — Россию. Второй уровень состоит из шести групп. Каждая представляет один из этапов развития российской государственности: от Рюрика (на южной стороне) до Петра I (на северной). Лента горельефа, идущая по кругу внизу, вмещает в себя всю историю России.
129 фигур, утвержденных Александром II, объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители.
Интересно, что на памятнике нет фигуры Ивана Грозного – одного из наиболее известных представителей династии Рюриковичей. Было решено, что помещать его изображение в Новгороде неэтично, ведь царь «прославился» в том числе и жестоким погромом этого города. Зато на памятнике есть фигура Марфы-посадницы, отстаивавшей древние новгородские вольности и за это высланной Иваном III из города. В число великих литературных деятелей в последний момент, по настоянию Микешина, был включен Николай Гоголь, а вот украинского поэта Тараса Шевченко Александр II из списка вычеркнул.
Памятник 1000-летию российской государственности долгое время служил предметом всевозможных дискуссий. Большая часть общественности благосклонно приняла необычный памятник. Другие, как, например, Герцен, его активно критиковали. Но снести не решились даже большевики.
«Тысячелетие России» в годы войны и в послевоенное время
В годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации, памятник разобрали немцы. К разрушенному Новгородскому кремлю они подвели узкоколейку: демонтированные фигуры и рельефы памятника планировалось отправить в Германию. Вошедшие в кремль советские солдаты обнаружили полузасыпанные снегом фрагменты...
И уже 7 ноября 1944 года после реставрации монумент был открыт вновь.
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Метки: Тысячелетие России новгород памятник
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И не одного из а самого из! Именно он провозгласил Царство русское! И он его и построил!