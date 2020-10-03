FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в... Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась... Почему женские вещи стоят дороже мужских? Почему женские вещи стоят дороже мужских? Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли... Миссия невыполнима по-кошачьи Миссия невыполнима по-кошачьи «Я уже переместился», — настырный водитель Volvo из Питера «Я уже переместился», — настырный водитель Volvo из Питера Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории 16 неожиданных и удивительных мыслей 16 неожиданных и удивительных мыслей РЖД показали новый увеличенный плацкарт РЖД показали новый увеличенный плацкарт Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Самодельные тракторы, собранные талантливыми умельцами Самодельные тракторы, собранные талантливыми умельцами Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф? За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164... Ударим позитивом по... негативу! Ударим позитивом по... негативу! Хохотальня Хохотальня Если ваши вечеринки не похожи на эти, меня не зовите Если ваши вечеринки не похожи на эти, меня не зовите
Кого нет на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде?

Кого нет на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде? (3 фото)

Автор:
03 октября 2020 07:16
Метки: Тысячелетие России   новгород   памятник   
294
3
Практически не прекращается в России война с памятниками (да что в России - в США тоже воюют и прямо сейчас). В разные времена и разные годы это были разные персоны, которых сносили, потом ставили, а потом опять сносили. Лично я сторонник того, что любое историческое лицо, попавшее в историю страны может быть отмечено в виде памятника. Персона была - памятник это показывает.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Тысячелетие России   новгород   памятник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Иван Акимов 2 часа назад
Ивана Грозного – одного из наиболее известных представителей династии Рюриковичей

И не одного из а самого из! Именно он провозгласил Царство русское! И он его и построил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
Андрей Аксаментов Час назад
30 лет России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
На мой взгляд там есть лишние люди - вот что такого для Руси, Московии и Московского царства сделали Гедимин, Ольгерд, Кейстут или Витовт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Алексей 2 часа назад
Дело в том, что эти славяне действительно много сделали для создания Российской Империи. А в Литовском княжества до объединения с Польшей государственный язык был РУССКИЙ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Слепой Пью 2 часа назад
Эвона с каких времен дремучих либерастня на Руси завелась!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов 2 часа назад
А то что новгородские бояре мечтали продаться немцам или шведам это ничего? За это они от Грозного и получили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Приделали: знаменитый памятник Высоцкому получил новую голову Приделали: знаменитый памятник Высоцкому получил новую голову На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту На Украине памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони В Адлере по требованию черкесов демонтировали монумент русским солдатам В Адлере по требованию черкесов демонтировали монумент русским солдатам Владимира Ильича превратили в "Восставшего из ада" Владимира Ильича превратили в "Восставшего из ада"
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1564600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю»
0
46
«Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме...
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
1
121
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
﻿
Набирающие популярность
«Mount Show - Да-а, потому что, нам с гор виднее!»
0
4
«Mount Show - Да-а, потому что, нам с гор виднее!»
«Магнит» и Дима Билан запустили самую большую негосударственную сеть
0
17
«Магнит» и Дима Билан запустили самую большую негосударственную сеть
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авария#люди#подборка#позитив#картинки#автомобили#девушки
#юмор#прикол#история#дтп#природа#разное#птицы#кино#армения#коты
#факты#животные#россия#СССР#авто авария#сша#путешествия#Душевное#в мире#красота

На что жалуетесь?

Вернуться