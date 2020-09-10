В Подмосковье нашли секретный памятник вору в законе Шишкану

Сейчас оперативники усилили работу по ряду тяжких преступлений, к которым Шишкан и члены его ОПГ могут иметь отношение. Следователи заново изучают материалы дела владельца строительного рынка "Радуга", который отказался работать под "крышей" и таинственно исчез, после чего рынок перешел под контроль Шишканова. Похожий случай произошел с владелицей рынка в Жуковском. Она также отказалась от услуг бригады Шишкана, и в итоге неизвестные избили ее сына бейсбольными битами до смерти. Отец молодого человека не пережил случившегося и умер от сердечного приступа. И пока женщина была в трауре, рынок перешел под управление банды Шишкана.

Также следователи изучают материалы дела об убийстве любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова. Криминалисты восстановили удаленные сообщения на телефоне жертвы и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш.