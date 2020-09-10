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В Подмосковье нашли секретный памятник вору в законе Шишкану

В Подмосковье нашли секретный памятник вору в законе Шишкану (4 фото)

Автор:
10 сентября 2020 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: Шишкан   вор в законе   памятник   преступления   следствие   
2985
4

Криминальный "авторитет" запечатлен в образе конкистадора. По словам свидетелей, он так себя видел, потому что считал себя завоевателем и теневым хозяином ряда подмосковных районов. Ну, минимум лет десять в тюрьме он себе уже "завоевал". И это только начало.

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Метки: Шишкан   вор в законе   памятник   преступления   следствие   
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10  комментариев
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319
im240 2 часа назад
конкистадор? да конь он педальный...
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Ерунда. Отсидит 5-6 годиков, а потом ему прямая дорога в Госдуму или в министры. Такой ценный кадр не должен пропадать, он должен служить на благо России.
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1k
zenon 36 минут назад
Они жили красиво, но недолго.
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14k
Yorge 56 минут назад
Что там секретного? В 90х любая мразота ставила себе памятники вполне открыто и пышно захоранивалась.
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1k
Александр Алехин Yorge 50 минут назад
Это не надгробье. Он вполне себе живой.
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Yorge Александр Алехин Полчаса назад
Это лишь говорит о том что 90е уже далеко,а ничего не изменилось.
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260
ВазгенСемёнович Час назад
По кладбищам побродите, ворам памятники не хуже чем великим ученым установлены, иные и получше будут, да и захоронены среди знаменитостей.
По кладбищам побродите, ворам памятники не хуже чем великим ученым установлены, иные и получше будут, да и захоронены среди знаменитостей.
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2k
ваня панкин Час назад
вешать надо таких, причем публично... хватит манерничать...
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1k
lekha-fil Час назад
Секретный? От кого секрет?
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Комментарий удален. Причина: флуд
1k
Том Сойер 2 часа назад
В Подмосковье нашли секретный памятник вору в законе Шишкану
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