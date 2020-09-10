В Подмосковье нашли секретный памятник вору в законе Шишкану

Криминальный "авторитет" запечатлен в образе конкистадора. По словам свидетелей, он так себя видел, потому что считал себя завоевателем и теневым хозяином ряда подмосковных районов. Ну, минимум лет десять в тюрьме он себе уже "завоевал". И это только начало.
В подмосковном Раменском оперативники обнаружили секретный бюст вора в законе Олега Шишканова (Шишкан) в образе конкистадора. Памятник расположен при входе в деловой центр, который строился, по словам свидетелей, бизнесменами, связанными с криминальным авторитетом.
Как рассказал следствию один из бывших участников ОПГ, их лидер был крайне тщеславным человеком, считал себя "теневым хозяином" Раменского и ряда других подмосковных районов и хотел увековечить себя в этом статусе. Другой свидетель подтвердил, что скульптор ваял этот бюст с Шишканова. А образ конкистадора выбрал сам "авторитет". Якобы таким "завоевателем" он сам себя представлял.
Шишканова задержали 15 июля 2019 года. Благодаря новой статье (210.1 УК РФ) вор в законе может получить от 8 до 15 лет только за сам факт лидерства в преступной иерархии. Но помимо прочего Шишканова обвиняют в причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.
Сейчас оперативники усилили работу по ряду тяжких преступлений, к которым Шишкан и члены его ОПГ могут иметь отношение. Следователи заново изучают материалы дела владельца строительного рынка "Радуга", который отказался работать под "крышей" и таинственно исчез, после чего рынок перешел под контроль Шишканова. Похожий случай произошел с владелицей рынка в Жуковском. Она также отказалась от услуг бригады Шишкана, и в итоге неизвестные избили ее сына бейсбольными битами до смерти. Отец молодого человека не пережил случившегося и умер от сердечного приступа. И пока женщина была в трауре, рынок перешел под управление банды Шишкана.
Также следователи изучают материалы дела об убийстве любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова. Криминалисты восстановили удаленные сообщения на телефоне жертвы и обнаружили угрозы от абонента, записанного как Шиш.
В общем, скелетов в шкафу у Шишкана хватит на десяток
расстрелов пожизненных. Главное, чтобы следователи смогли найти доказательства его причастности ко всем преступлениям.
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