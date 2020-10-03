Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова

Сама идея, очень глубокая, вроде бы сохранилась. Действительно, люди не хотят свободы, им нужен дракон, и история это неоднократно подтверждает. А всякие проходимцы, наоборот, слишком буквально воспринимают свободу — как вседозволенность. И дракона надо убивать в первую очередь — в себе.



Но кардинально поменялось время. То, что раньше делалось изящными намёками, стало осуществляться с грубой прямолинейностью. И пьеса Шварца стала мрачным и беспросветным фильмом. Хотя, может, это пророчество, что ничего хорошего нас в будущем не ждёт? Сейчас многие сравнивают того Дракона из фильма сами знаете с кем...



Конъюктурщина, сопровождавшая кинематограф той поры, заполнила и этот фильм. Кроме всевозможных политических отсылок — обязательная "обнажёнка", для сюжета значения не имеющая. Вот ничего не имею против обнажённой Захаровой. Даже наоборот, приветствую. Но бегущий голый мужик - вообще ни к селу, ни к городу. Неприятно и бессмысленно. Зачем?