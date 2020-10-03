Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова

28 сентября был год, как не стало Марка Захарова...
Я очень люблю три его фильма — волшебное "Обыкновенное чудо", трагикомичный "Тот самый Мюнхгаузен" и фантасмагоричная "Формула любви". Могу многократно их пересматривать.
Я очень люблю три его фильма — волшебное "Обыкновенное чудо", трагикомичный "Тот самый Мюнхгаузен" и фантасмагоричная "Формула любви". Могу многократно их пересматривать.
Если коснуться остальных экранных режиссёрских работ Захарова, то "Дом, который построил Свифт" интересен, но не так зацепил, а в случае "12 стульев" мне ближе трактовка Гайдая (хотя и в ней недостатков хватает, идеальной экранизации этого романа нет). Но хоть эти фильмы и не относятся к любимым, против них я ничего не имею. Совместный с А.Орловым "Стоянка поезда - две минуты" не рассматриваю, считаю только самостоятельные работы.
А вот к последнему фильму Захарова, "Убить дракона", по пьесе Евгения Шварца "Дракон", у меня отношение самое сложное. Почему так получилось — ниже объясню своё личное мнение и личные эмоции.
А вот к последнему фильму Захарова, "Убить дракона", по пьесе Евгения Шварца "Дракон", у меня отношение самое сложное. Почему так получилось — ниже объясню своё личное мнение и личные эмоции.
О его съёмках когда-то писали много, "Советский экран" делал репортажи. Если предыдущие фильмы Захаров делал исключительно для телевидения, то этот снимался уже для кинопроката, ещё и совместно с ФРГ.
Идея вроде бы беспроигрышная. У Захарова уже был суперудачный опыт экранизации драматургии Евгения Шварца ("Обыкновенное чудо"). Сценарий писался совместно с прекрасным автором Григорием Гориным. В главных ролях — Александр Абдулов, Олег Янковский и великий Евгений Леонов. Композитор — Геннадий Гладков. Ну что ещё нужно?
Идея вроде бы беспроигрышная. У Захарова уже был суперудачный опыт экранизации драматургии Евгения Шварца ("Обыкновенное чудо"). Сценарий писался совместно с прекрасным автором Григорием Гориным. В главных ролях — Александр Абдулов, Олег Янковский и великий Евгений Леонов. Композитор — Геннадий Гладков. Ну что ещё нужно?
Сама идея, очень глубокая, вроде бы сохранилась. Действительно, люди не хотят свободы, им нужен дракон, и история это неоднократно подтверждает. А всякие проходимцы, наоборот, слишком буквально воспринимают свободу — как вседозволенность. И дракона надо убивать в первую очередь — в себе.
Но кардинально поменялось время. То, что раньше делалось изящными намёками, стало осуществляться с грубой прямолинейностью. И пьеса Шварца стала мрачным и беспросветным фильмом. Хотя, может, это пророчество, что ничего хорошего нас в будущем не ждёт? Сейчас многие сравнивают того Дракона из фильма сами знаете с кем...
Конъюктурщина, сопровождавшая кинематограф той поры, заполнила и этот фильм. Кроме всевозможных политических отсылок — обязательная "обнажёнка", для сюжета значения не имеющая. Вот ничего не имею против обнажённой Захаровой. Даже наоборот, приветствую. Но бегущий голый мужик - вообще ни к селу, ни к городу. Неприятно и бессмысленно. Зачем?
Но кардинально поменялось время. То, что раньше делалось изящными намёками, стало осуществляться с грубой прямолинейностью. И пьеса Шварца стала мрачным и беспросветным фильмом. Хотя, может, это пророчество, что ничего хорошего нас в будущем не ждёт? Сейчас многие сравнивают того Дракона из фильма сами знаете с кем...
Конъюктурщина, сопровождавшая кинематограф той поры, заполнила и этот фильм. Кроме всевозможных политических отсылок — обязательная "обнажёнка", для сюжета значения не имеющая. Вот ничего не имею против обнажённой Захаровой. Даже наоборот, приветствую. Но бегущий голый мужик - вообще ни к селу, ни к городу. Неприятно и бессмысленно. Зачем?
А одной сцены хочу коснуться подробнее — это эпизод с Драконом (Янковский) и Фридрихсеном (Збруев). Последнего персонажа, кстати, нет в пьесе. То есть это додуманная сцена, уж не знаю, Гориным, или самим Захаровым.
Начинается этот эпизод с очень глубоких рассуждений Дракона о свободе, которые сегодня стали ещё актуальнее, чем тогда.
Фридрихсен доволен всем, что делает Дракон, даже тем, что тот его унижает. Но потом Дракон велит ему снять штаны, берёт вилку и засовывает её тому между ног. Капает кровь.
Ничего, кроме отвращения, этот момент у меня не вызывает. Зачем? Совершенно лишний эпизод, холуйство и раболепие и без этого ясны и понятны. Убрать Фридрихсена с сыном и показать сущность его жены вполне можно было и без вилки.
Начинается этот эпизод с очень глубоких рассуждений Дракона о свободе, которые сегодня стали ещё актуальнее, чем тогда.
Фридрихсен доволен всем, что делает Дракон, даже тем, что тот его унижает. Но потом Дракон велит ему снять штаны, берёт вилку и засовывает её тому между ног. Капает кровь.
Ничего, кроме отвращения, этот момент у меня не вызывает. Зачем? Совершенно лишний эпизод, холуйство и раболепие и без этого ясны и понятны. Убрать Фридрихсена с сыном и показать сущность его жены вполне можно было и без вилки.
Эта сцена так и осталась для меня главной ассоциацией с фильмом "Убить дракона", вне моего желания. Только услышу название, и сразу вспоминаются спущенные штаны Збруева и вилка. Хотя во многом фильм хорош, но от него в итоге осталось неприятное чувство. Интересно, это только у меня?
А от "Обыкновенного чуда" и "Мюнхгаузена" всегда так хорошо на душе, несмотря на грустные моменты! Это, мне кажется, и есть признак большого искусства. Я не прав?
P.S. А Захаров кино больше не снимал.
А от "Обыкновенного чуда" и "Мюнхгаузена" всегда так хорошо на душе, несмотря на грустные моменты! Это, мне кажется, и есть признак большого искусства. Я не прав?
P.S. А Захаров кино больше не снимал.
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Метки: Марк Захаров Убить дракона фильм
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Когда фильм только вышел, я смотрел с удовольствием, как все. Пару лет назад скачал на торренте, пересмотрел, и пожалел об этом. Я понял, что болею за дракона.