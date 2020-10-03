FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже... Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась... Почему женские вещи стоят дороже мужских? Почему женские вещи стоят дороже мужских? Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Ремонт квартиры с бюджетом 150 тыс рублей своими руками Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли... Миссия невыполнима по-кошачьи Миссия невыполнима по-кошачьи «Я уже переместился», — настырный водитель Volvo из Питера «Я уже переместился», — настырный водитель Volvo из Питера Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории Что такое «рандеву с трупом», или Самые ужасные виды казни в истории 16 неожиданных и удивительных мыслей 16 неожиданных и удивительных мыслей РЖД показали новый увеличенный плацкарт РЖД показали новый увеличенный плацкарт Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Самодельные тракторы, собранные талантливыми умельцами Самодельные тракторы, собранные талантливыми умельцами Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф? За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164... Ударим позитивом по... негативу! Ударим позитивом по... негативу! Хохотальня Хохотальня Если ваши вечеринки не похожи на эти, меня не зовите Если ваши вечеринки не похожи на эти, меня не зовите
Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова

Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 05:27
Метки: Марк Захаров   Убить дракона   фильм   
1320
5
1
28 сентября был год, как не стало Марка Захарова...
Я очень люблю три его фильма — волшебное "Обыкновенное чудо", трагикомичный "Тот самый Мюнхгаузен" и фантасмагоричная "Формула любви". Могу многократно их пересматривать.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Марк Захаров   Убить дракона   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отличные советские фильмы (а такими я считаю до 1987 г.) - это не только заслуга талантливых режиссёров и артистов, но и самой советской власти. Тут и цензура, не дающая кроме политики прорваться на экраны пошлости и дурости, тут и общий настрой. Фильмы делались о светлом будущем, либо о борьбе за него. И то будущее мог обещать только советский строй. Ну какое будущее может обещать эта власть? Ипотеку в 14, пенсию в 90?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
Акроко 13 минут назад
Сцена с вилкой очень сильная именно благодаря прямоте и однозначности. Не остаётся никаких сомнений в том какая судьба ждет приспособленцев типа Фридрихсена. Ведь очень многими считается что послушание гарантирует им достойную и безопасную жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч 2 часа назад
У Захаровой там было пушистенько.
Не то что сейчас.... бритая лысятина у большинства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Klon Антон Семёныч Час назад
Вообще-то "На вкус цвет - товарищей нет". Вот мне заросли не нравятся..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова
Почему я не люблю фильм "Убить дракона" Марка Захарова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Остап Ива́нович. 9 минут назад
Именно. Вместо ланцелота навальный, чтобы убедить электорат, что альтернативы дракону нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 4 часа назад
Историю пишут победители. У меня дракон ассоциируется со Сталиным. Представляется, что все эти смелые люди, которые всего боятся, оболгали дракона, насочиняли, накидали мусора. И по нынешним временам, хотя бы то, что дракон выгнал всех цыган, это огромный плюс. И прямо само в фильме прорывается, что все подлости в фильме творили сами люди. Прямая ссылка на несколько миллионов доносов в сталинские времена.
Когда фильм только вышел, я смотрел с удовольствием, как все. Пару лет назад скачал на торренте, пересмотрел, и пожалел об этом. Я понял, что болею за дракона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ваня Игорь 3 часа назад
и были три головы дракона... это тоже понятно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов 16 популярных фильмов и сериалов до и после спецэффектов Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Оскароносные фильмы прошлых лет, которые не взяли бы награду по новым правилам Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов Люди увидели огромного червя в трейлере фильма «Дюна» и не смогли удержаться от мемов
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1564600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах
6
259
7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах
Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения
3
208
Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения
﻿
Набирающие популярность
Съемки "Аватара-2" завершены
0
14
Съемки "Аватара-2" завершены
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
1
19
Ванна для любимицы: можно ли купать кошек, и с какой периодичностью надо это делать?
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео)
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авария#люди#подборка#позитив#картинки#автомобили#девушки
#юмор#прикол#история#дтп#природа#разное#птицы#кино#армения#коты
#факты#животные#россия#СССР#авто авария#сша#путешествия#Душевное#в мире#красота

На что жалуетесь?

Вернуться