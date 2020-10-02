За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф?

На канале «Звезда» была передача «Не факт», где рассказывали о Брежневе, и там была озвучена цифра в 164 миллиона человек, которые получили квартиры за 18 лет правления Леонида Ильича.
Решил проверить справедливость этой информации и сравнить её с тем, что имеем сейчас. Нашёл данные по вводу жилья в СССР:
Ввод жилья в СССР и РСФСР (России) в 1918—1990 гг
За годы правления Брежнева (1964-1982 гг) было построено более 2 миллиардов квадратных метров жилья. Если брать норму в 9 км. м. на человека и коэффициент соотношения жилых и нежилых помещений в квартире за 0,75, то 164 миллиона получивших жильё граждан выходит, даже чуть больше.
Оговорюсь, что это для СССР, в котором в то время проживало в среднем 250 миллионов человек. А если быть точным — 226,7 млн на начало и 268,8 млн человек — на конец эпохи Брежнева.
То, что население СССР в так называемую "эпоху застоя" увеличилось на 42 миллиона человек это отдельный интересный вопрос.
Так же нашёл в сети тиражируемый текст, автор которого пытается принизить данное достижение советского жилищного строительства, сравнивая его зачем-то со строительством в США и Европе, и пытаясь доказать, что 81 млн. кв. м. в год — "это не достижение, это убожество".
А не лучше ли сравнить с сегодняшней Россией? Ведь и строительные технологии и производство стройматериалов за десятилетия должны были шагнуть далеко вперёд, как они шагнули, судя по графику, в 50-х года прошлого века (сразу процентов на 100):
Ввод жилья в РФ (России) в 1946—2014 гг
Здесь график ввода жилья в России и данные за 90-й год примерно совпадают с первым графиком — около 70 млн. кв. м. за год. Но далее, в 90-х, следует провал до послевоенного уровня 50-х годов.
Отличие лишь в том, что после Великой Отечественной войны не было провала в строительстве. Был просто низкий уровень, который постоянно и быстро рос.
Россия же вышла по строительству на уровень 90-го года только к 2007-му. Максимум был в 2015-м году — 85 млн. кв. м. а потом снова стал снижаться до 75 млн в 2018-м. В 2019-м чуть больше: 80 млн. кв. м.
То есть в 2019-м мы имеем примерно столько же метров жилья, сколько было в среднем в каждый год эпохи Брежнева. Разница лишь в том, что сейчас ради этих метров нужно влезать в многолетнюю кабалу — ипотеку, а раньше эти квадратные метры гражданам давали бесплатно.
Источник:
- Молодой инженер соорудил уютный дом на колесах, потратив 15 тысяч долларов
- Домики на дереве отдыхают. В Англии построили роскошный эко-особняк на дереве!
- Wikkelhouse - дом из картона, который собирается за 1 день и служит 100 лет
- 15 опаснейших мест на Земле, в которых умудряются жить люди
- Американский студент отказался от общежития и построил дом на колесах за $15,000
Понравилось48
И, да - были кооперативы, но даже купив кооперативную квартиру, человек не имел полного права распоряжения ей, на любые действия с квартирой надо было получать согласие членов кооператива.
Сейчас нужно зализать в ипотеку,а раньше зарплатами заведовало государство. И вот к примеру должны вы получать 1000 рублей,а вам платят 170 . Вот с этой разницы и складывались закрома родины и строились *бесплатные* квартиры.
В целом всё правильно, только есть одно маленькое "НО": в последние брежневские времена бОльшая часть строительства составляли кооперативы, а это уже не бесплатное жильё!