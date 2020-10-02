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За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф?

За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф? (5 фото)

Автор:
02 октября 2020 16:51
Метки: СССР   жилье   строительство   
1022
5

На канале «Звезда» была передача «Не факт», где рассказывали о Брежневе, и там была озвучена цифра в 164 миллиона человек, которые получили квартиры за 18 лет правления Леонида Ильича.

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Метки: СССР   жилье   строительство   
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23  комментария
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60k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
Есть один нюанс: в СССР человек получал не квадратные метры в собственность, а право проживания на них, т.е. это был социальный найм. Собственностью эти квадратные метры стали во время приватизации жилищного фонда, начатой так не любимым современными патриотами Ельциным.
И, да - были кооперативы, но даже купив кооперативную квартиру, человек не имел полного права распоряжения ей, на любые действия с квартирой надо было получать согласие членов кооператива.
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60k
Gogaren_3Meu BillyBonzz 3 часа назад
да, если она имела статус служебной, т.е. по сути принадлежала предприятию, но основная масса квартир, получаемых от предприятия, это были квоты, выделяемые государством данному предприятию для распределения между сотрудниками
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2k
RALEXXX Час назад
Ни мои родители, ни я в совдепии квартиры не получали. Получили комнату в коммуналке на 5м этаже без лифта на троих. Только через 15 лет мама купила двухкомнатный кооператив, а ещё через 13 уже я купил трёшку.
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6k
Караганда 2 часа назад
Сравнивать эпохи-это бред.
тогда был почти развитой социаллизм(так на сьезде КП заяаили)
и строило государство,сейчас начальная стадия капитализма и строят частные фирмы. договор и ипотека-всё просто-за это и боролись. один плюс-не догадались сравнить дореволюционную Россию на тему строительсва жилья с нынешней.
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6k
Караганда 2 часа назад
пи.си-и ценности поменялись-при зарплате в 160 руб.купить машину-копить лет 10 нужно было или воровать.телевизор-за 1000руб.-это два года сухарями питаться.сейчас все жалуются при ипотеке,2х машинах и отдыхах на курортах-а раньше на юга слетать было не так просто,не говоря о загранице.сумбурно-но как смог.
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114
Олег Караганда Час назад
За машину не скажу но по бытовой технике и другим вещам было такое понятие как рассрочка. Без процентов. Ну а в начале 70-х у родителей зарплата на двоих была 400 руб (и это не самая высокая) Жить можно было.
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6k
Караганда Олег Час назад
ну смотря кем работали.окончил институт в 82-начинал от 140 и это ст.инженер на производстве.я знаю о зарплатах не по наслышке.
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2k
RALEXXX Караганда 46 минут назад
Моя первая зарплата молодого врача была 110. После вычетов - 93 с копейками.
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6k
Караганда RALEXXX 12 минут назад
ну а тут сказки молодёж пишет.
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27k
LEPA 2 часа назад
Если предположить,что население СССР было около 240 млн.человек,то получается,что с учётом семей живущих в деревнях/колхозах и имеющих личный дом, практически каждая семья в городе должны были жить в отдельной квартире?! Что за 3,14здёшь! В Питере и сейчас коммуналок,хоть попой жуй.
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
на время его правления не так много и покупали в кооперативах квартиры, т.к по месту работы обычно выделяли. а безработных у нас тогда не было )
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2k
ваня панкин 3 часа назад
все верно... мы когда приехали на донбасс полгода жили на работе родителей (нормально все было правда плитка электричка, но то ерунда), а потом дали двушку почти в новом доме (4 года дому тогда было)...
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Всё верно.
Сейчас нужно зализать в ипотеку,а раньше зарплатами заведовало государство. И вот к примеру должны вы получать 1000 рублей,а вам платят 170 . Вот с этой разницы и складывались закрома родины и строились *бесплатные* квартиры.
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63k
Вит Вит AlekseiTFS 4 часа назад
залИзаете вы,хохлы,своим языком кое кому в %опу....
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3k
AlekseiTFS Вит Вит 3 часа назад
Считаешь,что по поводу 170 р я преувеличил ? Ну пусть будет по твоему.
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983k
Сергей 4 часа назад
Что сказать.
В целом всё правильно, только есть одно маленькое "НО": в последние брежневские времена бОльшая часть строительства составляли кооперативы, а это уже не бесплатное жильё!
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63k
Вит Вит Сергей 4 часа назад
Неправда ваша.....
Неправда ваша.....
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965
maloy Сергей 3 часа назад
Тсс.
Ты ещё расскажи, что для получения квартиры, приходилось работать по много лет в одном месте без прогулов и других нареканий. И то на то и выходит
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983k
Сергей maloy 3 часа назад
Ну, это - само собой!
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3k
AlekseiTFS Вит Вит 3 часа назад
Ещё расскажи,что во времена Брежнева приписок не было :-)
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