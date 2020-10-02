За время правления Брежнева бесплатные квартиры получили 164 миллиона человек. Правда или миф?

Ввод жилья в СССР и РСФСР (России) в 1918—1990 гг

За годы правления Брежнева (1964-1982 гг) было построено более 2 миллиардов квадратных метров жилья. Если брать норму в 9 км. м. на человека и коэффициент соотношения жилых и нежилых помещений в квартире за 0,75, то 164 миллиона получивших жильё граждан выходит, даже чуть больше.

Оговорюсь, что это для СССР, в котором в то время проживало в среднем 250 миллионов человек. А если быть точным — 226,7 млн на начало и 268,8 млн человек — на конец эпохи Брежнева.

То, что население СССР в так называемую "эпоху застоя" увеличилось на 42 миллиона человек это отдельный интересный вопрос.