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Властелин лотков наносит последний кусь! Постеры кинохитов с котами в главных ролях

Властелин лотков наносит последний кусь! Постеры кинохитов с котами в главных ролях (17 фото)

Автор:
02 октября 2020 06:00
Метки: интересное   коты   постеры   юмор   
272
17
Представьте, как бы выглядели постеры блокбастеров, если б главные роли исполняли коты. Именно на эту тему пофантазировали в тематическом паблике «ВКонтакте» «Котий». Только как органично пушистые звезды вписались в киноафиши всевозможных жанров!
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Метки: интересное   коты   постеры   юмор   
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Владимир Час назад
Постеры это ладно, а вот видеомонтаж )) Чел явно без ума от своего кота )
https://www.youtube.com/c/OwlKitty/videoshttps://www.youtube.com/c/OwlKitty/videos

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чокнутый 52 минуты назад
властелин лотков это зачет!))
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