Властелин лотков наносит последний кусь! Постеры кинохитов с котами в главных ролях

Представьте, как бы выглядели постеры блокбастеров, если б главные роли исполняли коты. Именно на эту тему пофантазировали в тематическом паблике «ВКонтакте» «Котий». Только как органично пушистые звезды вписались в киноафиши всевозможных жанров!
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Метки: интересное коты постеры юмор
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