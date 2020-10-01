Новый памятник Есенину. Нет слов, только матерные

"Есенин — это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. И когда возник этот образ, я понял, чтобы сказать правду о Есенине — это должен быть реквием по Есенину. И тогда я вдруг увидел, что его жизнь — это распятие. Но не просто распятие, а распятие и вознесение. И вот когда я увидел, что это распятие и вознесение, что в его судьбе, как в капле отразилась судьба русской истории, русского народа — я понял, что образ случился", - сказал Потоцкий каналу "Культура". "Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа", - заявил Потоцкий на церемонии открытия.



Журнал Москвич Mag осторожно замечает: "У скульптора Григория Потоцкого действительно получился очень странный монумент. Что хотел сказать автор — понятно, вот только вышло скорее комично, а это плохой признак". Журнал "Родина": "В Сети много откликов про «жутковатый» и «ужасный» монумент. Кто-то пишет, что скульптор «Есенина убил». Но, возможно, в этом и была задумка Потоцкого".



Публицист Андрей Малосолов: "Сегодня нас, москвичей, осчастливили памятником Сергею Есенину, посвящённым его 125-летию. Создатель этого ****** (простите, не могу сдержаться) некто Григорий Потоцкий. Вылепил из Есенина краба, и сам похож на краба. Только его скульптура — тощий краб, а создатель напоминает краба-олигарха. Простите, а кто выдал разрешение на установку этого убожества? В каких связях «скульптор» с людьми, дающими добро на вылепку гамна из конфеты? Что в голове скульптора, и за что он так ненавидит Есенина и москвичей? «Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа», — приводит слова автора скульптуры РИА Новости. Красота русского народа — это изогнутый горбыль, мать твою, Гриша?! Да тебя с такими работами не допустили подмастерьем даже к булошнику, который Петра Первого вылепил из гамна и палок! Это что вообще такое!!!! Пригоните бульдозер и снесите это недоразумение, можно даже со словами, которые употреблял Хрущёв, снося выставку таких потоцких, только в 60-е. Мы тут частенько рассуждаем о дегенеративных тенденциях в загнивающей Европе, а у самих под носом поминают память прекрасного русского поэта таким образом. Ни в одном из своих чудачеств, запое или ином угаре Есенин не представлял себя в виде краба. Это уж точно".



Бывший зампред Совета Федерации Александр Торшин: "Как говаривал мой ротный старшина «Это — сильно смахивает на издевательство!»". Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков: "Он так видит. А сотрудницы музея, видимо, рыдают".