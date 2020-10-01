Новый памятник Есенину. Нет слов, только матерные

3 октября исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Всероссийская есенинская неделя стартовала 28 сентября.
На территории Московского государственного музея С. А. Есенина (Большой Строченовский переулок, 24, стр. 2) состоялось торжественное открытие памятника русскому поэту.
О событии рассказали - в нейтральном ключе - телеканал "Культура", виднейшие информагентства. Реакция простых людей оказалась, мягко говоря, неоднозначной. В блогосфере произведение назвали "откровенным уродством", "агрессивной пошлостью и безвкусицей", "кошмарной халтурой", "шедевром дегенеративного искусства", даже "глумлением над Россией". "Прости нас, Есенин", - написал один из интернет-пользователей.
О событии рассказали - в нейтральном ключе - телеканал "Культура", виднейшие информагентства. Реакция простых людей оказалась, мягко говоря, неоднозначной. В блогосфере произведение назвали "откровенным уродством", "агрессивной пошлостью и безвкусицей", "кошмарной халтурой", "шедевром дегенеративного искусства", даже "глумлением над Россией". "Прости нас, Есенин", - написал один из интернет-пользователей.
Автор скульптурной композиции "Реквием по Есенину" ("Ангел русской поэзии") - член международного союза художников при ЮНЕСКО, академик Международной академии информатизации и президент Международной академии доброты, "экстрасенс и бионергетик" Григорий Викторович Потоцкий. Успешный 66-летний скульптор и живописец, ученик молдавского скульптора Лазаря Дубиновского, выпускник Одесского художественного училища им. М. Б. Грекова. Сам из Кишинёва, с 1993-го живёт в Москве. На его счету более 200 выставок, более 120 памятников в России, США, Франции, Мексике, Турции, Канаде, Непале, Латвии, Армении, Болгарии, Румынии и др. Очень плодовит, берётся за всё - от памятника Андрею Сахарову в Нижнем Новгороде, памятника семье Рерихов (в виде пирамиды) в Индии или памятника Александру Солженицыну в Эквадоре до памятника "Неизвестному спасителю евреев" в американской Филадельфии и памятника Бобу Марли на Ямайке. В 2007 году в Нью-Йорке вручил тогдашнему генсеку ООН Пан Ги Муну макет памятника "Благодарность Америке. Америка — победа мира". В последние годы занят проектом повсеместного размещения своих странноватых трёхметровых конструкций "Символ мира и доброты «Одуванчик»" (металлический стержень, из которого в разные стороны расходятся пруты; к прутьям припаяны изображения раскрытых человеческих ладоней с глазом посередине), в которых многие видят "мрачную оккультную каббалистическую символику". Говорят, что Григорий Викторович пользуется покровительством московской мэрии.
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"Есенин — это ангел русской поэзии со сломанными крыльями. И когда возник этот образ, я понял, чтобы сказать правду о Есенине — это должен быть реквием по Есенину. И тогда я вдруг увидел, что его жизнь — это распятие. Но не просто распятие, а распятие и вознесение. И вот когда я увидел, что это распятие и вознесение, что в его судьбе, как в капле отразилась судьба русской истории, русского народа — я понял, что образ случился", - сказал Потоцкий каналу "Культура". "Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа", - заявил Потоцкий на церемонии открытия.
Журнал Москвич Mag осторожно замечает: "У скульптора Григория Потоцкого действительно получился очень странный монумент. Что хотел сказать автор — понятно, вот только вышло скорее комично, а это плохой признак". Журнал "Родина": "В Сети много откликов про «жутковатый» и «ужасный» монумент. Кто-то пишет, что скульптор «Есенина убил». Но, возможно, в этом и была задумка Потоцкого".
Публицист Андрей Малосолов: "Сегодня нас, москвичей, осчастливили памятником Сергею Есенину, посвящённым его 125-летию. Создатель этого ****** (простите, не могу сдержаться) некто Григорий Потоцкий. Вылепил из Есенина краба, и сам похож на краба. Только его скульптура — тощий краб, а создатель напоминает краба-олигарха. Простите, а кто выдал разрешение на установку этого убожества? В каких связях «скульптор» с людьми, дающими добро на вылепку гамна из конфеты? Что в голове скульптора, и за что он так ненавидит Есенина и москвичей? «Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа», — приводит слова автора скульптуры РИА Новости. Красота русского народа — это изогнутый горбыль, мать твою, Гриша?! Да тебя с такими работами не допустили подмастерьем даже к булошнику, который Петра Первого вылепил из гамна и палок! Это что вообще такое!!!! Пригоните бульдозер и снесите это недоразумение, можно даже со словами, которые употреблял Хрущёв, снося выставку таких потоцких, только в 60-е. Мы тут частенько рассуждаем о дегенеративных тенденциях в загнивающей Европе, а у самих под носом поминают память прекрасного русского поэта таким образом. Ни в одном из своих чудачеств, запое или ином угаре Есенин не представлял себя в виде краба. Это уж точно".
Бывший зампред Совета Федерации Александр Торшин: "Как говаривал мой ротный старшина «Это — сильно смахивает на издевательство!»". Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков: "Он так видит. А сотрудницы музея, видимо, рыдают".
Журнал Москвич Mag осторожно замечает: "У скульптора Григория Потоцкого действительно получился очень странный монумент. Что хотел сказать автор — понятно, вот только вышло скорее комично, а это плохой признак". Журнал "Родина": "В Сети много откликов про «жутковатый» и «ужасный» монумент. Кто-то пишет, что скульптор «Есенина убил». Но, возможно, в этом и была задумка Потоцкого".
Публицист Андрей Малосолов: "Сегодня нас, москвичей, осчастливили памятником Сергею Есенину, посвящённым его 125-летию. Создатель этого ****** (простите, не могу сдержаться) некто Григорий Потоцкий. Вылепил из Есенина краба, и сам похож на краба. Только его скульптура — тощий краб, а создатель напоминает краба-олигарха. Простите, а кто выдал разрешение на установку этого убожества? В каких связях «скульптор» с людьми, дающими добро на вылепку гамна из конфеты? Что в голове скульптора, и за что он так ненавидит Есенина и москвичей? «Есенин — это ангел со сломанными крыльями. Это наша боль. Его поэзия — отражение великой печали и великой красоты русского народа», — приводит слова автора скульптуры РИА Новости. Красота русского народа — это изогнутый горбыль, мать твою, Гриша?! Да тебя с такими работами не допустили подмастерьем даже к булошнику, который Петра Первого вылепил из гамна и палок! Это что вообще такое!!!! Пригоните бульдозер и снесите это недоразумение, можно даже со словами, которые употреблял Хрущёв, снося выставку таких потоцких, только в 60-е. Мы тут частенько рассуждаем о дегенеративных тенденциях в загнивающей Европе, а у самих под носом поминают память прекрасного русского поэта таким образом. Ни в одном из своих чудачеств, запое или ином угаре Есенин не представлял себя в виде краба. Это уж точно".
Бывший зампред Совета Федерации Александр Торшин: "Как говаривал мой ротный старшина «Это — сильно смахивает на издевательство!»". Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков: "Он так видит. А сотрудницы музея, видимо, рыдают".
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С. Есениным и его творчеством...
"Звания" от "академий", созданных исключительно для того, чтобы за бабло плодить "академиков околовсяческой х**ни" говорят сами за себя.
Посмотрел его предыдущие произведения - везде реализм ограничивается головой.
Вместо тела либо андеграунд, либо "конструкции".
Ну а тем чиновникам, что его пригласили и согласовали проект - геморроя до конца дней, размером с грецкий орех
за шо поляки ни возьмутся, всё-равно доставание/вставание из могилы получается
а шо у тебя с фамилией?
я вижу в ответах "Александр Лом..."
пришлось в профиль смотреть