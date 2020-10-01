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Новый памятник Есенину. Нет слов, только матерные

Новый памятник Есенину. Нет слов, только матерные (7 фото)

Автор:
01 октября 2020 21:36
Метки: Потоцкий   есенин   уродство   
658
7
3 октября исполнится 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Всероссийская есенинская неделя стартовала 28 сентября.
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Метки: Потоцкий   есенин   уродство   
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30k
Элек Мек 3 часа назад
Пусть поставят этот "памятник" автору на могилу.
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Allfor 18 минут назад
И кто-то же принял эту "скульптуру", дал добро на реализацию
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8k
K7OO Полчаса назад
Кто знал скульптора Потоцкого? И хрен бы его кто узнал, даже если бы он очень хороший памятник сделал. А теперь, благодаря этому убожеству, его узнают многие. Это как с адвокатом Пашаевым. Главное, чтобы о тебе говорили как можно больше. А хорошо или плохо - это уже не так важно.
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9k
Енот Полиграфович 36 минут назад
...почему то сразу ассоциация с "пластилиновой вороной" возникает...но только не с
С. Есениным и его творчеством...
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16k
ПаганецЪ 45 минут назад
(С)...академик Международной академии информатизации и президент Международной академии доброты...(/С)

"Звания" от "академий", созданных исключительно для того, чтобы за бабло плодить "академиков околовсяческой х**ни" говорят сами за себя.
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7k
Kucher 48 минут назад
По ящику некто, понятия не имею кто, заявил, что памятник (если это можно так назвать) осуждает только необразованное меньшинство. Видимо себя оно причислило к образованному большинству. Ладно, согласен с утверждением "я художник - я так вижу". Но почему лично я должен видеть так же, как и художник? Почему я не могу сказать, что мне не нравится, ну например Пикассо, или Уорхол, или Церителли ну и тем более это. А если высказываю, своё "фу", то какое-то чмо смеет называть меня "необразованным меньшинством". За такое я ж и сам могу скульптором поработать, анфас ему подправить, так, как я его вижу.
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9k
Denissg Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
А ведь и правда на краба похож.
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3k
Едондер пуп Час назад
А ведь это явно не падение, а вознесение. Неплохо направление передано, имхо.
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5k
Divergent?!? Едондер пуп Час назад
Я тоже так увидел, и у меня тоже нет претензий к тому, как скульптор передал идею. Да и называется соответствующе. У меня нет ничего, кроме печали, когда я вспоминаю о Есенине. Почему реквием по нему должен быть жизнеутверждающим или не печальным?
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5k
Divergent?!? Едондер пуп Час назад
*для тех кто не понимает, при падении на спину икры ног не выгибаются относительно бедра назад так, как это происходит, если, например, поднимать тело вверх на альпинистской обвязке.
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8k
Павел 2 часа назад
афтора и тех кто это принимал, так же будет распинать в аду.
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1k
SSD 2 часа назад
Уже появилось суеверие, что если потереть ему нос или член, принесет удачу, даже такому дибилу, как автору этого говна?
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6k
Barachek_Obachek SSD Час назад
Тереть автору?
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ПаганецЪ Barachek_Obachek 43 минуты назад
Ага. Задницу. Рашпилем.
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9k
Bill 2 часа назад
вроде, уже проскочило сообщение что это гов*ище уже убрали.
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6k
Караганда 2 часа назад
наверное кто-то это утверждал и вопросы не автору надо задавать.наверное был тендер и выбрали это.жаль нет списка этих-кто-то.автор то при каких делах.предложил-выбрали
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16k
ПаганецЪ Караганда 42 минуты назад
В том, что распил успешно состоялся, сомнений не было изначально.
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
да что не так , это его видение проблемы ... Есенин был неординарным человеком , вполне достоин и неординарного памятника .
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71
мелкий кыШ Hallo FreeSpace 2 часа назад
памятника таки да, но не из воспаленной черепной коробки
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2k
Hallo FreeSpace мелкий кыШ 36 минут назад
А какая разница ?
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55k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
если уж так тянет к образу ангела то бишь чела с крыльями то нужно было сделать памятник в полный рост с расправленными крыльями только заместо перьев и полотна крыла стихи это и отсылка к тому чем прославился Есенин
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10k
Yasen_Perec Александр Ломовицкий 3 часа назад
Что бы поднять "чела с крыльями" размах этих самых крыльев должен быть 9 метров. Или 17,5 кв. метров. Силы мышц не хватит такой махиной размахивать.
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55k
Александр Ломовицкий Yasen_Perec 2 часа назад
тогда на веревке подвесить как самоубийцу который повесился .
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12k
Алексей 3 часа назад
По ходу он какой-то недоучка. Не даются ему пропорции тела.
Посмотрел его предыдущие произведения - везде реализм ограничивается головой.
Вместо тела либо андеграунд, либо "конструкции".
Ну а тем чиновникам, что его пригласили и согласовали проект - геморроя до конца дней, размером с грецкий орех
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6k
Михаил 3 часа назад
Доходы позволяют принимать "энергетики" вызывающие "видения"
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44k
Albert GER 3 часа назад
Потоцкий... Дубиновский...

за шо поляки ни возьмутся, всё-равно доставание/вставание из могилы получается
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55k
Александр Ломовицкий Albert GER 3 часа назад
точней за что поляки не возьмутся все равно выкапывание Качинского получится или отсылка к оному (на мою фамилию не смотреть
)
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55k
Александр Ломовицкий Albert GER 3 часа назад
Новый памятник Есенину. Нет слов, только матерные
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44k
Albert GER Александр Ломовицкий 3 часа назад
я рад шо ты меня понял))

а шо у тебя с фамилией?
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55k
Александр Ломовицкий Albert GER 2 часа назад
ну как бы фамилия польская так то :)
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44k
Albert GER Александр Ломовицкий 2 часа назад
))
я вижу в ответах "Александр Лом..."


пришлось в профиль смотреть
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