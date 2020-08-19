Колоритные кадры с просторов России, которые вызывают массу вопросов

"Умом Россию не понять!" - не зря писал так великий поэт. Только посмотрите на эти веселые, неоднозначные и странные фото, порой не поддающиеся объяснению. Никого обидеть этим постом не хочу, просто колоритные кадры с просторов отечественного интернета.