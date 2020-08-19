Колоритные кадры с просторов России, которые вызывают массу вопросов

"Умом Россию не понять!" - не зря писал так великий поэт. Только посмотрите на эти веселые, неоднозначные и странные фото, порой не поддающиеся объяснению. Никого обидеть этим постом не хочу, просто колоритные кадры с просторов отечественного интернета.
1. Дети vs магазины
2. Даже женщина в шоке
3. Сельское такси
4. "Люди в черном" пересмотрели?
5. Причина, по которой нужно переводить надписи перед покупкой
6. ЛГБТ-священник
7. А я уеду в
8. Немного черного юмора
9. Чтобы не проспать
10. Небольшой
11.
12. После слов Макса Коржа
13. Не загораживает икона вид?
14. Устроился в доставку
15. Ты - не ты, когда голоден
16. Собираетесь на свадьбу? Не благодарите!
17. И так сойдет
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