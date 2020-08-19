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Колоритные кадры с просторов России, которые вызывают массу вопросов

Колоритные кадры с просторов России, которые вызывают массу вопросов (18 фото)

Автор:
19 августа 2020 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: жить в россии   забавно   колоритные фото   прикол   смешно   фото из росии   
3254
18
"Умом Россию не понять!" - не зря писал так великий поэт. Только посмотрите на эти веселые, неоднозначные и странные фото, порой не поддающиеся объяснению. Никого обидеть этим постом не хочу, просто колоритные кадры с просторов отечественного интернета.

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Метки: жить в россии   забавно   колоритные фото   прикол   смешно   фото из росии   
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5  комментариев
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55k
Viktor 2 часа назад
Тоже мне, святой Валентин нашелся!

Тоже мне, святой Валентин нашелся!
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12k
Дмитрий Viktor Час назад
По правде говоря, поп стал жертвой злой шутки. Задремал на "рабочем месте", мимо шли ребятки и подсунули ему под ноги эту картонку. Помнится, даже какой-то митрополит, или как его там, выступал с разъяснениями. Лет десять назад дело было.
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