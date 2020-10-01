Мошенники обнаглели

Маме позвонили с телефона +74959884140. Женщина представилась сотрудницей Сбербанка и сказала, что был совершён "несанкционированный вход в Сбербанк-Онлайн" и это "может привести к потере средств".

Она спрашивала, когда мама последний раз была в отделении банка. Спрашивала, когда мама пользовалась зарплатной картой (у неё нет зарплатной карты - она на пенсии). Спрашивала, есть ли страховка.



Задала вопрос "у вас вклад наверное больше, чем 100 тысяч?". Мама не ответила. Потом сказала "Давайте я вам назову цифру, а вы подтвердите: общая сумма ваших вкладов больше 500 тысяч". Мама сказала, что на такие вопросы будет отвечать только в отделении банка.



Несколько раз лжесотрудница предлагала "зайдите в Сбербанк-онлайн и я вам скажу, что сделать, чтобы защитить ваши средства". Мама категорически отказывалась и говорила, что не будет этого делать.



И тогда "сотрудница" сказала, что "в связи с возможным нарушением конфиденциальности вам нужно поговорить с нашим представителем службы безопасности и он скажет, что вам нужно сделать". К разговору подключился мужчина и сказал "вам надо срочно подъехать в отделение Сбербанка и я вам скажу, что нужно сделать". Потом он сказал "Вам нужно закрыть все счета и перенести деньги на безопасный транзитный счёт, потом всё вернем обратно". Мама сказала, что не будет этого делать, так как потеряет проценты, мошенник ответил "Вы потеряете больше, вам нужно обязательно подъехать и там всё сделать". А потом он сказал "Вам будет необходимо сделать это скрытно от работников Сбербанка, мы предполагаем, что виноваты сами сотрудники. Их необходимо вычислить." Потом ещё несколько раз "Вам нужно обязательно подъехать. Вы можете сейчас подъехать?". "Возьмите с собой все свои карточки и паспорт".



Хоть мама и не выдала этим негодяям никакой информации, слова про "возможно виноваты сотрудники Сбербанка" на неё подействовали, она собралась и поехала. Когда она стояла на автобусной остановке, раздался второй звонок. Звонил тот же мужчина: "Вы выехали? Сколько времени у вас займет доехать?". Мама сказала, что около десяти минут и сообщила, что придёт в сбербанк и сразу обратится в службу безопасности. Ей ответили: "нет, без моего звонка ничего не делайте, зайдёте в банк только после моего звонка. Я скажу, что делать".



К счастью, после этого мама позвонила мне. Я понёсся к отделению Сбера. Встретил маму и в этот момент раздался третий звонок. Она передела трубку мне. Мошенник нёс какую-то чушь про транзитные счета, безопасный кредит и страховку. Я спросил кто он такой и что ему нужно, и он тут же бросил трубку.



Я не знаю, что было бы дальше, если бы я не приехал. Настоящие сотрудники Сбера предположили, что мошенник пытался бы заставить маму совершить какие-то операции через банкомат (уверен, она бы не стала этого делать).



У входа в отделение стояли два очень подозрительного вида мужчины и кого-то ждали. Надеюсь, не мою маму.



Раз уж мы оказались в отделении, я предложил маме скрыть все свои счета (у Сбера есть такая возможность). После этой операции счета и вклады перестают быть видны в интернет-банке и банкомате. Любые операции с деньгами на этих счетах возможны только в отделении банка, в интернет-банке видны только карточки и указанные счета.



Сотрудников Сбера наш рассказ не удивил и они в ответ рассказали, как на днях спасли женщину, которая что-то долго делала у банкомата, разговаривая по телефону. Они её вовремя остановили.



Пожалуй, это самый наглый развод из всех, про которые я слышал. Предупредите близких, чтобы они сразу бросали трубку, если им звонят "из банка". Ни в коем случае не ехали в банк, если их настойчиво просят это сделать и не верили сказкам про служебное расследование и то, что сотрудники банка замешаны в махинациях.