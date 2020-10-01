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Мошенники обнаглели

Мошенники обнаглели (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 07:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: мошенники   обнаглели   сбербанк   
891
2
Сегодня мою маму пыталась развести "служба безопасности Сбербанка". Несмотря на всю мамину бдительность, мошенникам удалось уговорить её поехать в ближайшее отделение Сбера. К счастью, я успел её спасти.

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Метки: мошенники   обнаглели   сбербанк   
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8  комментариев
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2k
Денис Колосов 2 часа назад
а зачем вообще с ними говорить, я сразу посылаю. Вернее я с незнакомых номеров, даже и не беру трубку, только если не жду звонка, курьера например. 99% - спам и мошенники, а кому надо, свяжутся, смс, емэйл, если я посчитаю это важным, сам перезвоню.
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12k
куджо 54 минуты назад
Я сразу кладу трубку, звонят часто, на заднем фоте куча операторов, конвейер... Я раньше говорил звоните с 900, а теперь бросаю трубу
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1k
Андрей Час назад
Там все очень просто, нужно запомнить: 1- из банка никогда не звонят, тем более с обычных номеров. 2- если все-же есть сомнения, что это из банка, нужно положить трубку и позвонить оператору банка, спросить зачем звонили. Всё!!!
Еще хорошо сообщить номер с которого звонили, они его передают в спецслужбу.
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6k
GrblFF 2 часа назад
Зато ребрендинг удался.
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