"Коронавируса нет!" – закричал человек и разгромил лабораторию

В Москве неадекватный человек пришёл в платную лабораторию, где делают тесты на коронавирус и, выкрикивая угрозы, испортил оборудование в процедурном кабинете.
В московскую лабораторию "Гемотест" ворвался неизвестный мужчина в чёрной кожаной куртке. При посетителях и сотрудницах учреждения он разгромил лабораторию. Особо досталось процедурному кабинету.
При этом он запугал медсестёр словами: "Если я вернусь и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю".
Видео снято после его ухода. Женщины под впечатлением от произошедшего, вневедомственная охрана не успела подъехать.
При этом он запугал медсестёр словами: "Если я вернусь и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю".
Видео снято после его ухода. Женщины под впечатлением от произошедшего, вневедомственная охрана не успела подъехать.
На данный момент ведутся поиски злоумышленника.
Часть обитателей соцсетей поддержали мужчину.
Часть обитателей соцсетей поддержали мужчину.
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