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"Коронавируса нет!" – закричал человек и разгромил лабораторию

"Коронавируса нет!" – закричал человек и разгромил лабораторию (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: гемотест   коронавирус   лаборатория   москва   негатив   процедурный кабинет   разгром   
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В Москве неадекватный человек пришёл в платную лабораторию, где делают тесты на коронавирус и, выкрикивая угрозы, испортил оборудование в процедурном кабинете.

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Метки: гемотест   коронавирус   лаборатория   москва   негатив   процедурный кабинет   разгром   
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11  комментариев
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, как бы, таких коронаскептеков, по разным подсчётам и опросам, до 25% населения было в июне. На "Фишках" тоже их немало. Нет короновируса, и всё тут! В лёгком случае - "обычный грипп", "коронабесие", "масочный дурдом" и т.д.
Таких пока самих на ИВЛ не подвесят или из близких кто-нибудь погибнет, до тех пор коронавирус остаётся для них "страшилками СМИ"
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6k
Кружок 15 минут назад
Ещё один дебил из секты "Против Масок" ...
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4k
Александр Иванов 45 минут назад
А слабО разгромить офис того, кто это придумал для дружков-олигархов?
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14k
nobody® 57 минут назад
Прочитал "в чернокожей куртке"
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6k
DenOFF 2 часа назад
Коронавируса нет, кричал человек и громил лабораторию, а вот психические расстройства присутствуют!
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2k
Voland 3 часа назад
Странно... В Москве уже все норм, все работает, ограничения почти все сняты... а у народа до сих пор крышу срывает... К примеру у нас, в Томской области, до 31 августа продлен режим повышенной готовности, приостановлена деятельность части организаций (в т.ч. и моя) и при этом никаких компенсаций не было вообще... И ничего - выживаем и особо не паримся.
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396
Павел Рубанов Voland 3 часа назад
А это вы говорите за всю Томскую область? От каждого человека? Вас выбрали на голосовании?
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2k
Voland Павел Рубанов 3 часа назад
ну я со многими общаюсь... есть своя группа в ТГ на 5к+ человек, которые тоже общаются со многими... Так что... хоть и не за всех, но общее настроение понятно: мы, как обычно, сами по себе и уже привыкли к этому...
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829
Валерий 3 часа назад
Концентрация придурков в Москве больше чем по всей России, но почему девушки так истерят? Они же с больными в том числе и на голову работают.
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8k
Нихуахуа Валерий 3 часа назад
Истерит вроде бы одна, что на телефоне. Она, вероятно, реально испугалась его угрозы убийством.
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