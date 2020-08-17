"Коронавируса нет!" – закричал человек и разгромил лабораторию

В московскую лабораторию "Гемотест" ворвался неизвестный мужчина в чёрной кожаной куртке. При посетителях и сотрудницах учреждения он разгромил лабораторию. Особо досталось процедурному кабинету.



При этом он запугал медсестёр словами: "Если я вернусь и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю".



Видео снято после его ухода. Женщины под впечатлением от произошедшего, вневедомственная охрана не успела подъехать.