Обезображенные, вывихнутые и сломанные: самый сильный страх моделей

Вот идут они по подиуму - такие все красивые, прелестные и волшебные. Люди смотрят на них с восхищением, любуясь фигурой, походкой, женственностью. Но если присмотреться, то это тяжкий труд, за который модели расплачиваются собственным здоровьем и этого они боятся боеле всего