Вот идут они по подиуму - такие все красивые, прелестные и волшебные. Люди смотрят на них с восхищением, любуясь фигурой, походкой, женственностью. Но если присмотреться, то это тяжкий труд, за который модели расплачиваются собственным здоровьем и этого они боятся боеле всего
После недели моды труженицы подиума подсчитывают не барыши, а количество синяков на своих ногах.
Конечности моделей, покрытые синяками разных цветов от синего до коричневого, а также мозоли, натоптыши и «убитые» неудобной обувью пальцы.
Покaзы дeлают лишь по 1 обрaзцу и размeру, нe подстраивaясь пoд рaзмер нoг. Тyфли к нoгам прикрепляют с пoмощью клея. Порезы, раны и мозоли, это стало нормoй на модных покaзах.
По словам знатоков модной индустрии, обычно моделям выдают обувь 40 размера, и если девушка не является обладательницей именно такого размера, то ей остается либо втискивать свои ноги в слишком маленькие туфли, либо стараться не упасть в туфлях, кото
На показы часто приносят вату, чтобы модели с маленьким размером ноги могли ходить по подиуму - вату напихивают в носок обуви и ходить становится еще сложнее
Если вата не помогает, то ноги приклеивают к туфлям клеем для париков. Об этом, например, признался креативный директор люксового бренда Louis Vuitton Марк Джейкобс
На показах у многих моделей на ногах наклеено по нескольку пластырей, прикрывающих их «производственные травмы».
Авторский пост
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