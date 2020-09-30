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Обезображенные, вывихнутые и сломанные: самый сильный страх моделей

Обезображенные, вывихнутые и сломанные: самый сильный страх моделей (23 фото)

Автор:
30 сентября 2020 12:42
Сообщество : Факты
Метки: Издержки   модели   ноги   обезображенные   профессия   факты   
3045
23

Вот идут они по подиуму - такие все красивые, прелестные и волшебные. Люди смотрят на них с восхищением, любуясь фигурой, походкой, женственностью. Но если присмотреться, то это тяжкий труд, за который модели расплачиваются собственным здоровьем и этого они боятся боеле всего

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Метки: Издержки   модели   ноги   обезображенные   профессия   факты   
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8k
Serg2001 3 часа назад
Обезображенные, вывихнутые и сломанные: самый сильный страх моделей
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10k
Пумба 2 часа назад
"либо стараться не упасть в туфлях, кото"
Вот кратко о качестве поста.
"либо стараться не упасть в туфлях, кото" Вот кратко о качестве поста.Посмотреть
"либо стараться не упасть в туфлях, кото" Вот кратко о качестве поста.
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19k
Сибиряк 2 часа назад
есть выход
есть выход
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21k
Андрей 2 часа назад
Бесполезная профессия, пусть лучше у станка стоят, и ноги целее будут!
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1k
Show Must Go On Андрей Час назад
Стоять (!) по 8-12 часов где либо,хоть у станка, это тоже пздц ногам, вообще то.
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21k
Андрей Show Must Go On 48 минут назад
Ты не сравнивай п-дец от высоких каблуков и извращённой дизайнерами обуви, и п-дец от удобных тапок.
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9k
Хью́берт 3 часа назад
Шарики с гелем надо привязывать к ним, тогда и травматизма не будет.
Шарики с гелем надо привязывать к ним, тогда и травматизма не будет.
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10k
Пумба Хью́берт 2 часа назад
С каким гелем? Для бритья? А толку?!
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
парни, которые спортом зантмаются, постоянно с такими вывихами и растяжениями)
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6k
Света Шурум-бурум 14 минут назад
Но при этом им не требуется выглядеть зашибись как привлекательно и сексуально и показать спортивные трусы в самом лучшем ракурсе, для успешных продаж.
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