Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике

Уральскую порноактрису Любовь Бушуеву (Лола Тейлор) изнасиловали в Геленджике. Девушки рассказали, что в этот момент отдыхали с подругой на яхте.
На своей странице в ВК порномодель Любовь Бушуева рассказал о том, что в ночь с 29 на 30 сентября вместе с подругой подверглась изнасилованию и избиению. Девушки опубликовали видео, на котором рассказали о случившемся.
— Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали, — рассказала Любовь агентству Ura.ru.
Порномодели местного разлива пожаловались на насильников, записав видео прямо в полиции и показав ссадины. Судя по виду обоих, они ещё были изрядно пьяны. Вечером того же дня девушки записывали сторис, на которых явно заявляли, что они "перебрали".
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https://www.mk.ru/social/2014/10/29/aktrisa-porno-vyprygnula-v-okno-tretego-etazha-spasayas-ot-nasiliya.htmlhttps://www.mk.ru/social/2014/10/29/aktrisa-porno-vyprygnula-v-okno-tretego-etazha-spasayas-ot-nasiliya.html
-Я хочу открыть счет- и предъявляет несколько сотен купюр.
Проверив деньги кассирша отвечает:
-Ваши деньги фальшивые!
А она:
_О боже, меня изнасиловали.
какая разница кем работает женщина, если она не хочет?
если вы к примеру строителем работаете - это же не означает, что вас на отдыхе можно поймать, пару раз в морду зарядить и заставить дом строить? не важно с оплатой или без!
человек или соглашается что-то сделать от души или за деньги или НЕ соглашается.