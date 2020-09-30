Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике

На своей странице в ВК порномодель Любовь Бушуева рассказал о том, что в ночь с 29 на 30 сентября вместе с подругой подверглась изнасилованию и избиению. Девушки опубликовали видео, на котором рассказали о случившемся.

— Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали, — рассказала Любовь агентству Ura.ru.