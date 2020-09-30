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Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике

Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лола Тейлор   Любовь Бушуева   геленджик   изнасилование   интересное   модель   фото   шоу бизнес   
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Уральскую порноактрису Любовь Бушуеву (Лола Тейлор) изнасиловали в Геленджике. Девушки рассказали, что в этот момент отдыхали с подругой на яхте.

Источник:

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Метки: Лола Тейлор   Любовь Бушуева   геленджик   изнасилование   интересное   модель   фото   шоу бизнес   
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103  комментария
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8k
Serg2001 3 часа назад
Проститутка подруге рассказывает. Иду я, говорит, вчера по улице. Вечер уже. Темно. И тут вижу под кустами сотка баксов вроде как лежит. Ну я обрадовалась. Вот, думаю, повезло. Нашла! Наклоняюсь, чтобы поднять и тут ррраз!... чувствую, э нет... зарабатываю!
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4k
Владимир Минуту назад
Доделывала работу в отпуске.
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14k
Пронька Грезной Минуту назад
Изнасиловали - это рассчитались фальшивыми купюрами?
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636
Японский Городовой 8 минут назад
Называется- ипали-ипали, а потом еще и изнасиловали.
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4k
Estetik 9 минут назад
как после сьемок, только не заплатили...
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4k
Дмитрий Горчилин 9 минут назад
Ночью, на яхте, в Геленджике.. Пц!
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104k
Фима Петров 12 минут назад
Ну и чо выть-то? Такая у ..лядей работа
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408
В В П Полчаса назад
Ну вы понимаете. Друг спрашивает.
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202
Constructor Полчаса назад
так вроде не первый раз ))
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11k
Роман 37 минут назад
Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике
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638
Константин Роман 4 минуты назад
в ней!
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24k
Aleksandr 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
SAndre 43 минуты назад
т.е. их, по сути, заставили работать в выходные и не оплатили в двойном размере?
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4k
Arts Sitnikov 44 минуты назад
Ну в этот раз ей проперло... в 2014м хуже было.. Когда у нее свой канал на ютубе был, там видно, что она бухает как конченый алкаш... вот и попадает во всякую ухню
https://www.mk.ru/social/2014/10/29/aktrisa-porno-vyprygnula-v-okno-tretego-etazha-spasayas-ot-nasiliya.htmlhttps://www.mk.ru/social/2014/10/29/aktrisa-porno-vyprygnula-v-okno-tretego-etazha-spasayas-ot-nasiliya.html
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1k
Mirza Huseyinov 47 минут назад
Проститутка идет банк, заявляет:
-Я хочу открыть счет- и предъявляет несколько сотен купюр.
Проверив деньги кассирша отвечает:
-Ваши деньги фальшивые!
А она:
_О боже, меня изнасиловали.
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18k
Maxim Zorich Час назад
До последнего они думали, что это съёмки и поняли, что их изнасиловали только тогда, когда им не заплатили. ))))
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231
Андрей Час назад
Вот откуда внезапно на яхте появились джигиты-трахуны остаётся загадкой...
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1k
Безумная Белла Андрей Час назад
интрига, блин!
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315
For Login Андрей Полчаса назад
Они кругами вокруг яхы плавали, выжидали...
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28k
Azesh Час назад
так...порноактрисы...в Геленджике..на яхте...пьяные...набросились трое мужчин...на яхте...изнасиловали. Ммм, интрига.
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24k
Fat Lynx Azesh Час назад
та где там? просто продлевать не стали и с яхты выперли пинками.
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3k
Артем Кощеев Час назад
Походу это современные пираты так их на абордаж взяли
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5k
Nikolay Час назад
В данном случае, правильнее говорить не "изнасиловали", а "не заплатили"
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631
DeDsmile Час назад
ДБ. если согласия нет - женщину нельзя трогать. не важно кем она работает - в порно или стриптиз показывает или отсасывает за три рубля.
какая разница кем работает женщина, если она не хочет?
если вы к примеру строителем работаете - это же не означает, что вас на отдыхе можно поймать, пару раз в морду зарядить и заставить дом строить? не важно с оплатой или без!
человек или соглашается что-то сделать от души или за деньги или НЕ соглашается.
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8k
K7OO DeDsmile 56 минут назад
А какое должно быть согласие? В письменной форме, с круглой печатью и угловым штампом? Покатушки на яхте с бухлом и кучей мужиков - это стопроцентное согласие.
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4k
Bartello Час назад
Опять с видео нае...ли! Друг жалуется.
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