FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 520 постов • 160 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
4 первых признака и 5 симптомов геморроя

4 первых признака и 5 симптомов геморроя (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:29
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: геморрой   жопа   лечение   люди   симптомы   факты   фото   
659
6
1
Геморрой является самым распространенным заболеванием на планете, которым болеют люди всех возрастов. Наиболее склонны к появлению геморроидальных шишек мужчины, но и среди женщин данная проблема не редкость, особенно у рожавших.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: геморрой   жопа   лечение   люди   симптомы   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SSD 2 часа назад
...жду комментарии диванных специалистов, кому что помогло... ну то есть не я жду, а друг тут спрашивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho SSD 39 минут назад
Не терпится продолжить с другом, но появились болевые ощущения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kca-opa 6 минут назад
47 лет, за компом, бывает, и 20 часов в сутки сижу, с перерывами, естественно, как-то с юношества привык сидеть на жёстких стульях, ну вот просто не нравится мне перед компом в мягком кресле сидеть, процесс дефекации у меня проходит секунд за 30 со всеми необходимыми действиями, живу по принципу - не хочешь с рать - не мучай ж опу, даже намёка нет на геморрой, а вот товарищ любил сходить на унитаз с сигареткою, даже просто так, посидеть, поразмышлять, потом труселя от крови отстирывал, однако бросил курить совсем, сидение в сортире потеряло смысл, и труселя больше не надо застирывать, как-то так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Батончик с маком Час назад
самая загадочная болячка - ни самому посмотреть, ни людям показать.
а если серьёзно то совсем не смешная болезнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD Час назад
Народный метод.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности Последние вести из города, который этим летом бьет все рекорды популярности Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи 10 самых высоких людей на Земле 10 самых высоких людей на Земле Самый сильный человек на земле Самый сильный человек на земле Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами? Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами? Трагичная история самого высокого человека на планете Трагичная история самого высокого человека на планете
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

809104



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
5
131
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не догадывался об этом
8
404
Чего нет в Крыму, что есть во всей России: для путешественников и для тех, кто даже не...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика
0
6
ОРВИ — описание, симптомы, причины, лечение и профилактика
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
2
39
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#природа#белоруссия#дтп#смешные#на различный вкус#хищник#комментарии
#факты#прикол#россия#авария#интересное#картинки#автомир#звери#забавно#лукашенко
#интересно#история#в мире#автомобили#СССР#путешествия#прикольные#красота#кино#медицина

На что жалуетесь?

Вернуться