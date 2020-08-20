4 первых признака и 5 симптомов геморроя

Геморрой является самым распространенным заболеванием на планете, которым болеют люди всех возрастов. Наиболее склонны к появлению геморроидальных шишек мужчины, но и среди женщин данная проблема не редкость, особенно у рожавших.
Первые признаки геморроя очень часто остаются незамеченными: то ли пациенты не хотят их замечать, потому что стесняются своей проблемы, то ли просто не обращают на них внимание. К сожалению, это все приводит к тому, что заболевание диагностируется на поздних стадиях, когда консервативная терапия бессильна и ее приходиться дополнять оперативным вмешательством.
В данной теме нам хочется обратить ваше внимание на то, какими могут быть первые признаки при болезни геморрой, чтобы выявив их у себя, вы незамедлительно обратились к специалисту. Но для начала разберем, что такое геморрой и каковы причины его появления.
В данной теме нам хочется обратить ваше внимание на то, какими могут быть первые признаки при болезни геморрой, чтобы выявив их у себя, вы незамедлительно обратились к специалисту. Но для начала разберем, что такое геморрой и каковы причины его появления.
Геморрой: кратко о причинах
Геморрой – это заболевание аноректальной области, которое характеризуется увеличением вен подслизистого слоя прямой кишки и/или подкожных вен анальной зоны с образованием геморроидальных шишек.
Основная причина развития геморроя – застойные явления в венах прямой кишки и несостоятельность связок, которые поддерживают геморроидальные ткани внутри заднего прохода.
Основная причина развития геморроя – застойные явления в венах прямой кишки и несостоятельность связок, которые поддерживают геморроидальные ткани внутри заднего прохода.
Провоцируют нарушение оттока из геморроидальных вен следующие факторы:
гиподинамия и сидячий образ жизни;
несбалансированное и нездоровое питание;
нарушение работы кишечника (запоры, диарея);
тяжелый физический труд;
злоупотребление спиртными напитками;
избыточный вес;
беременность;
естественные роды;
хронические заболевания органов дыхания, которые сопровождаются длительным кашлем;
сердечно-сосудистая патология;
опухоли органов малого таза.
Но, чтобы перечисленные факторы начали действовать, у человека должна быть генетическая предрасположенность к геморрою. То есть, анатомические особенности аноректальной зоны, а именно их эластичность и плотность передается по наследству от ближайших родственников – мамы, папы, бабушек или дедушек.
несбалансированное и нездоровое питание;
нарушение работы кишечника (запоры, диарея);
тяжелый физический труд;
злоупотребление спиртными напитками;
избыточный вес;
беременность;
естественные роды;
хронические заболевания органов дыхания, которые сопровождаются длительным кашлем;
сердечно-сосудистая патология;
опухоли органов малого таза.
Но, чтобы перечисленные факторы начали действовать, у человека должна быть генетическая предрасположенность к геморрою. То есть, анатомические особенности аноректальной зоны, а именно их эластичность и плотность передается по наследству от ближайших родственников – мамы, папы, бабушек или дедушек.
Геморрой: первые признаки
Первые проявления заболевания при геморрое практически всегда незаметны. Многие пациенты списывают их на другие болезни или просто стараются не замечать, поскольку стесняются идти к доктору. А тем временем, заболевание прогрессирует. Поэтому нужно знать, какие же проявления геморроя появляются первыми.
Первыми признаками геморроя могут быть следующие:
дискомфорт и тяжесть в прямой кишке;
зуд в заднем проходе;
боль во время опорожнения кишечника;
кровотечение во время дефекации.
Неприятные ощущения в прямой кишке выражаются легким дискомфортом, тяжестью и чувством ее неполного опорожнения после акта дефекации. С прогрессированием заболевания интенсивность перечисленных симптомов нарастает, присоединяется зуд в анальном отверстии и боль во время опорожнения прямой кишки.
Также в начале болезни симптомы имеют периодический характер, то есть появляются только во время дефекации, но со временем они стают постоянными, беспокоя больного даже в покое.
Кроме того, перечисленные симптомы могут самостоятельно пройти. Пациенты в таком случае думаю, что они выздоровели. Но это, к сожалению, не так и спустя некоторое время болезнь возвращается уже с новыми более болезненными проявлениями: зудом, покалыванием и болью в заднем проходе.
Первыми признаками геморроя могут быть следующие:
дискомфорт и тяжесть в прямой кишке;
зуд в заднем проходе;
боль во время опорожнения кишечника;
кровотечение во время дефекации.
Неприятные ощущения в прямой кишке выражаются легким дискомфортом, тяжестью и чувством ее неполного опорожнения после акта дефекации. С прогрессированием заболевания интенсивность перечисленных симптомов нарастает, присоединяется зуд в анальном отверстии и боль во время опорожнения прямой кишки.
Также в начале болезни симптомы имеют периодический характер, то есть появляются только во время дефекации, но со временем они стают постоянными, беспокоя больного даже в покое.
Кроме того, перечисленные симптомы могут самостоятельно пройти. Пациенты в таком случае думаю, что они выздоровели. Но это, к сожалению, не так и спустя некоторое время болезнь возвращается уже с новыми более болезненными проявлениями: зудом, покалыванием и болью в заднем проходе.
Важно!
Ранняя диагностика геморроя – это залог его успешного лечения. Поэтому, заметив у себя дискомфорт, тяжесть, зуд или боль в прямой кишке, не стыдитесь обратиться к специалисту. Ведь своевременное обращение к врачу-проктологу поможет избежать не только осложнений заболевания, но и больших финансовых затрат на лечение.
Кровотечение во время дефекации появляется уже тогда, когда геморроидальные шишки достигли достаточного размера, чтобы травмироваться калом. Кровотечение чаще всего проявляется в виде капель крови на нижнем белье, туалетной бумаге или полосок на каловых массах. Профузные кровотечения, когда кровь капает на унитаз или вытекает струйкой из ректального канала, на начальных стадиях геморроя встречаются редко.
Кровотечение во время дефекации появляется уже тогда, когда геморроидальные шишки достигли достаточного размера, чтобы травмироваться калом. Кровотечение чаще всего проявляется в виде капель крови на нижнем белье, туалетной бумаге или полосок на каловых массах. Профузные кровотечения, когда кровь капает на унитаз или вытекает струйкой из ректального канала, на начальных стадиях геморроя встречаются редко.
Признаки и симптомы геморроя по стадиям
Сначала хотелось бы сказать, что принято различать три вида геморроидальных шишек – наружные, внутренние и комбинированные, поскольку проявления геморроя напрямую зависят от их расположения.
Наружные геморроидальные шишки (наружный геморрой) образуются при гипертрофии подкожных венозных сосудов анальной области и находятся ниже зубчатой линии заднего прохода. Данные образования можно увидеть невооруженным глазом. Наружный геморрой встречается реже, чем внутренний.
Внутренние геморроидальные шишки представляют собой гипертрофированные вены подслизистого слоя прямой кишки. Подобные образования находятся внутри ректального канала, поэтому на начальных стадиях их можно осмотреть только с помощью аноскопии или ректороманоскопии.
Для комбинированного вида геморроя характерно наличие как внутренних, так и наружных геморроидальных шишек.
При наружном геморрое вначале болезни вокруг анального отверстия определяются выпячивания вишневого или красного цвета с синюшным оттенком. Появившиеся геморроидальные шишки сопровождаются выраженным болевым синдромом, особенно во время опорожнения кишечника. Также геморрой может кровить.
Наружные геморроидальные шишки (наружный геморрой) образуются при гипертрофии подкожных венозных сосудов анальной области и находятся ниже зубчатой линии заднего прохода. Данные образования можно увидеть невооруженным глазом. Наружный геморрой встречается реже, чем внутренний.
Внутренние геморроидальные шишки представляют собой гипертрофированные вены подслизистого слоя прямой кишки. Подобные образования находятся внутри ректального канала, поэтому на начальных стадиях их можно осмотреть только с помощью аноскопии или ректороманоскопии.
Для комбинированного вида геморроя характерно наличие как внутренних, так и наружных геморроидальных шишек.
При наружном геморрое вначале болезни вокруг анального отверстия определяются выпячивания вишневого или красного цвета с синюшным оттенком. Появившиеся геморроидальные шишки сопровождаются выраженным болевым синдромом, особенно во время опорожнения кишечника. Также геморрой может кровить.
В течение внутреннего геморроя различают четыре стадии, а именно:
1-я стадия. Ранний период геморроя может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В это время больные ощущают не резко выраженные симптомы заболевания, такие как дискомфорт, тяжесть или зуд в заднем проходе, а также наличие инородного тела в прямой кишке. Визуально пациент не может определить наличие геморроидальных шишек, поскольку они находятся внутри ректального канала и еще не выпадают наружу. Самый распространенный предвестник геморроидальной болезни – дискомфорт в прямой кишке;
2-я стадия. На этой стадии дискомфорт, зуд, тяжесть и боль в заднем проходе нарастают, а геморроидальные шишки уже достигли достаточных размеров, чтобы выходить из заднего прохода. Это происходит во время поднятия тяжелых предметов, надсадного кашля и во время похода в туалет «по-большому». Но в покое гипертрофированные геммороидальные вены вправляются самостоятельно внутрь ректального канала. Также геморрой стает больше кровить, а у пациента отмечается склонность к запорам;
3-я стадия. На этой стадии геморроя геморроидальные шишки выпадают при незначительной физической нагрузке, но вправиться самостоятельно уже не могут. Поэтому пациенты пальцами их заправляют в прямую кишку. Очень часто на третьей стадии развиваются осложнений такие геморроя, как ущемление, тромбоз и омертвение геморроидальных образований, которые сопровождаются сильной болью.
4-я стадия. На данном этапе болезни в области заднего прохода невооруженным глазом видно воспаленные геморроидальные шишки. Эта стадия, как и предыдущая, является запущенной. Боль носит постоянный характер, а геморроидальные шишки становиться невправляемыми и кровят при малейшем их травмировании (дефекация, ходьба, ношение тесного нижнего белья и одежды).
2-я стадия. На этой стадии дискомфорт, зуд, тяжесть и боль в заднем проходе нарастают, а геморроидальные шишки уже достигли достаточных размеров, чтобы выходить из заднего прохода. Это происходит во время поднятия тяжелых предметов, надсадного кашля и во время похода в туалет «по-большому». Но в покое гипертрофированные геммороидальные вены вправляются самостоятельно внутрь ректального канала. Также геморрой стает больше кровить, а у пациента отмечается склонность к запорам;
3-я стадия. На этой стадии геморроя геморроидальные шишки выпадают при незначительной физической нагрузке, но вправиться самостоятельно уже не могут. Поэтому пациенты пальцами их заправляют в прямую кишку. Очень часто на третьей стадии развиваются осложнений такие геморроя, как ущемление, тромбоз и омертвение геморроидальных образований, которые сопровождаются сильной болью.
4-я стадия. На данном этапе болезни в области заднего прохода невооруженным глазом видно воспаленные геморроидальные шишки. Эта стадия, как и предыдущая, является запущенной. Боль носит постоянный характер, а геморроидальные шишки становиться невправляемыми и кровят при малейшем их травмировании (дефекация, ходьба, ношение тесного нижнего белья и одежды).
Симптомы геморроя: дискомфорт, зуд, боль в заднем проходе, запор и кровотечение
Дискомфорт в прямой кишке. Чувство дискомфорта в прямой кишке может выражаться тяжесть и ощущением неполного опорожнения кишечника после дефекации. Это объясняется тем, что геморроидальные вены гипертрофируются и выступают внутрь ректального канала. Также важную роль в возникновении указанных симптомов играет отек тканей заднего прохода.
Зуд в заднем проходе. Данный симптом присутствует на всех стадиях заболевания, меняется только его интенсивность. В начале геморроя зуд имеет не постоянный характер, а с развитием патологического процесса стает постоянным. Также нарастает интенсивность вплоть до жжения.
Причиной зуда и жжения в заднем проходе являются выделение слизи из ректального канала, которая раздражает перианальные ткани. Также данный симптом может вызываться эрозиями язвами инадрывами слизистой заднего прохода, которые часто инфицируются, вызывая довольно сильный зуд и жжение.
Боль в заднем проходе. Болезненные ощущения также могут иметь как периодический, так и постоянный характер. На начальных этапах развития геморроя боль возникает во время дефекации, а на последних стадиях – носит постоянный характер. Особенно сильной невыносимой болью сопровождаются осложнения геморроя, такие как защемление, тромбоз и омертвение геморроидальных шишек.
Запор. Нарушение дефекации чаще наблюдаются при запущенных стадиях геморроя, когда геморроидальные шишки сужают ректальный канал, затрудняя прохождение каловых масс. Также запор может стать результатом боязни больного идти в туалет. Пациенты специально подавляют позывы к дефекации, так как бояться, что будет больно, но это только усугубляет ситуацию. К тому же, запор сам по себе провоцирует обострение геморроя, поскольку твердые каловые массы травмируют геморроидальные шишки, вызывая их воспаление, а сильные натуживания во время дефекации приводят к повышению венозного давления в венах прямой кишки. Таким образом, создает порочный круг: запор-геморрой-запор.
Кровотечение. Данный симптом чаще встречается при внутренней локализации геморроидальных шишек. Механизм возникновения геморроидального кровотечения связан с травмирование эпителия гипертрофированных вен прямой кишки каловыми массами, особенно при запоре, когда кал твердый. Как мы уже говорили, профузные кровотечения ля геморроя не характерны, поэтому и риск развития малокровия минимален. Но в запущенных случаях, когда шишки сильно кровят к симптомам геморроя могу присоединиться анемии, а именно общая слабость, бледность кожи, изменение вкуса, обмороки и т. д.
Зуд в заднем проходе. Данный симптом присутствует на всех стадиях заболевания, меняется только его интенсивность. В начале геморроя зуд имеет не постоянный характер, а с развитием патологического процесса стает постоянным. Также нарастает интенсивность вплоть до жжения.
Причиной зуда и жжения в заднем проходе являются выделение слизи из ректального канала, которая раздражает перианальные ткани. Также данный симптом может вызываться эрозиями язвами инадрывами слизистой заднего прохода, которые часто инфицируются, вызывая довольно сильный зуд и жжение.
Боль в заднем проходе. Болезненные ощущения также могут иметь как периодический, так и постоянный характер. На начальных этапах развития геморроя боль возникает во время дефекации, а на последних стадиях – носит постоянный характер. Особенно сильной невыносимой болью сопровождаются осложнения геморроя, такие как защемление, тромбоз и омертвение геморроидальных шишек.
Запор. Нарушение дефекации чаще наблюдаются при запущенных стадиях геморроя, когда геморроидальные шишки сужают ректальный канал, затрудняя прохождение каловых масс. Также запор может стать результатом боязни больного идти в туалет. Пациенты специально подавляют позывы к дефекации, так как бояться, что будет больно, но это только усугубляет ситуацию. К тому же, запор сам по себе провоцирует обострение геморроя, поскольку твердые каловые массы травмируют геморроидальные шишки, вызывая их воспаление, а сильные натуживания во время дефекации приводят к повышению венозного давления в венах прямой кишки. Таким образом, создает порочный круг: запор-геморрой-запор.
Кровотечение. Данный симптом чаще встречается при внутренней локализации геморроидальных шишек. Механизм возникновения геморроидального кровотечения связан с травмирование эпителия гипертрофированных вен прямой кишки каловыми массами, особенно при запоре, когда кал твердый. Как мы уже говорили, профузные кровотечения ля геморроя не характерны, поэтому и риск развития малокровия минимален. Но в запущенных случаях, когда шишки сильно кровят к симптомам геморроя могу присоединиться анемии, а именно общая слабость, бледность кожи, изменение вкуса, обмороки и т. д.
Геморрой: как его лечить?
Лечением и диагностикой геморроя занимаются врач-проктолог или врач-колопроктолог, но в районной поликлинике, где нет указанных специалистов, эти функции выполняет врач-хирург.
Борьба с геморроем должна быть комплексной и охватывать не только купирование симптомов заболевания или его осложнений, но и воздействовать на причинные факторы.
Таким образом, в лечении данной болезни специалисты руководствуются следующими принципами:
Коррекция образа жизни:
отказ от вредных привычек;
борьба с гиподинамией;
снижение и контроль веса.
Диета. Питание должно быть здоровым и сбалансированным. В меню больных геморроем должны преобладать продукты богатые растительной клетчаткой (овощи, фрукты, сухофрукты, крупы, ягоды). Под запретом спиртные напитки, жирные, жаренные, соленные, копченые блюда и маринады, а также белокочанная капуста, редька, виноград и другие овощи и фрукты, взывающие запоры и метеоризм;
Достаточное употребление воды – 1,5-2,5 литра;
Системная медикаментозная терапия:
венотоники и флебопротекторы. Препараты этих групп позволяют повысить тонус вен прямой кишки, укрепить их стенки и устранить венозный застой;
нестероидные противовоспалительные и болеутоляющие средства. Подобные лекарства помогают справиться с боль в заднем проходе, уменьшить отечность тканей и купировать воспаление;
проносные препараты. К применению препаратов послабляющих стул прибегают, если не удается наладить работу кишечника с помощью диеты;
ферментные препараты. Ферменты назначаются с целью нормализировать работу кишечника – устранить запор или диарею.
Местная терапия. Применение мазей, гелей, кремов или свечей направлено в основном на купирование симптомов геморроя, таких как боль, зуд или жжение. Но также в состав многих местных форм входят венотоники, флебопротекторы, противомикробные и заживляющие средства.
При неэффективности консервативной терапии или при развитии опасных для жизни пациента осложнений рассматривается вопрос о хирургическом лечении геморроя.
Борьба с геморроем должна быть комплексной и охватывать не только купирование симптомов заболевания или его осложнений, но и воздействовать на причинные факторы.
Таким образом, в лечении данной болезни специалисты руководствуются следующими принципами:
Коррекция образа жизни:
отказ от вредных привычек;
борьба с гиподинамией;
снижение и контроль веса.
Диета. Питание должно быть здоровым и сбалансированным. В меню больных геморроем должны преобладать продукты богатые растительной клетчаткой (овощи, фрукты, сухофрукты, крупы, ягоды). Под запретом спиртные напитки, жирные, жаренные, соленные, копченые блюда и маринады, а также белокочанная капуста, редька, виноград и другие овощи и фрукты, взывающие запоры и метеоризм;
Достаточное употребление воды – 1,5-2,5 литра;
Системная медикаментозная терапия:
венотоники и флебопротекторы. Препараты этих групп позволяют повысить тонус вен прямой кишки, укрепить их стенки и устранить венозный застой;
нестероидные противовоспалительные и болеутоляющие средства. Подобные лекарства помогают справиться с боль в заднем проходе, уменьшить отечность тканей и купировать воспаление;
проносные препараты. К применению препаратов послабляющих стул прибегают, если не удается наладить работу кишечника с помощью диеты;
ферментные препараты. Ферменты назначаются с целью нормализировать работу кишечника – устранить запор или диарею.
Местная терапия. Применение мазей, гелей, кремов или свечей направлено в основном на купирование симптомов геморроя, таких как боль, зуд или жжение. Но также в состав многих местных форм входят венотоники, флебопротекторы, противомикробные и заживляющие средства.
При неэффективности консервативной терапии или при развитии опасных для жизни пациента осложнений рассматривается вопрос о хирургическом лечении геморроя.
Все хирургические методы лечения геморроя можно разделить на малоинвазивные и радикальные.
К малоинвазивным операциям при геморроидальных узлах относятся склеротерапия, коагуляции инфокрасными лучами, лигирование силиконовыми кольцами, коагуляция геморроидальных узлов электрокоагулятором или лазером и другие. Перечисленные методы малотравматичны, безболезненные, не требуют длительного восстановительного периода и практически не имеют противопоказаний. Но, к сожалению, они бессильны при запущенных формах геморроя.
При запущенных стадиях геморроя проводят удаление геморроидальных узлов, а такую операцию называют геморроидэктомией.
В итоге хотелось бы еще раз вам напомнит, что чем раньше вывялено заболевание, тем легче его вылечить. Поэтому, заметив у себя первые симптомы геморроя, не занимайтесь самолечением и не стыдитесь обратиться к специалисту, ведь ваше здоровье дороже всяких предрассудков.
К малоинвазивным операциям при геморроидальных узлах относятся склеротерапия, коагуляции инфокрасными лучами, лигирование силиконовыми кольцами, коагуляция геморроидальных узлов электрокоагулятором или лазером и другие. Перечисленные методы малотравматичны, безболезненные, не требуют длительного восстановительного периода и практически не имеют противопоказаний. Но, к сожалению, они бессильны при запущенных формах геморроя.
При запущенных стадиях геморроя проводят удаление геморроидальных узлов, а такую операцию называют геморроидэктомией.
В итоге хотелось бы еще раз вам напомнит, что чем раньше вывялено заболевание, тем легче его вылечить. Поэтому, заметив у себя первые симптомы геморроя, не занимайтесь самолечением и не стыдитесь обратиться к специалисту, ведь ваше здоровье дороже всяких предрассудков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Трагичная история самого высокого человека на планете
- 10 самых высоких людей на Земле
- Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи
- Самый сильный человек на земле
- Вы знаете, почему у некоторых людей есть крошечные отверстия над ушами?
0
Новости партнёров
Загрузка...
а если серьёзно то совсем не смешная болезнь