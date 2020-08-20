4 первых признака и 5 симптомов геморроя

Дискомфорт в прямой кишке. Чувство дискомфорта в прямой кишке может выражаться тяжесть и ощущением неполного опорожнения кишечника после дефекации. Это объясняется тем, что геморроидальные вены гипертрофируются и выступают внутрь ректального канала. Также важную роль в возникновении указанных симптомов играет отек тканей заднего прохода.



Зуд в заднем проходе. Данный симптом присутствует на всех стадиях заболевания, меняется только его интенсивность. В начале геморроя зуд имеет не постоянный характер, а с развитием патологического процесса стает постоянным. Также нарастает интенсивность вплоть до жжения.



Причиной зуда и жжения в заднем проходе являются выделение слизи из ректального канала, которая раздражает перианальные ткани. Также данный симптом может вызываться эрозиями язвами инадрывами слизистой заднего прохода, которые часто инфицируются, вызывая довольно сильный зуд и жжение.



Боль в заднем проходе. Болезненные ощущения также могут иметь как периодический, так и постоянный характер. На начальных этапах развития геморроя боль возникает во время дефекации, а на последних стадиях – носит постоянный характер. Особенно сильной невыносимой болью сопровождаются осложнения геморроя, такие как защемление, тромбоз и омертвение геморроидальных шишек.



Запор. Нарушение дефекации чаще наблюдаются при запущенных стадиях геморроя, когда геморроидальные шишки сужают ректальный канал, затрудняя прохождение каловых масс. Также запор может стать результатом боязни больного идти в туалет. Пациенты специально подавляют позывы к дефекации, так как бояться, что будет больно, но это только усугубляет ситуацию. К тому же, запор сам по себе провоцирует обострение геморроя, поскольку твердые каловые массы травмируют геморроидальные шишки, вызывая их воспаление, а сильные натуживания во время дефекации приводят к повышению венозного давления в венах прямой кишки. Таким образом, создает порочный круг: запор-геморрой-запор.



Кровотечение. Данный симптом чаще встречается при внутренней локализации геморроидальных шишек. Механизм возникновения геморроидального кровотечения связан с травмирование эпителия гипертрофированных вен прямой кишки каловыми массами, особенно при запоре, когда кал твердый. Как мы уже говорили, профузные кровотечения ля геморроя не характерны, поэтому и риск развития малокровия минимален. Но в запущенных случаях, когда шишки сильно кровят к симптомам геморроя могу присоединиться анемии, а именно общая слабость, бледность кожи, изменение вкуса, обмороки и т. д.