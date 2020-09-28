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Кайзер Вильгельм II после отречения

Кайзер Вильгельм II после отречения (7 фото)

Автор:
28 сентября 2020 16:21
Метки: Вильгельм II   кайзер   отречение   
533
7
Сразу же отмечу,что я плохо отношусь к этому сухорукому дяденьке. Ибо считаю его одним из главных если не разжигателей, то виновников Первой Мировой войны (а значит и Второй Мировой). Ибо глубоко убежден, что он мог бы сделать гораздо больше для того, чтобы эту войну как-минимум оттянуть, если вовсе не прекратить. Если бы захотел... Ибо «На всех крестинах он стремился быть крестным отцом, на каждой свадьбе — женихом, на любых похоронах — покойником».

Источник:

Метки: Вильгельм II   кайзер   отречение   
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14k
Поручик 2 дня назад
Существует мнение, что Вилли на Войну тупо спровоцировали: кораблестроительная программа Второго Рейха должна была завершиться в 1917-м году, и запланированный кайзером Хохзеефлот вполне реально мог перетопить нахрен ГрандФлит "как котят в ведре" (у Круппа и Тиссена броню и пушки тогда делали покруче, чем у Армстронга и Виккерса). Когда в Форин-Офисе это осознали, было принято судьбоносное решение: "а замутим-ка мы "пешеходную" войнушку"! Вона, френчи уже сорок лет по Эльзасу с Лотарингией пиз.дострадают, им только повод дай - впишутся в любой блудняк!"

На Балканах "бурление говн" не прекращалось никогда - народы там живут такие, стрёмные... И всякие тамошние "тайные общества" британской агентурой были напиханы, "как подсолнух семками". Пара сотен фунтов стерлингов в правильный карман, и вот вам: полуслепой "сербский патриот" готов пулять "во всё, что движется"!

Согласно Австро-германский договору 1879 года, Германская Империя за союзника не "вписаться" не могла. А дальше - "всё заверте..."
Профит Британской Империи: всё те МЕГАденюжки, которые Второй Рейх собирался влить в кораблестроительную программу, перелились в "пешеходную войну": имперское бабло было протрачено на ползанье зольдатикофф в предместьях Вердена и Даугавпилса...
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4k
Alex 2 дня назад
Автор то ли идиот, то ли истории не знает. На политику Германии того времени кайзер оказывал примерно такое же влияние, как поневоле вальсирующая на ледяном озере корова на развитие классического балета.
Кайзер Вильгельм и наш родной дурачишка Николаша Второй - два примера того, как под закат монархии венценосные особы ничего не решают в принципе.
Вам следует знать, если вы читаете такой глупейший пост, то войну фактически начали без участия обоих глупеньких демонстраторов короны. Валить на них какую-то ответственность и всерьез заявлять, что они отвечают за первую мировую бойню - это архиглупо.
Напомню вам, что оба королишки были друг другу родственнички, Вилли был дядюшка Никки, и они трогательно переписывались, как дядюшка и племяш (так и тянет написать "беляш"). Почитайте их родственную переписку и там на каждой странице они говорят от том, как бы не допустить войны и с изумлением пишут, что она вот-вот начнется, хотя они против оба! Как так?! И ножкой топ! Почему нас никто не слушает? И ножкой топ! А всем чуть менее чем пофиг...
Секрет же прост: к Первой мировой оба монарха растеряли свое влияние, власть и полномочия до такой степени, что большинство вопросов решалось без них, а если и необходимо было пробиться через их упрямство, то такие неприятные решения либо проводили обходным путем, либо давили на венценосную родню по обе стороны границы, допинывая до приемлемого решения.
Таким образом, ответственность за эти решения лежит на тогдашней элите - высших слоях дворянства, крупных промышленниках, политиках и так далее.
Николая Второго фактически поставили перед фактом, что война началась. Он был немало изумлен. То же самое кайзер - живая вешалка для золотого шлема только рот разинула, когда оказалось, что они теперича воевать изволят. Обеим сказали что-то вроде утешительных слов - "мол, никакого выбора нет и уж если противник сам начал войну, так и нам придется". То есть обвели вокруг пальца. В данном случае королей играла свита. А согласитесь, когда вся свита морочит королишке и без того безмозглую головку, ему очень сложно вообще понять, что его дурят. Короче, кайзера и императора с утра пораньше начинают убеждать, что стул на шести ножках, за окном Сахара, а война неизбежна. Чтобы не рехнуться и не перетрудить спинной мозг, оба кивают головами и подписывают, чего дали, а потом с облегчением идут кушать с серебряных блюд.
Примерно также, я вам напомню, произошло и отречение Николаши - приехали генералы, надавили, чуть-чуть повысили голос, и император живо подписал.
С кайзером та же история.
В общем, не ведитесь на туфту - оба персонажа решали не больше, чем подстольные мопсы, которым кидают косточку, чтобы не сопели под коленями. Да, они ездили на парады, носили золотые каски и жрали с дорогого фарфора, но правили за них другие.
Эти же другие, кстати, и поперли с престола нашего Никки. Вспомните как дело было: вовсе не злые большевики выдернули креслице из-под ничего не подозревающего венценосца. Нет! Пришли те же самые люди - генералы, промышленники, высшая знать, то есть элита страны, - и договорились, что император больше никто. Дело было в феврале 1918. Так и называется - Февральская революция. Кто не помнит - почитайте еще разок, как царя скинуло его же ближайшее окружение за пять минут. А уж потом, в октябре, ввалились рабочие с пулеметами.
Это все к чему? К тому, что оба монарха были пешками. Винить их можно только в двух вещах - в том, что они не понимали, что являются пешками, и в том, что они так и продолжали своими именами покрывать всякую хрень, вместо того, чтобы устыдиться и уйти в сторонку.
Ну, небось сами понимаете, почему не уходили... Золотые каски, жратва в три слоя, почет и уважуха. А по факту вышло вон как...
Но невежества автора это не отменяет.
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3k
livaneth 2 дня назад
У Николая Александровича ещё хуже получилось.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ livaneth 2 дня назад
Он и не старался

Он и не старался
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1k
Игорь 2 дня назад
Блин, хочу такие усы.
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562
satra Игорь 2 дня назад
Есть такие сообщения, которые удаляют весь ненужный пафос!
Браво! Лайк.
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15k
Robin Hood Игорь 24 часа назад
Да не вопрос )))) носи на здоровье. https://aliexpress.ru/item/1005001416377026.html?spm=a2g0v.search0302.3.210.3834e3f0X2Cpdd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=ac466d3d-8c5a-42c7-ab40-e6fa6192faba&algo_expid=ac466d3d-8c5a-42c7-ab40-e6fa6192faba-33https://aliexpress.ru/item/1005001416377026.html?spm=a2g0v.search0302.3.210.3834e3f0X2Cpdd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=ac466d3d-8c5a-42c7-ab40-e6fa6192faba&algo_expid=ac466d3d-8c5a-42c7-ab40-e6fa6192faba-33
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816
Антон Игорь 21 час назад
думаешь пропуск в трусики замутить?
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Иван Кемеров

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