Кайзер Вильгельм II после отречения

Но жаждал он иного. Войны! Ибо в его расположения была ИМХО самая сильная и профессиональная и сильная армия в истории мира. Но он загнал страну в войну против всего мира...



А когда потерпел поражение, то трусливо отрекся и бежал...Позер, бонвиван, любитель трескучей болтовни. Умных людей удалял, а таких же как он сам - приближал. Знаете в чем была его истинная страсть, кроме разведения такс? Он обожал военную форму. До умопомрачения. В его гардеробе было свыше 400 экземпляров военной формы.



Иногда за вечер он мог пять или шесть раз поменять мундир. В довершение к этому у правителя был шлем.... из чистого золота :-) Кайзер даже пытался и сам разработать военную форму для солдат своей армии, однако его модели были сколь красивы, столь и непрактичны.