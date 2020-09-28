Кайзер Вильгельм II после отречения

Сразу же отмечу,что я плохо отношусь к этому сухорукому дяденьке. Ибо считаю его одним из главных если не разжигателей, то виновников Первой Мировой войны (а значит и Второй Мировой). Ибо глубоко убежден, что он мог бы сделать гораздо больше для того, чтобы эту войну как-минимум оттянуть, если вовсе не прекратить. Если бы захотел... Ибо «На всех крестинах он стремился быть крестным отцом, на каждой свадьбе — женихом, на любых похоронах — покойником».
Но жаждал он иного. Войны! Ибо в его расположения была ИМХО самая сильная и профессиональная и сильная армия в истории мира. Но он загнал страну в войну против всего мира...
А когда потерпел поражение, то трусливо отрекся и бежал...Позер, бонвиван, любитель трескучей болтовни. Умных людей удалял, а таких же как он сам - приближал. Знаете в чем была его истинная страсть, кроме разведения такс? Он обожал военную форму. До умопомрачения. В его гардеробе было свыше 400 экземпляров военной формы.
Иногда за вечер он мог пять или шесть раз поменять мундир. В довершение к этому у правителя был шлем.... из чистого золота :-) Кайзер даже пытался и сам разработать военную форму для солдат своей армии, однако его модели были сколь красивы, столь и непрактичны.
А когда потерпел поражение, то трусливо отрекся и бежал...Позер, бонвиван, любитель трескучей болтовни. Умных людей удалял, а таких же как он сам - приближал. Знаете в чем была его истинная страсть, кроме разведения такс? Он обожал военную форму. До умопомрачения. В его гардеробе было свыше 400 экземпляров военной формы.
Иногда за вечер он мог пять или шесть раз поменять мундир. В довершение к этому у правителя был шлем.... из чистого золота :-) Кайзер даже пытался и сам разработать военную форму для солдат своей армии, однако его модели были сколь красивы, столь и непрактичны.
За что его уважать?
Согласно Версальскому мирному договору 1919 года, Вильгельм был объявлен военным преступником и главным зачинщиком Первой Мировой. Думаете, как-то пострадал от этого? Да ничуть...
Королева Нидерландов Вильгельминой (родственница как-никак) предоставила ему поместье в Амеронгене. Чуть позже он купил замок в Дорне.
Согласно Версальскому мирному договору 1919 года, Вильгельм был объявлен военным преступником и главным зачинщиком Первой Мировой. Думаете, как-то пострадал от этого? Да ничуть...
Королева Нидерландов Вильгельминой (родственница как-никак) предоставила ему поместье в Амеронгене. Чуть позже он купил замок в Дорне.
Новое немецкое правительство разрешило ему забрать свои личные вещи и перевезти их на новое место жительства. В результате из бывших дворцов Вильгельма из Германии доставили 23 вагона мебели, автомобиль, лодку и 27 контейнеров с вещами, среди которых были дорогие произведения искусства, драгоценности, фарфор.
В 1926-м прусский ландтаг принял решение вернуть бывшему монарху земельные владения, в частности, речь идет о десятках дворцов, замков, вилл, а также территориях в бывшей Пруссии. Экс-монарх также получил свой дворец на острове Корфу, ферму в Намибии и еще 15 миллионов марок, что в пересчете на сегодняшний день составляет около 100 миллионов евро.
Неплохо, верно?
Неплохо, верно?
Чем же занимался экс-монарх и военный преступник в Нидерландах? А ничем особым - второй раз женился, рубил деревья (открыл в себе такой талант), вкладывал деньги в военные заводы Германии и активно заигрывал с нацистами.
Те сперва относились к нему с уважением, особенно Геринг, для которого титул Кайзера был не пустым звуком. Но постепенно тот же Гитлер разобрался в сути этого нелепого и самого слабого из Гогенцоллернов. Да и нужность его стала минимальна. Живого.
Те сперва относились к нему с уважением, особенно Геринг, для которого титул Кайзера был не пустым звуком. Но постепенно тот же Гитлер разобрался в сути этого нелепого и самого слабого из Гогенцоллернов. Да и нужность его стала минимальна. Живого.
И когда в 1940 году нацисты оккупировали Нидерланды, то по приказу Гитлера национализировали все имущество Вильгельма. Хотя он продолжил жить в замке, но ему разрешалось отъезжать от замка не далее чем на 10 километров и то лишь в сопровождении агентов гестапо, приставленных к нему под видом охраны.
Через год бывший кайзер умер. Узнав об этом, Гитлер отдал приказ организовать государственные похороны с воинскими почестями. Мертвый Кайзер был нужен больше, чем живой.
Так проходит слава мира.
Через год бывший кайзер умер. Узнав об этом, Гитлер отдал приказ организовать государственные похороны с воинскими почестями. Мертвый Кайзер был нужен больше, чем живой.
Так проходит слава мира.
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Метки: Вильгельм II кайзер отречение
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Профит Британской Империи: всё те МЕГАденюжки, которые Второй Рейх собирался влить в кораблестроительную программу, перелились в "пешеходную войну": имперское бабло было протрачено на ползанье зольдатикофф в предместьях Вердена и Даугавпилса...
Кайзер Вильгельм и наш родной дурачишка Николаша Второй - два примера того, как под закат монархии венценосные особы ничего не решают в принципе.
Вам следует знать, если вы читаете такой глупейший пост, то войну фактически начали без участия обоих глупеньких демонстраторов короны. Валить на них какую-то ответственность и всерьез заявлять, что они отвечают за первую мировую бойню - это архиглупо.
Напомню вам, что оба королишки были друг другу родственнички, Вилли был дядюшка Никки, и они трогательно переписывались, как дядюшка и племяш (так и тянет написать "беляш"). Почитайте их родственную переписку и там на каждой странице они говорят от том, как бы не допустить войны и с изумлением пишут, что она вот-вот начнется, хотя они против оба! Как так?! И ножкой топ! Почему нас никто не слушает? И ножкой топ! А всем чуть менее чем пофиг...
Секрет же прост: к Первой мировой оба монарха растеряли свое влияние, власть и полномочия до такой степени, что большинство вопросов решалось без них, а если и необходимо было пробиться через их упрямство, то такие неприятные решения либо проводили обходным путем, либо давили на венценосную родню по обе стороны границы, допинывая до приемлемого решения.
Таким образом, ответственность за эти решения лежит на тогдашней элите - высших слоях дворянства, крупных промышленниках, политиках и так далее.
Николая Второго фактически поставили перед фактом, что война началась. Он был немало изумлен. То же самое кайзер - живая вешалка для золотого шлема только рот разинула, когда оказалось, что они теперича воевать изволят. Обеим сказали что-то вроде утешительных слов - "мол, никакого выбора нет и уж если противник сам начал войну, так и нам придется". То есть обвели вокруг пальца. В данном случае королей играла свита. А согласитесь, когда вся свита морочит королишке и без того безмозглую головку, ему очень сложно вообще понять, что его дурят. Короче, кайзера и императора с утра пораньше начинают убеждать, что стул на шести ножках, за окном Сахара, а война неизбежна. Чтобы не рехнуться и не перетрудить спинной мозг, оба кивают головами и подписывают, чего дали, а потом с облегчением идут кушать с серебряных блюд.
Примерно также, я вам напомню, произошло и отречение Николаши - приехали генералы, надавили, чуть-чуть повысили голос, и император живо подписал.
С кайзером та же история.
В общем, не ведитесь на туфту - оба персонажа решали не больше, чем подстольные мопсы, которым кидают косточку, чтобы не сопели под коленями. Да, они ездили на парады, носили золотые каски и жрали с дорогого фарфора, но правили за них другие.
Эти же другие, кстати, и поперли с престола нашего Никки. Вспомните как дело было: вовсе не злые большевики выдернули креслице из-под ничего не подозревающего венценосца. Нет! Пришли те же самые люди - генералы, промышленники, высшая знать, то есть элита страны, - и договорились, что император больше никто. Дело было в феврале 1918. Так и называется - Февральская революция. Кто не помнит - почитайте еще разок, как царя скинуло его же ближайшее окружение за пять минут. А уж потом, в октябре, ввалились рабочие с пулеметами.
Это все к чему? К тому, что оба монарха были пешками. Винить их можно только в двух вещах - в том, что они не понимали, что являются пешками, и в том, что они так и продолжали своими именами покрывать всякую хрень, вместо того, чтобы устыдиться и уйти в сторонку.
Ну, небось сами понимаете, почему не уходили... Золотые каски, жратва в три слоя, почет и уважуха. А по факту вышло вон как...
Но невежества автора это не отменяет.
Браво! Лайк.