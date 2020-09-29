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Как пишется «потому-что» или «потому что»?

Как пишется «потому-что» или «потому что»? (2 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:31
Метки: Как пишется   грамматика   пишем правильно   раздельно   союз   факт   
158
2
«Потому что», являющееся составным подчинительным союзом, пишется раздельно.

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Метки: Как пишется   грамматика   пишем правильно   раздельно   союз   факт   
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Вы именно это сейчас в школе проходите??
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ваня панкин Полчаса назад
велик и могуч русский язык!!!
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