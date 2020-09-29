Как пишется «потому-что» или «потому что»?

Написание подчинительного союза «потому́ что» может доставить затруднение, поскольку он состоит из двух частей. Так все-таки, как следует правильно написать этот союз: через дефис или нет?



Чтобы понять это, определим, из каких компонентов он состоит. Рассматриваемый подчинительный союз является производным образованием:



потому + что



В русском языке существуют два самостоятельных слова:



местоименное наречие «потому»;

относительное (вопросительное) местоимение «что».

Производный подчинительный союз сохраняет самостоятельность составляющих его слов, как и аналогичные сложные союзы:



так как;

так что;

лишь только;

как только;

то есть.

Подчинительный союз «потому что» пишется раздельно в два слова.