Как правильно: туннель или тоннель?

Однако не всё так чисто в истории самого слова. Английское tunnel происходит от средневекового… tonel – бочка, бочонок, от англо-норманнского tone – бочка. Французский «туннель» – tunnel – заимствован уже из английского, а вот французская «бочка», из предка которой в итоге получился «туннель», претерпела минимальные изменения: tonneau.



Самые подробные разъяснения мы получаем в Историко-этимологическом словаре: выясняется, что «тоннель» через «О» — форма устаревшая, а более современная все-таки «туннель», через «У». В русском языке слово известно с середины XIX века, причем в разных словарях уже тогда оно выглядело по-разному — где »О», где «У».



Итак, делаем вывод: исторически ближе к истине форма «тоннель», а фактически (из солидарности ко всем европейским языкам, где это слово пишется с буквой u) – «туннель». Единственное, что не вызывает (и не должно вызывать) никаких сомнений, так это удвоенная буква «н» в корне нашего слова