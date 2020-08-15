Как правильно: туннель или тоннель?

А как же все таки правильно ? Вы не задумывались или знаете ? Кому интересно, давайте раз и на всегда это выясним.
В русском языке слова «тоннель» и «туннель» встречаются почти с одинаковой частотой, и обозначают они одно и то же понятие. Вопрос: какое из них правильное? Виден свет в конце чего?
Все орфографические словари единодушно допускают оба варианта как равноправные: и «тоннель», и «туннель». Выбор остаётся за пишущим, а мы попробуем разобраться, откуда взялось разногласие.
Разница в произношении обусловлена влиянием разных языков: английского, французского и, возможно, немецкого. В словаре Фасмера указывается на то, что форма «тоннель» образована от английского произношения [танл], подвергшегося влиянию французского – отсюда мягкое окончание «ль» и ударение на последний слог. Таким образом, можно сказать, что более правильным является вариант «туннель». Физические термины «туннелирование», «туннелизация» и тому подобные также никогда не встречаются с буквой «о» в корне.
Все орфографические словари единодушно допускают оба варианта как равноправные: и «тоннель», и «туннель». Выбор остаётся за пишущим, а мы попробуем разобраться, откуда взялось разногласие.
Разница в произношении обусловлена влиянием разных языков: английского, французского и, возможно, немецкого. В словаре Фасмера указывается на то, что форма «тоннель» образована от английского произношения [танл], подвергшегося влиянию французского – отсюда мягкое окончание «ль» и ударение на последний слог. Таким образом, можно сказать, что более правильным является вариант «туннель». Физические термины «туннелирование», «туннелизация» и тому подобные также никогда не встречаются с буквой «о» в корне.
Однако не всё так чисто в истории самого слова. Английское tunnel происходит от средневекового… tonel – бочка, бочонок, от англо-норманнского tone – бочка. Французский «туннель» – tunnel – заимствован уже из английского, а вот французская «бочка», из предка которой в итоге получился «туннель», претерпела минимальные изменения: tonneau.
Самые подробные разъяснения мы получаем в Историко-этимологическом словаре: выясняется, что «тоннель» через «О» — форма устаревшая, а более современная все-таки «туннель», через «У». В русском языке слово известно с середины XIX века, причем в разных словарях уже тогда оно выглядело по-разному — где »О», где «У».
Итак, делаем вывод: исторически ближе к истине форма «тоннель», а фактически (из солидарности ко всем европейским языкам, где это слово пишется с буквой u) – «туннель». Единственное, что не вызывает (и не должно вызывать) никаких сомнений, так это удвоенная буква «н» в корне нашего слова
Самые подробные разъяснения мы получаем в Историко-этимологическом словаре: выясняется, что «тоннель» через «О» — форма устаревшая, а более современная все-таки «туннель», через «У». В русском языке слово известно с середины XIX века, причем в разных словарях уже тогда оно выглядело по-разному — где »О», где «У».
Итак, делаем вывод: исторически ближе к истине форма «тоннель», а фактически (из солидарности ко всем европейским языкам, где это слово пишется с буквой u) – «туннель». Единственное, что не вызывает (и не должно вызывать) никаких сомнений, так это удвоенная буква «н» в корне нашего слова
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Т.е. фразы "порода под станцией была пронизана множеством туннелей" и "порода под станцией была пронизана множеством тоннелей" для меня лично имеют принципиально разное значение
Словарь говорит, что "дома", но:
лом -ломы
мол - молы
стол - столы
пол - полы
А чтобы совсем сломать мозг изучающему русский язык иностранцу:
стул -стулья
кол - колья
лук - луки
звук - звуки
П.С. А если почитать русски классиков 18-19 века, то встречается:
"Он посмотрел на домы – и ему стало ещё скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, её преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов."
- Берем гору и отсекаем от нее все лишнее.
Спрашивают математика.
- Допустим, у нас есть гора. Рассмотрим цилиндрическое отверстие в ней. Это и будет туннель.
Спрашивают работягу-проходчика.
- Ну а х@ли тут думать. Берешь в руки кирку и лопату и шуруешь, пока не проткнешь гору насквозь.
Спрашивают попа.
- На все воля Божья. Если Боженька захочет, то сделает туннель. Останется только освятить его и пользоваться. Помолимся же, братья во Христе, чтобы Боженька понял, что нам нужен туннель.
Спрашивают политика.
- Граждане, вы проголосуйте за меня, а я вам сделаю прекрасный туннель. Потом, когда нибудь, после выборов.
Орфографический словарь:
туннель, -я и тоннель, -я
Получил Вовочка двойку по математике.
Отец спрашивает "Как это так получилось?"
Ну Вовочка и говорит:
- Училка вызвала меня к доске и спросила "Сколько будет три плюс два?". Ну я и ответил "пять"
Отец:
- Правильно ты ответил, но все же, за что двойка?
Вовочка:
-А потом она спросила "А сколько будет два плюс три?"
Отец:
- Так это же один х.й!
Вовочка:
- Вот именно так я и ответил....