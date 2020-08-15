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Как правильно: туннель или тоннель?

Как правильно: туннель или тоннель? (2 фото)

Автор:
15 августа 2020 08:39
Сообщество : Факты
Метки: грамматика   как правильно   орфография   пишем правильно   тоннель   туннель   фото   
3461
2
А как же все таки правильно ? Вы не задумывались или знаете ? Кому интересно, давайте раз и на всегда это выясним.

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Метки: грамматика   как правильно   орфография   пишем правильно   тоннель   туннель   фото   
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40  комментариев
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18k
hebpat 13 часов назад
если это поездной то правильнее будет "У" так как паровозы гудят, а если автомобильный то "О" так как при выезде дырка похожа на эту букву
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8k
Бендер Родригес hebpat 12 часов назад
Если дырка правильно расположена, она автоматически становится - технологическим отверстием. И только в ж*пе, отверстие находится в суперпозиции неопределенности, т.к. вроде и правильно расположена и при этом остаëтся дыркой.
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413
Владимир Час назад
А еще есть косатка и касатка, ордена и ордены...
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1k
zenon 3 часа назад
Мужик в больнице рассказывает, как он в неё попал. Пошли на охоту. Выпили, чего с водкой таскаться. Идём видим дырка. Мы туда ууу, а оттуда лиса, мы её бабах. Идём дальше дырка большая. Мы туда ууу, а оттуда медведь, мы его бабах. Идём дальше видим дыра. Мы туда ууу, а оттуда эхо уу, мы зашли дальше и снова туда ууу, а оттуда ууууу. Мы снова туда ууу, а оттуда электричка.
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6k
Dabus 4 часа назад
Я всегда думал что туннель это что-то относительно короткое, имеющее конкретный вход и выход, а тоннель это что-то очень длинное, почти бесконечное, возможно закольцованное или вообще оканчивающееся тупиком.
Т.е. фразы "порода под станцией была пронизана множеством туннелей" и "порода под станцией была пронизана множеством тоннелей" для меня лично имеют принципиально разное значение
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104
Вячеслав 5 часов назад
Таких слов много в русском языке. Например: матрас или матрац, орангутан или орангутанг.
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1k
zenon Вячеслав 3 часа назад
Самое главное слово - калоша, или галоша?!
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5k
Александр 6 часов назад
на хера это всё?
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12k
Юрий 6 часов назад
С туннелями- тоннелями разобрались. А как правильно: калоша или галоша?
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1k
zenon Юрий 3 часа назад
Правильно - гребец на галере.
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413
Владимир Юрий 2 часа назад
Родина этой обуви Галлия
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12k
Юрий Владимир 42 минуты назад
А может Галиция или Галилея?
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3k
dikijnub 7 часов назад
Как правильно: множественное число от слова "дом" - дома или домы?

Словарь говорит, что "дома", но:
лом -ломы
мол - молы
стол - столы
пол - полы

А чтобы совсем сломать мозг изучающему русский язык иностранцу:

стул -стулья
кол - колья
лук - луки
звук - звуки

П.С. А если почитать русски классиков 18-19 века, то встречается:

"Он посмотрел на домы – и ему стало ещё скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам, – думал он, – или горка, или зелень, или развалившийся забор», – нет, опять начинается та же каменная ограда одинаких домов, с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, её преграждает опять то же, а там новый порядок таких же домов."

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1k
zenon dikijnub 3 часа назад
Случайно не из повести "Без языка" Короленка? Очень красивая повесть о русских в Штатах.
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8k
Александр 7 часов назад
Как правильно: туннель или тоннель?
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2k
portroy Александр 7 часов назад
Только про торты не могу никак запомнить правильное ударение!
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8k
Александр portroy 2 часа назад
Запоминайте от обратного: Черепаха ТортИлла в "Буратино". А правильно тОрты.
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3k
Руслан 8 часов назад
А в чём смысл солидаризироваться со всеми европейскими языками?
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1k
Слава Кокаинум 8 часов назад
Как правильно ноль или нуль? Но ответить надо искренне. Или искренно.
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3k
dikijnub Слава Кокаинум 7 часов назад
Номер или нумер?
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857
vadyushik dikijnub 5 часов назад
Ну тут просто. Номера- в списках. Нумера - в борделях.
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zenon vadyushik 3 часа назад
Разве в списке не может быть бордель, при том огромный борделище.
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2k
Frank Borman 9 часов назад
Спрашивают скульптора, как построить туннель.
- Берем гору и отсекаем от нее все лишнее.
Спрашивают математика.
- Допустим, у нас есть гора. Рассмотрим цилиндрическое отверстие в ней. Это и будет туннель.
Спрашивают работягу-проходчика.
- Ну а х@ли тут думать. Берешь в руки кирку и лопату и шуруешь, пока не проткнешь гору насквозь.
Спрашивают попа.
- На все воля Божья. Если Боженька захочет, то сделает туннель. Останется только освятить его и пользоваться. Помолимся же, братья во Христе, чтобы Боженька понял, что нам нужен туннель.
Спрашивают политика.
- Граждане, вы проголосуйте за меня, а я вам сделаю прекрасный туннель. Потом, когда нибудь, после выборов.
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15k
SolomonA 10 часов назад
Странно в посте о том "как правильно" в самом начале увидеть "на всегда"...
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31
Вячеслав SolomonA 6 часов назад
Этот вопрос автор рассмотрит в следующий раз.
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8k
ss 11 часов назад
Автор, всё просто. Хочешь узнать как правильно - в словари! Зашёл туда, а там!.. О чудо!


Орфографический словарь:
туннель, -я и тоннель, -я
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1k
zenon ss 3 часа назад
Молодой человек, вот вы писали дома сочинение и у вас куча ошибок. Если вы сомневаетесь, как правильно пишется слово, нужно заглянуть в словарь. Молодой человек - я не сомневался.
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18k
Валерий 11 часов назад
НУ, ТАК КА ПРАВИЛЬНО-ТО!?!?!?!?
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8k
ss Валерий 11 часов назад
Он не дотянул. У него сегодня копипастный понос. Некогда ему объяснять.
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1k
Слава Кокаинум Валерий 8 часов назад
В общем, и так и так. Это монопенисуально.
В общем, и так и так. Это монопенисуально.
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12k
speaktr-st Слава Кокаинум 6 часов назад
Есть хоть одна, млять, тема в интернете, где не вылезут либерасты или поцреоты и не пропихнут что-то про политику?
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17k
Will2006 Слава Кокаинум 6 часов назад
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1k
Слава Кокаинум Will2006 15 минут назад
Спасибо, буду знать! Не видел)
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8k
gnyS i 11 часов назад
Нафиг англицизмы - горизонтальная яма без дна!
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1k
zenon gnyS i 3 часа назад
Если яма достаточно глубока, то это туннелированая тоннель на тот свет. Так писали в старину: я сижу на берегу не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу, всё равно не могу. А в фильме "В бой идут одни старики" Не можем, а могем!
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23k
Acu900 13 часов назад
Чет мне анекдот напомнило
Получил Вовочка двойку по математике.
Отец спрашивает "Как это так получилось?"
Ну Вовочка и говорит:
- Училка вызвала меня к доске и спросила "Сколько будет три плюс два?". Ну я и ответил "пять"
Отец:
- Правильно ты ответил, но все же, за что двойка?
Вовочка:
-А потом она спросила "А сколько будет два плюс три?"
Отец:
- Так это же один х.й!
Вовочка:
- Вот именно так я и ответил....
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19k
Влад 13 часов назад
Правильно "бальшой нора"
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4k
Енот Потаскун Влад 9 часов назад
Сквозной нора, если быть точным
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