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Чем отличается вирус от бактерии

Чем отличается вирус от бактерии (1 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:43
Сообщество : Пандемия
Метки: бактерии   вирус   интересно   простыми словами   факты   фото   
453
1
Чем отличается вирус от бактерии простыми словами.

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Метки: бактерии   вирус   интересно   простыми словами   факты   фото   
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Азат Баширов Час назад
Чем отличается вирус от бактерии
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