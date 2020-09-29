Чем отличается вирус от бактерии простыми словами.
Бактерии
Это класс микроорганизмов, которые представляют из себя полноценную клетку. Т.е., бактерии размножаются делением, как и все остальные клетки. Бактерия умеет воспроизводить себя сама, для этого ей нужна питательная среда.
Чем страшна бактерия? Например, золотистый стафилококк? В процессе своей жизнедеятельности, клетка производит не только саму себя, но и… Как бы это сказать. Мусорит. Мусор у разных бактерий разный. Зачастую, бактерия производит мусор, который токсичен для нашего организма (отравляет организм). Плюс – иммунная система пытается подавить такие бактерии. Например, с помощью…
Небольшое отступление. Наша кровь содержит плазму (или жидкость, по сути – раствор соли), красные кровяные тельца — эритроциты (для переноса кислорода) и белые (лейкоциты/лимфоциты).
Задача «белых» – заглотить и переварить чужеродные клетки.
Это упрощенная модель, есть еще и бактериофаги и т.д.
Воспаление – это когда лимфоциты «заглатывают» столько лишних клеток, что «переварить» их не могут. Поэтому они гибнут. Это и есть воспаление. Это борьба с бактериальной инфекцией. Антибиотики, чтобы убить бактерии, антигистамины – снизить воспаление, и дать возможность печени очистить кровь.
Для бактерий – мы питательная среда. Не более того. Точно так же, бактерии можно вырастить на других питательных средах, тот же агар-агар и т.д. (так и делают анализ, выращивают бактериальную флору, потом ее тестируют, например, на чувствительность к антибиотикам)
Чем страшна бактерия? Например, золотистый стафилококк? В процессе своей жизнедеятельности, клетка производит не только саму себя, но и… Как бы это сказать. Мусорит. Мусор у разных бактерий разный. Зачастую, бактерия производит мусор, который токсичен для нашего организма (отравляет организм). Плюс – иммунная система пытается подавить такие бактерии. Например, с помощью…
Небольшое отступление. Наша кровь содержит плазму (или жидкость, по сути – раствор соли), красные кровяные тельца — эритроциты (для переноса кислорода) и белые (лейкоциты/лимфоциты).
Задача «белых» – заглотить и переварить чужеродные клетки.
Это упрощенная модель, есть еще и бактериофаги и т.д.
Воспаление – это когда лимфоциты «заглатывают» столько лишних клеток, что «переварить» их не могут. Поэтому они гибнут. Это и есть воспаление. Это борьба с бактериальной инфекцией. Антибиотики, чтобы убить бактерии, антигистамины – снизить воспаление, и дать возможность печени очистить кровь.
Для бактерий – мы питательная среда. Не более того. Точно так же, бактерии можно вырастить на других питательных средах, тот же агар-агар и т.д. (так и делают анализ, выращивают бактериальную флору, потом ее тестируют, например, на чувствительность к антибиотикам)
Вирус
Это безумно простейшая форма жизни, которая сама себя воспроизвести не может. Для собственного воспроизведения (репликации) ей нужна клетка-донор. Вирус встраивается в клетку, точнее, в ее механизм репликации, заставляя клетку вместо деления реплицировать вирус.
Есть два типа вирусов – одни реплицируются, покидают клетку-репликатора, но не разрушают ее.
Второй тип – разрушает клетку-репликатор и переходит на другие клетки.
Тот, что COVID-19 – занимается именно этим. Реплицирует себя в клетках легких (формирующих альвеолы – дыхательные пузырьки легких, где происходит газообмен), потом разрушает их.
Клетка, которая распадается – превращается в жидкость, а ее основные структуры становятся «мусором». Его организм пытается вывести. За счет лимфы (жидкости, свободно существующей в организме), крови и т.д. Здесь вступают процессы удаления мусора через печень и почки.
Напомню, ВИЧ реплицирует себя в клетках-лимфоцитах, убивая их, превращая их в воду, оставляя нас без защиты. В позднем варианте, организм не в состоянии бороться с бактериальными инфекциями и умирает под их натиском (т.к. некому бороться с клеточными организмами – бактериями). Меркури, если что, умер от обычной бактериальной пневмонии.
Но наш организм умеет бороться и с вирусами. Т.к. лимфоциты – это защита от клеточных аномалий (борются с клетками, будь то раковые, либо бактерии), то к вирусам они неприменимы.
Против вирусов наш организм формирует иммунный отклик в виде антител к вирусу. Задача антител – уничтожить механизм репликации, либо уничтожить саму нераспознанную ДНК/РНК (вирусы не имеют клеточного строения, это просто ДНК или РНК, COVID – РНК-вирус).
Организму требуется примерно 3-8 дней для выработки антител (в зависимости от возможностей иммунной системы).
Есть одно но. Некоторые вирусы в процессе жизнедеятельности, как и клеточные бактерии, выделяют «мусор». Вирус гриппа выделяет «мусор» в виде токсичных для нашего организма соединений. Грубо говоря, заболев гриппом, мы рискуем умереть от общей интоксикации организма, по сути, тяжелого отравления.
В случае с коронавирусом я не нашел информации, что вирус – токсичен. Т.е., вся его паршивость (и, кстати, бессимптомность) – он не производит большого количества токсичных веществ. Тем самым, температура, ломота, тошнота и т.д. – не присущи этому заболеванию.
Так что, вся проблема коронавируса – это отсутствие (пока) способа остановки заражения.
Есть два типа вирусов – одни реплицируются, покидают клетку-репликатора, но не разрушают ее.
Второй тип – разрушает клетку-репликатор и переходит на другие клетки.
Тот, что COVID-19 – занимается именно этим. Реплицирует себя в клетках легких (формирующих альвеолы – дыхательные пузырьки легких, где происходит газообмен), потом разрушает их.
Клетка, которая распадается – превращается в жидкость, а ее основные структуры становятся «мусором». Его организм пытается вывести. За счет лимфы (жидкости, свободно существующей в организме), крови и т.д. Здесь вступают процессы удаления мусора через печень и почки.
Напомню, ВИЧ реплицирует себя в клетках-лимфоцитах, убивая их, превращая их в воду, оставляя нас без защиты. В позднем варианте, организм не в состоянии бороться с бактериальными инфекциями и умирает под их натиском (т.к. некому бороться с клеточными организмами – бактериями). Меркури, если что, умер от обычной бактериальной пневмонии.
Но наш организм умеет бороться и с вирусами. Т.к. лимфоциты – это защита от клеточных аномалий (борются с клетками, будь то раковые, либо бактерии), то к вирусам они неприменимы.
Против вирусов наш организм формирует иммунный отклик в виде антител к вирусу. Задача антител – уничтожить механизм репликации, либо уничтожить саму нераспознанную ДНК/РНК (вирусы не имеют клеточного строения, это просто ДНК или РНК, COVID – РНК-вирус).
Организму требуется примерно 3-8 дней для выработки антител (в зависимости от возможностей иммунной системы).
Есть одно но. Некоторые вирусы в процессе жизнедеятельности, как и клеточные бактерии, выделяют «мусор». Вирус гриппа выделяет «мусор» в виде токсичных для нашего организма соединений. Грубо говоря, заболев гриппом, мы рискуем умереть от общей интоксикации организма, по сути, тяжелого отравления.
В случае с коронавирусом я не нашел информации, что вирус – токсичен. Т.е., вся его паршивость (и, кстати, бессимптомность) – он не производит большого количества токсичных веществ. Тем самым, температура, ломота, тошнота и т.д. – не присущи этому заболеванию.
Так что, вся проблема коронавируса – это отсутствие (пока) способа остановки заражения.
Вакцина
Что это такое? Это некая сущность (они бывают разные, когда вводят ослабленный патоген, когда лишь его токсин, когда лишь его фрагмент, но по сути – мы переболеваем в легкой форме, вырабатывая антитела, которые сохраняются в организме какое-то время, для вирусов – обычно до года, но и этого хватит), которая предотвращает заражение. Поэтому, прививать грипп H1N1 против H3N2 – глупо, ибо антитела сформируются к H1N1, а H3N2 они не заденут.
Есть еще препараты, типа рибавирина, которые реально умеют уничтожать КОНКРЕТНЫЙ штамм вируса (не без вреда для организма, при чем, вреда похуже антибиотиков).
Но такого препарата против коронавируса нет. Нет и вакцины. Т.е. – остановить распространение этого вируса нельзя. Можно снизить его скорость (карантины и прочее).
Кстати, алкоголь не рекомендуют при приеме антибиотиков именно потому, что организму требуется избавиться от убитых клеток-бакетрий. А этим как раз печень занимается, и ей дополнительная нагрузка нафиг не нужна. Впрочем, как и при вирусных заболеваниях – вирусы сами готовы вас отравить посильнее, чем алкоголь.
Есть еще препараты, типа рибавирина, которые реально умеют уничтожать КОНКРЕТНЫЙ штамм вируса (не без вреда для организма, при чем, вреда похуже антибиотиков).
Но такого препарата против коронавируса нет. Нет и вакцины. Т.е. – остановить распространение этого вируса нельзя. Можно снизить его скорость (карантины и прочее).
Кстати, алкоголь не рекомендуют при приеме антибиотиков именно потому, что организму требуется избавиться от убитых клеток-бакетрий. А этим как раз печень занимается, и ей дополнительная нагрузка нафиг не нужна. Впрочем, как и при вирусных заболеваниях – вирусы сами готовы вас отравить посильнее, чем алкоголь.
Заключение
1) Хватит паники.
2) Закупки не помогут. Нужно закупиться на МЕСЯЦЫ вперед, до момента, когда переболеют все, а вы такие, все в белом, выйдете в мир из своего бомбоубежища.
3) И да. В этот момент вы и заболеете. Ибо остальные уже переболели, но кто-то остался носителем.
4) Хотите переждать? Ждите. Только никто не гарантирует, что вы не заразитесь по окончании всего этого и выхода из своего бункера.
5) Есть две стратегии: или переболеть первым, или последним. Но ни в коем случае – на пике заболеваемости.
6) Отсюда вывод – второй вариант – предпочтителен, но маловероятен. Первый проще, но опыта у врачей пока нет. Хотя никто не гарантирует, что он появится и к концу эпидемии.
7) Лично я – спокоен. Придется заболеть – а, скорее всего, придется – буду искать методы. Главное, чтобы организм справился. Если не справится – тут, извините, ничто и никто не поможет. Ни врачи, ни что-то еще.
Берегите себя, но будьте благоразумны. Гречка и туалетная бумага вам точно не помогут.
2) Закупки не помогут. Нужно закупиться на МЕСЯЦЫ вперед, до момента, когда переболеют все, а вы такие, все в белом, выйдете в мир из своего бомбоубежища.
3) И да. В этот момент вы и заболеете. Ибо остальные уже переболели, но кто-то остался носителем.
4) Хотите переждать? Ждите. Только никто не гарантирует, что вы не заразитесь по окончании всего этого и выхода из своего бункера.
5) Есть две стратегии: или переболеть первым, или последним. Но ни в коем случае – на пике заболеваемости.
6) Отсюда вывод – второй вариант – предпочтителен, но маловероятен. Первый проще, но опыта у врачей пока нет. Хотя никто не гарантирует, что он появится и к концу эпидемии.
7) Лично я – спокоен. Придется заболеть – а, скорее всего, придется – буду искать методы. Главное, чтобы организм справился. Если не справится – тут, извините, ничто и никто не поможет. Ни врачи, ни что-то еще.
Берегите себя, но будьте благоразумны. Гречка и туалетная бумага вам точно не помогут.
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