Чем отличается вирус от бактерии

Это безумно простейшая форма жизни, которая сама себя воспроизвести не может. Для собственного воспроизведения (репликации) ей нужна клетка-донор. Вирус встраивается в клетку, точнее, в ее механизм репликации, заставляя клетку вместо деления реплицировать вирус.



Есть два типа вирусов – одни реплицируются, покидают клетку-репликатора, но не разрушают ее.



Второй тип – разрушает клетку-репликатор и переходит на другие клетки.



Тот, что COVID-19 – занимается именно этим. Реплицирует себя в клетках легких (формирующих альвеолы – дыхательные пузырьки легких, где происходит газообмен), потом разрушает их.



Клетка, которая распадается – превращается в жидкость, а ее основные структуры становятся «мусором». Его организм пытается вывести. За счет лимфы (жидкости, свободно существующей в организме), крови и т.д. Здесь вступают процессы удаления мусора через печень и почки.



Напомню, ВИЧ реплицирует себя в клетках-лимфоцитах, убивая их, превращая их в воду, оставляя нас без защиты. В позднем варианте, организм не в состоянии бороться с бактериальными инфекциями и умирает под их натиском (т.к. некому бороться с клеточными организмами – бактериями). Меркури, если что, умер от обычной бактериальной пневмонии.









Но наш организм умеет бороться и с вирусами. Т.к. лимфоциты – это защита от клеточных аномалий (борются с клетками, будь то раковые, либо бактерии), то к вирусам они неприменимы.



Против вирусов наш организм формирует иммунный отклик в виде антител к вирусу. Задача антител – уничтожить механизм репликации, либо уничтожить саму нераспознанную ДНК/РНК (вирусы не имеют клеточного строения, это просто ДНК или РНК, COVID – РНК-вирус).



Организму требуется примерно 3-8 дней для выработки антител (в зависимости от возможностей иммунной системы).



Есть одно но. Некоторые вирусы в процессе жизнедеятельности, как и клеточные бактерии, выделяют «мусор». Вирус гриппа выделяет «мусор» в виде токсичных для нашего организма соединений. Грубо говоря, заболев гриппом, мы рискуем умереть от общей интоксикации организма, по сути, тяжелого отравления.



В случае с коронавирусом я не нашел информации, что вирус – токсичен. Т.е., вся его паршивость (и, кстати, бессимптомность) – он не производит большого количества токсичных веществ. Тем самым, температура, ломота, тошнота и т.д. – не присущи этому заболеванию.



Так что, вся проблема коронавируса – это отсутствие (пока) способа остановки заражения.