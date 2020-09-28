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Откуда "вырос" Тополь? Или история ракетного оружия

Откуда "вырос" Тополь? Или история ракетного оружия (21 фото)

Автор:
28 сентября 2020 22:03
Метки: война   история   факты   
331
21
Булава, Тополь-М, С-400, Бук, Сармат, Першинг, Стингер, РПГ-7...
Да даже морально устаревший ныне ПТУРС, управляемый по проводам, Всё это является реактивными средствами устраивания врагу невкусного "бо-бо". Быстро, качественно, издалека и сильно.
И кажется, что подобные "игрушки" у людей появились совсем недавно. Хотя, кое-кто, сможет вспомнить и Катюшу с Фау-2, а кто-то, полумифических китайских императоров с их шутихами и петардами.

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Метки: война   история   факты   
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"Булава, Тополь-М, С-400, Бук, Сармат, Першинг, Стингер, РПГ-7..."
============
Спутать Булаву и Тополя с Першингом и Стингером?

Мда...Бывает
Откуда ты такой, Кот в шкафу, вылез?
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−9
Viktor Rus 21 минуту назад
Автор собрал в кучу передачи ты звезда, цитаты из книг для детей и подростков. Егешный подход, специально или нет но о основополагателю Циолковском и его школе идей ни слова. Наверное потому что не модно СССР в хорошем свете вспоминать.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
очень интересно
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11k
Михаил Карпов 4 часа назад
Засядко по происхождению украинец (из Запорожских казаков), Шильдеры по происхождению из прибалтийских немцев. Ну какие они русские?
Правильнее было бы писать российские, т.к. были поддаными Российской Империи.
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11k
Михаил Карпов 4 часа назад
А то получается как в том анекдоте...
А то получается как в том анекдоте...
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872
Кот в шкафу Автор поста Михаил Карпов 3 часа назад
Откуда "вырос" Тополь? Или история ракетного оружия
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